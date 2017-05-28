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Local history: So proudly Akron hailed Goodrich’s gigantic American flag

Published: May 28, 2017 - 08:18 PM
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Akron spectators line South Main Street near South Street as the B.F. Goodrich Co.s 50-foot-by-70 foot U.S. flag passes in a 1922 Memorial Day parade. (Akron Beacon Journal file photo)


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