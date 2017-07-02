All CATEGORIES
☰ Menu

Old Akron relic found in sealed New York attic

By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 06:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This old lid for a box of Akron miller Ferdinand Schumacher's rolled oats recently was found in the sealed attic of a 19th century home in Hornell, N.Y. It apparently dates back to the 1890s. Photo courtesy of Betty Drake


MORE IN LIFESTYLE

hist04cut_01
Local history: Summit Beach Park, ‘Akron’s Fairyland of Pleasure,’ debuted 100 years ago

With each passing year, the memories grow fainter along the sunny shores of Summit Lake.

akrondish05cut_02
Akron Dish: The Jetty in Cuyahoga Falls offers river views; Blu Plate opens in downtown Akron; Melt coming to Belden Village - 6:01 PM
thingstodo0704
Things to Do, July 4: Fireworks, concerts, parades for Independence Day
hist03cut
Old Akron relic found in sealed New York attic
thingstodo0703
Things to Do, July 3: ‘Kung Fu Panda 3’ in Canton; classical concerts in Twinsburg, at Blossom; None Too Fragile play continues; concerts and fireworks
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next