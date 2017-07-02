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Old Akron relic found in sealed New York attic

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 06:05 PM
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This old lid for a box of Akron miller Ferdinand Schumacher's rolled oats recently was found in the sealed attic of a 19th century home in Hornell, N.Y. It apparently dates back to the 1890s. Photo courtesy of Betty Drake


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