Local history: Too-close-to-call 1966 commissioner’s race is worth recounting

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHlvdXIgdm90ZSBtYXR0ZXJzLCB0aGUgU3VtbWl0
IENvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXImIzgyMTc7cyByYWNlIG9mIE5vdmVtYmVyIDE5NjYgcHJvdmlk
ZXMgYSB2YWx1YWJsZSBsZXNzb24uIFRoZSBlbGVjdGlvbiB3YXMgc28gY2xvc2UgdGhhdCBpdCB0
b29rIG5lYXJseSBhIG1vbnRoIGJlZm9yZSB0aGUgZmluYWwgcmVzdWx0cyB3ZXJlIGtub3duLjwv
cD48cD5BbWlkIHRoZSB0d2lzdHMgYW5kIHR1cm5zLCBlYWNoIGNhbmRpZGF0ZSB0aG91Z2h0IGhl
IHdvbiAmIzgyMzA7IGFuZCBlYWNoIHRob3VnaHQgaGUgbG9zdC48L3A+PHA+RGVtb2NyYXQgVmlj
dG9yIEhlcmJlcnQsIDM4LCBhbmQgUmVwdWJsaWNhbiBSaWNoYXJkIEUuIFNsdXNzZXIsIDQ0LCBy
YW4gaW4gdGhlIE5vdi4gOCBlbGVjdGlvbiB0byBzdWNjZWVkIENvbW1pc3Npb25lciBPcmVuIEQu
IENhcnRlciwgYSBEZW1vY3JhdCB3aG8gd2FzIHN0ZXBwaW5nIGRvd24gYWZ0ZXIgd2lubmluZyBv
ZmZpY2UgaW4gMTk0NC4gRmlmdHkgeWVhcnMgYWdvLCB0aGUgam9iIHBhaWQgJDEzLDQwMCBhIHll
YXIgKGFib3V0ICQxMDAsMDAwIHRvZGF5KS4gPC9wPjxwPkhlcmJlcnQsIGEgc2FsZXMgZW5naW5l
ZXIgZm9yIEdvb2R5ZWFyJiM4MjE3O3MgYXZpYXRpb24gcHJvZHVjdHMgZGl2aXNpb24sIHNlcnZl
ZCBpbiB0aGUgVS5TLiBBaXIgRm9yY2UgaW4gdGhlIEtvcmVhbiBXYXIuIEhlIHdhcyBhbiBBa3Jv
biBhdC1sYXJnZSBjb3VuY2lsbWFuIGZyb20gMTk2NC0xOTY1IGFuZCBwcmV2aW91c2x5IHJhbiBm
b3IgV2FyZCA4IGNvdW5jaWxtYW4sIHN0YXRlIGxlZ2lzbGF0b3IgYW5kIEFrcm9uIG1heW9yLiBJ
biB0aGUgTWF5IDE5NjYgcHJpbWFyeSwgaGUgYmVhdCBEZW1vY3JhdHMgUnVzc2VsbCBCcnVuZGFn
ZSBhbmQgUmF5bW9uZCBXb29kYXJkLCBjYXB0dXJpbmcgbW9yZSB2b3RlcyB0aGFuIHRoZSB0d28g
Y29tYmluZWQuPC9wPjxwPlNsdXNzZXIsIHByZXNpZGVudCBvZiBTbHVzc2VyIEluc3VyYW5jZSBB
Z2VuY3ksIHNlcnZlZCBpbiB0aGUgQXJteSBpbiBXb3JsZCBXYXIgSUkgYW5kIHdhcyB0aGUgc29u
IG9mIGZvcm1lciBNYXlvciBDaGFybGVzIFNsdXNzZXIuIFR3aWNlIGJlZm9yZSwgaGUgd2FzIHRo
ZSBSZXB1YmxpY2FuIG5vbWluZWUgZm9yIGNvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXIgYnV0IGxvc3QgYm90
aCBlbGVjdGlvbnMuIEhlIHJhbiB1bm9wcG9zZWQgaW4gdGhpcyBwcmltYXJ5LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBiZWxpZXZlIGV4cGVyaWVuY2Ugb3VnaHQgdG8gYmUgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IGltcG9y
dGFudCBxdWFsaWZpY2F0aW9ucyBmb3IgcHVibGljIG9mZmljZSwmIzgyMjE7IEhlcmJlcnQgc2Fp
