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Local history: This Place, This Time

Local history: Summit Beach Park, ‘Akron’s Fairyland of Pleasure,’ debuted 100 years ago

By Mark J. Price Beacon Journal staff writer

Published: July 3, 2017 - 09:16 PM
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The Whip was one of the original rides when Summit Beach Park opened in 1917. More than 300,000 tickets were sold for it during the first season. | Akron Beacon Journal file photo


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