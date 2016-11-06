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Local history: Too-close-to-call 1966 commissioner’s race is worth recounting

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: November 6, 2016 - 08:01 PM | Updated: November 7, 2016 - 08:53 AM
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Akron native Ray Bliss, chairman of the Republican National Committee, watches Nov. 30, 1966, as Summit County Board of Elections employee Jean Unger recounts ballots from the Nov. 8 election for county commissioner. Democrat Victor Herbert (left) and Republican Richard E. Slusser (center), candidates for the post, wait for an answer. | Akron Beacon Journal file photo

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