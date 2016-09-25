All CATEGORIES
☰ Menu

Local history: Wagon Wheel, prized trophy of Akron-Kent State football game, has muddy origin

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: September 25, 2016 - 10:19 PM | Updated: September 26, 2016 - 08:27 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Raymond E. Manchester, dean of men at Kent State University, stands behind the old wagon wheel that he offered as a trophy in 1946 for the winner of the football game between KSU and the University of Akron. He said Akron industrialist John R. Buchtel lost the wheel off his buggy while visiting Kent in 1870. | Akron Beacon Journal file photo

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

hist26cut
Local history: Wagon Wheel, prized trophy of Akron-Kent State football game, has muddy origin

Kent State University Dean Raymond E. Manchester rounded up a dusty antique, spun a fanciful story and watched the good times roll.

thingstodo0926cut_1
Things to Do, Sept. 26: Beatles documentary at Nightlight; forum for teens on internet safety; the future of cursive
Charity events: Battered Women’s Shelter, Comunale Foundation, Prescription Assistance Network
The Scene: McKinley Museum marks 70th anniversary
Robin Swoboda: Accentuate the positive
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next