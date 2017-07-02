All CATEGORIES
☰ Menu

Old Akron relic found in sealed New York attic

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 06:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This old lid for a box of Akron miller Ferdinand Schumacher's rolled oats recently was found in the sealed attic of a 19th century home in Hornell, N.Y. It apparently dates back to the 1890s. Photo courtesy of Betty Drake


MORE IN LIFESTYLE

hist04cut_01
Local history: Summit Beach Park, ‘Akron’s Fairyland of Pleasure,’ debuted 100 years ago

With each passing year, the memories grow fainter along the sunny shores of Summit Lake.

thingstodo0704
Things to Do, July 4: Fireworks, concerts, parades for Independence Day
hist03cut
Old Akron relic found in sealed New York attic
thingstodo0703
Things to Do, July 3: ‘Kung Fu Panda 3’ in Canton; classical concerts in Twinsburg, at Blossom; None Too Fragile play continues; concerts and fireworks
Charity events: Run for good causes; courthouse celebration
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next