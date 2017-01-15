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Local history: Was Elvis Presley a menace to society?

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: January 15, 2017 - 08:36 PM
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Rock singer Elvis Presley, 22, stars in the 1957 movie Jailhouse Rock. University of Akron students debated whether he was a menace to society.


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