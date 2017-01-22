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Local history: When Sears first came to Akron in 1932, it was a big deal

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: January 22, 2017 - 09:31 PM
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Sears advertises first-quality merchandise in the Beacon Journal before the stores 1932 grand opening in downtown Akron. | Akron Beacon Journal file photo


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