ZCBvbiB0aGUgY2FtcGFpZ24gdHJhaWwuICYjODIyMDtCdXQgZXhwZXJpZW5jZSBjYW4gYmUgZ29v
ZCBvciBiYWQsIGRpZmZlcmVudCBvciBpbmRpZmZlcmVudC4gT25seSB0aGUgcHVibGljIGF0IHRo
ZSBwb2xscywgb24gdGhlIGJhc2lzIG9mIHRoZSByZWNvcmQgYW5kIGRlbW9uc3RyYXRlZCBwZXJm
b3JtYW5jZSwgY2FuIGp1ZGdlIHRoZSByZWxhdGl2ZSBtZXJpdHMgb2YgY2FuZGlkYXRlcyBmb3Ig
b2ZmaWNlICYjODIzMDsgdGhlaXIgaW50ZXJlc3QgYW5kIHNpbmNlcml0eSwgdGhlaXIgY291cmFn
ZSBhbmQgaW1wYXJ0aWFsaXR5LCBhbmQgdGhlaXIgYWJpbGl0eSB0byBnZXQgdGhpbmdzIGRvbmUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5Ib3BpbmcgdG8gYmVjb21lIHRoZSBmaXJzdCBSZXB1YmxpY2FuIGVsZWN0
ZWQgYXMgY29tbWlzc2lvbmVyIHNpbmNlIDE5NDIsIFNsdXNzZXIgY3JpdGljaXplZCB0aGUgRGVt
b2NyYXRpYyBpbmN1bWJlbnRzICYjODIxMjsgQ2FydGVyLCBKb2huIFBvZGEgYW5kIENoYXJsZXMg
Ri4gTWFkZGVuIEpyLiAmIzgyMTI7IGFzICYjODIyMDtSaXAgVmFuIFdpbmtsZXMmIzgyMjE7IHdo
byB3ZXJlICYjODIyMDtmYW1vdXMgZm9yIHNsZWVwaW5nIHRocm91Z2ggbWF0dGVycyBvZiBncmVh
dCBpbXBvcnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TbHVzc2VyIHBsZWRnZWQgdG8gc2FmZWd1YXJkIHRoZSBi
dWRnZXQsIGVsaW1pbmF0ZSB3YXN0ZSBhbmQgZ2l2ZSB0YXhwYXllcnMgdGhlIG1vc3QgZm9yIHRo
ZWlyIHZvdGUuICYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEgam9iIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0b28gYmlnIGZvciBw
b2xpdGljcywmIzgyMjE7IGhlIG5vdGVkLiAmIzgyMjA7Q291bnR5IGNvbW1pc3Npb25lcnMgYXJl
IHJlc3BvbnNpYmxlIGZvciBvdmVyIDI1IG1pbGxpb24gdGF4IGRvbGxhcnMuIFRoYXQgaXMgd2h5
IHlvdSB3YW50IGhvbmVzdHksIGFiaWxpdHkgYW5kIGhhcmQgd29yay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFm
dGVyIHRoZSBwb2xscyBjbG9zZWQgNTAgeWVhcnMgYWdvLCBuZXdzcGFwZXIgcmVwb3J0ZXJzIGNv
dWxkIGFsbW9zdCBoZWFyIHRoZSBzdG9tYWNocyBjaHVybmluZyBhdCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50
eSBCb2FyZCBvZiBFbGVjdGlvbnMuIFRoZSBjb21taXNzaW9uZXImIzgyMTc7cyByYWNlIHdhcyB0
aGUgY2xvc2VzdCBpbiBtZW1vcnkuPC9wPjxwPldpdGggbW9yZSB0aGFuIDE0MCwwMDAgYmFsbG90
cyBjYXN0LCBTbHVzc2VyIGhhZCBhIDE1My12b3RlIGVkZ2UgYW5kIHdhcyBkZWNsYXJlZCB0aGUg
d2lubmVyIGJ5IGFuIGV5ZWxhc2guIFVub2ZmaWNpYWwgcmV0dXJucyBnYXZlIFNsdXNzZXIgNzEs
OTg5IHZvdGVzIHRvIDcxLDgzNiBmb3IgSGVyYmVydCwgYnV0IHRoZSBEZW1vY3JhdCBkZWNsaW5l
