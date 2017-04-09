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Local history: Ten bright ideas that changed the world

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: April 9, 2017 - 07:41 PM
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Thomas Edison presented this replica of his 1879 incandescent lamp to Henry Ford in 1929. | Akron Beacon Journal file photo


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