Old Akron relic found in sealed New York attic

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk1vcmUgaGlzdG9yeTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBEVExf
Qm9keVR4dC0tPjxwPkNvbWluZyBUdWVzZGF5OiBJdCYjODIxNztzIHRoZSAxMDB0aCBhbm5pdmVy
c2FyeSBvZiB0aGUgb3BlbmluZyBvZiBTdW1taXQgQmVhY2ggUGFyay48L3A+PHA+T24gT2hpby5j
b206IFJlYWQgYSBzdG9yeSBhYm91dCB0aGUgU2NodW1hY2hlciBmaXJlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly9iaXQubHkvMnQ4VUw1aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9iaXQubHkvMnQ4VUw1
aDwvYT4uPC9wPg==
PHA+Tm8gb25lIGtub3dzIGhvdyBsb25nIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB1cCB0aGVyZSwgYnV0IG1v
cmUgdGhhbiAxMjUgeWVhcnMgaXMgYSBnb29kIGd1ZXNzLjwvcD48cD5CZW5qYW1pbiBIYXJyaXNv
biBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIFUuUy4gcHJlc2lkZW50IGF0IHRoZSB0aW1lLiBPciBwb3NzaWJseSBH
cm92ZXIgQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD5XaGlsZSBkb2luZyByZW1vZGVsaW5nIHdvcmsgb24gdGhl
aXIgMTg4MCBob21lLCBhIHdlc3Rlcm4gTmV3IFlvcmsgY291cGxlIGRpc2NvdmVyZWQgYW4gb2xk
IHJlbGljIGZyb20gQWtyb24sIE9oaW8sIGluIHRoZWlyIHNlYWxlZCBhdHRpYy48L3A+PHA+U2hh
dW5hIGFuZCBTdGV2ZSBDYW5ub24gbGl2ZSBpbiBIb3JuZWxsLCBOLlkuLCBhIHNtYWxsIHRvd24g
bmVhcmx5IDYwIG1pbGVzIHNvdXRoIG9mIFJvY2hlc3RlciBhbmQgbW9yZSB0aGFuIDIwMCBtaWxl
cyBmcm9tIEFrcm9uLjwvcD48cD5UaGV5IGJvdWdodCB0aGVpciBob21lIGluIDIwMTIsIGJ1dCB3
ZXJlIG5vdCBhYmxlIHRvIGFjY2VzcyB0aGUgdG9wIGxldmVsIHVudGlsIGhpcmluZyBhIHByb2Zl
c3Npb25hbCByZW1vZGVsZXIgdGhpcyBzcHJpbmcgdG8gYnJlYWsgaW50byB0aGUgcm9vbS4gU2h1
dHRlcmVkIGZvciBkZWNhZGVzLCB0aGUgYXR0aWMgeWllbGRlZCBhIGR1c3R5IHdvb2RlbiBhcnRp
ZmFjdCBpbWJlZGRlZCB3aXRoIHJ1c3R5IG5haWxzLjwvcD48cD5JbiB5ZWxsb3cgbGV0dGVycyBv
biBhIHJlZC1hbmQtZ3JlZW4gYmFja2dyb3VuZCwgdGhlIGNyYXRlIGxpZCByZWFkczogJiM4MjIw
O1JPTExFRCBBVkVOQS4mIzgyMjE7IEluIHNtYWxsZXIgdHlwZSwgdGhlIHNpZ24gbm90ZXMsICYj
ODIyMDtNYW51ZmFjdHVyZWQgYnkgdGhlIEYuIFNjaHVtYWNoZXIgTWlsbGluZyBDby4sIEFrcm9u
LCBPLiwmIzgyMjE7IGFuZCBmZWF0dXJlcyBhbiBpbGx1c3RyYXRpb24gb2YgYSBidXN0bGluZyBj
ZXJlYWwgcGxhbnQgbGFiZWxlZCAmIzgyMjA7R0VSTUFOIE1JTExTJiM4MjIxOyB3aXRoIGJpbGxv
d2luZyBzbW9rZXN0YWNrcyBhbmQgaG9yc2UtZHJhd24gd2Fnb25zLjwvcD48cD5CYXJlbHkgbGVn
aWJsZSBhcmUgdGhlIHdvcmRzICYjODIyMDtFc3RhYmxpc2hlZCAxODUyLiBEZXN0cm95ZWQgYnkg
ZmlyZSBNYXJjaCA2LCAxODg2LiYjODIyMTsgVGhlIGRldmFzdGF0aW5nIGJsYXplIGF0IHRoZSBl
aWdodC1zdG9yeSBwbGFudCB3YXMgZGVzY3JpYmVkIGluIEFrcm9uIG5ld3NwYXBlcnMgYXMgJiM4
MjIwO3RoZSBtb3N0IGRpc2FzdHJvdXMgY29uZmxhZ3JhdGlvbiB0aGF0IGhhcyBldmVyIGJlZmFs
