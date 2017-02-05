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Thousands witness horrifying wreck of Goodyear airship in 1932

Local history: Thousands witness horrifying wreck of Goodyear blimp in 1932

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: February 5, 2017 - 08:52 PM
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Investigators survey the wreckage of Goodyear blimp Columbia after it crashed Feb. 12, 1932, in a windstorm in the New York borough of Queens. (Akron Beacon Journal file photo)


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