ZCB0byBjb25jZWRlIGRlZmVhdCwgc2F5aW5nIHRoZSBvdXRjb21lIHdhcyBzdGlsbCAmIzgyMjA7
dXAgaW4gdGhlIGFpciYjODIyMTsgYXMgdGhlIGJvYXJkIGJlZ2FuIGl0cyBvZmZpY2lhbCB2b3Rl
IGNvdW50LjwvcD48cD5IZSB3YXNuJiM4MjE3O3Qga2lkZGluZy4gVGVuIGRheXMgbGF0ZXIsIHRo
ZSBib2FyZCByZXZlcnNlZCBpdHNlbGYsIHNheWluZyBIZXJiZXJ0IHdhcyB0aGUgd2lubmVyIGJ5
IGEgbWVyZSBlaWdodCB2b3RlcyAmIzgyMTI7IHRoZSB0aGlubmVzdCBtYXJnaW4gb2YgdmljdG9y
eSBpbiBjb3VudHkgcG9saXRpY3MuIERvbiBNY0ZhZGRlbiwgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIGJvYXJk
IG9mIGVsZWN0aW9ucywgYmxhbWVkIGEgdGFidWxhdGlvbiBlcnJvciBvbiBlbGVjdGlvbiBuaWdo
dCBmb3IgdGhlIGNoYW5nZS48L3A+PHA+SXQgd2FzIGRlamEgdnUgZm9yIFNsdXNzZXIsIHdobyB0
aG91Z2h0IGhlIGhhZCBlZGdlZCBEZW1vY3JhdCBCcnVuZGFnZSBieSA3MCB2b3RlcyBpbiB0aGUg
MTk2MiBlbGVjdGlvbiBvbmx5IHRvIGZpbmQgQnJ1bmRhZ2Ugd29uIGJ5IDQ0OCB2b3RlcyBpbiB0
aGUgb2ZmaWNpYWwgY291bnQuPC9wPjxwPlRoaXMgdGltZSwgU2x1c3NlciBhc2tlZCBmb3IgYSBy
ZWNvdW50LiAmIzgyMjA7SWYgdGhlIGVsZWN0aW9uIGRvZXMgbm90IHR1cm4gb3V0IG15IHdheSwg
YXQgbGVhc3QgSSBhbmQgbXkgc3VwcG9ydGVycyB3aWxsIGtub3cgd2hvIGFjdHVhbGx5IHdvbiwm
IzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaGUgd2FzIG5vdCB0cnlpbmcgdG8gY2FzdCBz
dXNwaWNpb24gb24gdGhlIGludGVncml0eSBvZiBhbnkgYm9vdGggd29ya2Vycy4gJiM4MjIwO0km
IzgyMTc7bSBsb29raW5nIG9ubHkgYXQgdGhlIGVsZW1lbnQgb2YgaHVtYW4gZXJyb3IsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5MZWQgYnkgQ2hhaXJtYW4gR2VuZSBXYWRkZWxsLCBTdW1taXQgQ291
bnR5IFJlcHVibGljYW5zIHBhaWQgJDMsODkwIGZvciBhIHJlY291bnQgb2YgYWxsIDc5MyBwcmVj
aW5jdHMsIHNpZnRpbmcgdGhyb3VnaCBtb3JlIHRoYW4gMTUxLDAwMCBiYWxsb3RzLiBNZW1iZXJz
IG9mIGJvdGggcGFydGllcyBjbG9zZWx5IG1vbml0b3JlZCB0aGUgcmVjb3VudC4gU2x1c3NlciBh
bmQgSGVyYmVydCYjODIxNztzIGV5ZXMgZ2xhemVkIG92ZXIgYXMgdGhleSBzYXQgaW4gYSByb29t
IHdpdGggb25lIGNvdW50ZXIgZWFjaCBhbmQgYSBib2FyZCBvZmZpY2lhbC4gU29tZXRpbWVzIHRo
ZSByZXN1bHRzIHdlcmUgZGlmZmljdWx0IHRvIGFzY2VydGFpbiBiZWNhdXNlIHZvdGVycyBkaWRu
JiM4MjE3O3QgY2xlYXJseSBtYXJrIHRoZWlyICYjODIyMDtYJiM4MjIxOyBvbiB0aGUgYmFsbG90
LjwvcD48cD5PbiBEZWMuIDEsIHRoZSBmaW5hbCByZXN1bHRzIHdlcmUgYW5ub3VuY2VkOiBIZXJi