bGVuIHRoZSBjaXR5LiYjODIyMTsgQWtyb24gaGFkIGZld2VyIHRoYW4gMjcsMDAwIHJlc2lkZW50
cyBhdCB0aGUgdGltZS48L3A+PHA+QWtyb24gb2F0bWVhbCBraW5nIEZlcmRpbmFuZCBTY2h1bWFj
aGVyICgxODIyLTE5MDgpIHJlYnVpbHQgaGlzIGJ1c2luZXNzIGVtcGlyZSBhbmQgbGF0ZXIgbWVy
Z2VkIHdpdGggdGhlIEFtZXJpY2FuIENlcmVhbCBDby4gaW4gYSBjb25nbG9tZXJhdGUgdGhhdCBl
dmVudHVhbGx5IHdhcyByZW5hbWVkIFF1YWtlciBPYXRzLjwvcD48cD5TY2h1bWFjaGVyJiM4MjE3
O3MgdHJhZGVtYXJrZWQgbmFtZSBmb3Igcm9sbGVkIHdoZWF0LCBGYXJpbmEsIHJlbWFpbnMgYSBo
b3VzZWhvbGQgbmFtZSBpbiB0aGUgMjFzdCBjZW50dXJ5LiBMZXNzZXIga25vd24gdG9kYXkgaXMg
QXZlbmEsIFNjaHVtYWNoZXImIzgyMTc7cyB0cmFkZW1hcmtlZCBuYW1lIGZvciByb2xsZWQgb2F0
cy4gSGUgcGhhc2VkIG91dCB0aGUgbmFtZSBpbiB0aGUgMTg5MHMsIHNvIHRoYXQgaGVscHMgZGF0
ZSB0aGUgTmV3IFlvcmsgbGlkIHRvIHRoYXQgZGVjYWRlICYjODIxMjsgb3IgYSBmZXcgeWVhcnMg
ZWFybGllci48L3A+PHA+Um91Z2hseSAxOCBpbmNoZXMgYnkgMTIgaW5jaGVzLCB0aGUgbGlkIG9u
Y2UgY292ZXJlZCBhIGJveCB0aGF0IGNvbnRhaW5lZCAzNiBwYWNrYWdlcyBvZiBSb2xsZWQgQXZl
bmEgd2VpZ2hpbmcgMiBwb3VuZHMgZWFjaC4gU3VjaCBwYWNrYWdlcyBzb2xkIGZvciAxMCBjZW50
cyBpbiAxODkwIChhYm91dCAkMy4zNiB0b2RheSkgYW5kIHdlcmUgc2hpcHBlZCBieSBjYW5hbGJv
YXQgYW5kIHRyYWluIGNhci48L3A+PHA+V2hhdCBkaWQgU2hhdW5hIENhbm5vbiB0aGluayB3aGVu
IHNoZSBzYXcgdGhlIHdvb2RlbiByZWxpYz88L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhvdWdodCBpdCB3YXMg
cHJldHR5IGF3ZXNvbWUsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7ZCBuZXZlciBz
ZWVuIGFueXRoaW5nIGxpa2UgdGhhdCBpbiBhbnkgb2Ygb3VyIGhvdXNlcywgb3IgYW55dGhpbmcg
Z3Jvd2luZyB1cC4gU28gaXQgd2FzIHJlYWxseSBuZWF0IHRvIGZpbmQgc29tZXRoaW5nIGxpa2Ug
dGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVhc3QgQXZlbnVlIG5laWdoYm9yIEJldHR5IERyYWtlIGRpZCBz
b21lIG9ubGluZSByZXNlYXJjaCwgY29udGFjdGVkIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBhbmQgc2Vu
dCBhIHBob3RvIG9mIHRoZSBsaWQuPC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIHRoZSBvYmplY3QgbWF5IGhhdmUg
YmVlbiBpbiB0aGUgaG91c2UgZm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIGNlbnR1cnksIGl0IG1pZ2h0IG5vdCBz
dGF5IHRoZXJlIGZvcmV2ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBzb21lb25lIHdhcyBpbnRlcmVzdGVk
LCBJIHdvdWxkIGNvbnNpZGVyIG9mZmVycyBvbiBpdCwmIzgyMjE7IENhbm5vbiBzYWlkLjwvcD48
cD5NYXJrIEouIFByaWNlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzg1MCBvciA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86bWpwcmljZUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWpwcmljZUB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.