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Local history: Scatman Crothers strolled to fame while living in Akron hotel

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 26, 2017 - 07:30 PM | Updated: February 27, 2017 - 05:50 PM
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Scatman Crothers plays the guitar for Redd Foxx during a 1975 episode of Sanford and Son on NBC television. | NBC


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