ZXJ0IDcyLDM3OSBhbmQgU2x1c3NlciA3MiwwNDUuIFRoZSBEZW1vY3JhdCBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
bG9zZSBieSAxNTMgdm90ZXMgb3Igd2luIGJ5IGVpZ2h0IHZvdGVzLiBIZSB3b24gYnkgMzM0IHZv
dGVzICYjODIxMjsgYW5kIHRoYXQgd2FzIG9mZmljaWFsLjwvcD48cD5IZXJiZXJ0IGZvdW5kIHRo
ZSB2aWN0b3J5ICYjODIyMDtncmF0aWZ5aW5nLCYjODIyMTsgYnV0IGFkbWl0dGVkOiAmIzgyMjA7
SSB3b3VsZCBoYXZlIGxpa2VkIGl0IHRvIGJlIGJ5IGEgbGl0dGxlIGxhcmdlciBtYXJnaW4sIGxp
a2UgMjAsMDAwIHZvdGVzIG9yIHNvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2FsbGluZyB0aGUgbG9zcyAmIzgy
MjA7dmVyeSBkaXNhcHBvaW50aW5nLCYjODIyMTsgU2x1c3NlciBzYWlkIGhlIHdvdWxkbiYjODIx
Nzt0IGFzayBmb3IgYW5vdGhlciByZWNvdW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3b3VsZG4mIzgyMTc7
dCBoYXZlIGJlbGlldmVkIHRoYXQgbGlnaHRuaW5nIGNvdWxkIHN0cmlrZSB0aGUgc2FtZSB3YXkg
dHdpY2UsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5TbHVzc2VyIHNhaWQgaGUgd291bGQgaGF2ZSB0
byB0aGluayB0d2ljZSBvciBtYXliZSB0aHJlZSB0aW1lcyBiZWZvcmUgcnVubmluZyBhZ2Fpbi4g
JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3QgZ29pbmcgdG8gY2xvc2UgdGhlIGRvb3IsIGJ1dCB3aGVuIHlv
dSBzdWZmZXIgYSBkZWZlYXQgbGlrZSB0aGlzLCBhbmQgaW4gdGhpcyB3YXksIHlvdSYjODIxNzt2
ZSBnb3QgdG8gYmUgYSBsaXR0bGUgZ3VuIHNoeSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlcmJl
cnQgcXVpdCBoaXMgR29vZHllYXIgam9iIHRvIGJlIGEgZnVsbC10aW1lIGNvbW1pc3Npb25lci4g
SW4gSmFudWFyeSwgaGUgam9pbmVkIGZlbGxvdyBEZW1vY3JhdHMgUG9kYSBhbmQgTWFkZGVuIG9u
IHRoZSBjb21taXNzaW9uLjwvcD48cD5JbiBOb3ZlbWJlciAxOTY4LCBNYWRkZW4gZWFzaWx5IHdv
biByZS1lbGVjdGlvbiB3aXRoIDEwNyw4OTMgdm90ZXMuIEFsc28gd2lubmluZyBvZmZpY2Ugd2l0
aCAxMDUsMzkzIHZvdGVzIHdhcyBub25lIG90aGVyIHRoYW4gU2x1c3NlciEgQWZ0ZXIgYmVpbmcg
ZHJhZnRlZCB0byBydW4gYWdhaW4sIGhlIHN1Y2NlZWRlZCBQb2RhLCB0aGUgdmljdGltIG9mIGEg
c3R1bm5pbmcgdXBzZXQgaW4gdGhlIHByaW1hcnkuPC9wPjxwPlRoaXMgdGltZSwgU2x1c3NlciBk
aWRuJiM4MjE3O3QgbmVlZCBhIHJlY291bnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIEkgd2lsbCBi
ZSBhYmxlIHRvIHdvcmsgdmVyeSB3ZWxsIHdpdGggTWFkZGVuLCYjODIyMTsgU2x1c3NlciB0b2xk
IHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gZnJpZW5kcyBmb3Ig
