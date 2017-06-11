All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Rubber Bowl crowds gasped and shrieked at Jimmie Lynch’s Death Dodgers

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: June 11, 2017 - 07:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A daredevil from Jimmie Lynchs Death Dodgers crashes a Dodge through a wall of fire in 1942. Its one way of keeping warm, Lynch joked. | Akron Beacon Journal file photo


MORE IN LIFESTYLE

diamond01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
New owners plan to polish Diamond Grille, but preserve its classic appeal

With her longish blonde bob and red lipstick, 32-year-old Katie Stack looks like she stepped out of another era.

easy14cut
Quick & Easy: Popular Caribbean sandwich gives a taste of Jamaica
akrondish14cut
Akron Dish: Wine at Solstice Festival in Cuyahoga Falls; Pizza Palooza in Medina; milkweed giveaway at Mustard Seed; wine events and more
thingstodo0614cut
Things to Do, June 14: ‘Some Like it Hot’ in theaters; Dave Matthews, Tim Reynolds at Blossom; Bark in the Park; Temple Grandin; concert for homeless
U.S. could have twice as many Alzheimer’s cases, study suggests
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next