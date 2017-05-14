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Local history: Strange-but-true oddities in law and order

By Mark J. Price Beacon Journal staff writer

Published: May 14, 2017 - 10:06 PM
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An Akron police officer walks the beat in 1947. Strange things can occur when preserving law and order. | Akron Beacon Journal file photo


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