eWVhcnMgYW5kIHdlIHNlZSBleWUgdG8gZXllIG9uIG1vc3QgaXNzdWVzLiYjODIyMTsgVGhlbiBo
ZSBhZGRlZDogJiM4MjIwO0kgd2lsbCBtYWtlIGFuIGF0dGVtcHQgdG8gZ2V0IGFsb25nIHdpdGgg
SGVyYmVydC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJlIHdhcyBmcmljdGlvbiwgdG8gYmUgc3VyZSwgYnV0
IHRoZSBwb2xpdGljYWwgYWR2ZXJzYXJpZXMgZm91bmQgY29tbW9uIGdyb3VuZC4gVGhlaXIgYWNj
b21wbGlzaG1lbnRzIGluY2x1ZGVkIGNyZWF0aW5nIHRoZSBzYW5pdGFyeSBlbmdpbmVlcmluZyBk
ZXBhcnRtZW50LCBtb2Rlcm5pemluZyB0aGUgY291bnR5JiM4MjE3O3MgcGhvbmUgc3lzdGVtLCBp
bXByb3Zpbmcgc2V3ZXIgc2VydmljZSwgZXh0ZW5kaW5nIHdhdGVybGluZXMgYW5kIGNsb3Npbmcg
dGhlIG91dGRhdGVkIGNvdW50eSBob21lLjwvcD48cD5TbHVzc2VyIHNlcnZlZCB0d28gdGVybXMg
YmVmb3JlIHJldGlyaW5nIGluIDE5NzYgYW5kIHJldHVybmluZyB0byB0aGUgaW5zdXJhbmNlIGFn
ZW5jeS4gSGUgYWR2b2NhdGVkIGFkb3B0aW9uIG9mIGEgY2hhcnRlciBmb3JtIG9mIGdvdmVybm1l
bnQgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSwgZWxpbWluYXRpbmcgdGhlIHBvc2l0aW9uIG9mIGNvbW1pc3Np
b25lciwgYW5kIHdhcyBwbGVhc2VkIHdoZW4gc3VjaCBhIHN5c3RlbSB3YXMgYXBwcm92ZWQgaW4g
MTk4MS4gU2x1c3NlciB3YXMgNzIgeWVhcnMgb2xkIHdoZW4gaGUgZGllZCBpbiAxOTk0LjwvcD48
cD5IZXJiZXJ0IHJlc2lnbmVkIGFzIGNvbW1pc3Npb25lciBpbiAxOTcyIGZvciBhIHBvc3QgYXQg
dGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBDb21tZXJjZSBhbmQgaGVscGVkIGNyZWF0ZSBPaGlvJiM4
MjE3O3MgZmlyc3QgY29uc3VtZXIgcHJvdGVjdGlvbiBhZ2VuY3kuIEEgYnVzaW5lc3NtYW4sIGF1
dGhvciwgc29uZ3dyaXRlciBhbmQgaW52ZW50b3IsIGhlIHdhcyA4NSB3aGVuIGhlIGRpZWQgaW4g
MjAxNC48L3A+PHA+RGVzcGl0ZSB0aGVpciBkaWZmZXJlbmNlcywgSGVyYmVydCBhbmQgU2x1c3Nl
ciwgYSBEZW1vY3JhdCBhbmQgYSBSZXB1YmxpY2FuLCB3b3JrZWQgdG9nZXRoZXIgZm9yIHRoZSBi
ZW5lZml0IG9mIHRoZSBwdWJsaWMuIE1vZGVybiBwb2xpdGljaWFucyBjb3VsZCBsZWFybiBmcm9t
IHRoZWlyIGV4YW1wbGUuPC9wPjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsIGNvcHkgZWRpdG9yIE1hcmsgSi4g
UHJpY2UgaXMgdGhlIGF1dGhvciBvZiB0aGUgYm9vayA8ZW0+TG9zdCBBa3JvbjwvZW0+IGZyb20g
VGhlIEhpc3RvcnkgUHJlc3MuIEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzg1MCBvciA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWpwcmljZUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWpwcmljZUB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.