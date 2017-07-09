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Local history: Westgate Shopping Center welcomed ‘Store of the Century’ in July 1952

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: July 9, 2017 - 07:23 PM
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Shoppers inspect premiums to be given away during grand-opening week at Century Foods, a Youngstown chain that debuted in July 1952 at Westgate Shopping Center in Akron. Mark J. Price collection


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