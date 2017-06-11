All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Rubber Bowl crowds gasped and shrieked at Jimmie Lynch’s Death Dodgers

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: June 11, 2017 - 07:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A daredevil from Jimmie Lynchs Death Dodgers crashes a Dodge through a wall of fire in 1942. Its one way of keeping warm, Lynch joked. | Akron Beacon Journal file photo


MORE IN LIFESTYLE

diamond01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
New owners plan to polish Diamond Grille, but preserve its classic appeal - 6:10 PM

With her longish blonde bob and red lipstick, 32-year-old Katie Stack looks like she stepped out of another era.

akrondish14cut
Akron Dish: Wine at Solstice Festival in Cuyahoga Falls; Pizza Palooza in Medina; milkweed giveaway at Mustard Seed; wine events and more - 6:09 PM
Quick Fix: Poached Salmon with Chive Sauce and Vegetable Fettuccini - 6:09 PM
Beets headline this gazpacho - 6:09 PM
Beer notes: Ohio Craft Brewers to host annual conference in Cleveland; homebrew tasting for veterans - 6:09 PM
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next