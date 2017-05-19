Holly Christensen: Kids (and parents) need to learn about consequences

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UnVsZSBOby4gMTA6IEtpZHMgd2lsbCBhbHdheXMgY2FsbCB5b3VyIGJsdWZmLiA8L3A+PHA+
QSBmZXcgY29sdW1ucyBiYWNrLCBJIGxpc3RlZCBzb21lICYjODIyMDtydWxlcyYjODIyMTsgZm9y
IHBhcmVudGluZyB0aGF0IGZvcm0gdGhlIGNvcmUgb2YgaG93IEkgcGFyZW50LiBCdXQgdGhpcyAx
MHRoIHJ1bGUgaXMgc28gaW1wb3J0YW50IGl0IG1lcml0cyBhbiBlbnRpcmUgY29sdW1uLiA8L3A+
PHA+V2UgYWxsIHVzZSBjYXJyb3RzIGFuZCBzdGlja3MgdG8gZ2V0IGtpZHMgdG8gY29tcGx5OiAm
IzgyMjA7RmluaXNoIHlvdXIgZGlubmVyIGFuZCB5b3UgY2FuIGhhdmUgaWNlIGNyZWFtJiM4MjIx
OyBvciAmIzgyMjA7U3RheSBpbiB5b3VyIHJvb20gdW50aWwgaXQmIzgyMTc7cyBjbGVhbiwgZXZl
biBpZiBpdCB0YWtlcyBhbGwgZGF5LiYjODIyMTsgQW5kIGl0JiM4MjE3O3MgaW1wb3J0YW50IHRv
IHN0aWNrIHRvIHlvdXIgd29yZCBvbiBib3RoLCBzbyBjaG9vc2UgeW91ciB3b3JkcyBhbmQsIHBh
cnRpY3VsYXJseSwgeW91ciBjb25zZXF1ZW5jZXMsIHdpc2VseS4gVGhlIG1vc3QgZWZmZWN0aXZl
IGNvbnNlcXVlbmNlcyBhcmUgY29ubmVjdGVkIHRvIHRoZSBiZWhhdmlvciB0aGUgcGFyZW50IGlz
IHRyeWluZyB0byBjaGFuZ2UuIDwvcD48cD5MYXN0IG1vbnRoLCBteSA3LXllYXItb2xkIHNvbiwg
TGVpZiwgd2FzIHBsYXlpbmcgaW4gdGhlIGJhY2t5YXJkIHdpdGggaGlzIHNob2VzIG9mZiBhbmQg
aGlzIHNvY2tzIG9uLiBBbGwgbXkga2lkcywgZnJvbSBhZ2VzIDIzIHRvIDQsIGtub3cgdGhpcyBp
cyBvbmUgb2YgbXkgYmlnIG5vLW5vJiM4MjE3O3MuIEdvIGJhcmVmb290IG9yIHNsaXAgb24geW91
ciBib290cyBidXQsIGJ5IGdvbGx5LCBkbyBub3QgdHJvdCBvdXQgdGhlIGRvb3IgaW4geW91ciBz
dG9ja2luZyBmZWV0IGxlc3QgbXkgZmFjZSBjb250b3J0IHdpdGggYXBvcGxleHkgYmVmb3JlIEkg
aG9sbGVyIHlvdXIgbmFtZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xlaWYhIFdoYXQgYXJlIHlvdSBkb2luZyBv
dXRzaWRlIGluIHlvdXIgc29ja3M/JiM4MjIxOyBJIHllbGxlZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtPaCwg
SSBmb3Jnb3QhJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCBhIGNvbnZlbmllbnQgZXhjdXNlIG1vc3Qga2lkcyBz
ZWxsIGJ1dCB3aGljaCByYXJlbHkgZGVzZXJ2ZXMgcHVyY2hhc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOZXh0
IHRpbWUgSSBmaW5kIHlvdSBvdXRzaWRlIGluIHlvdXIgc29ja3MsIEkmIzgyMTc7bSB0YWtpbmcg
YXdheSBhbGwgeW91ciBzb2NrcyBhbmQgeW91IHdpbGwganVzdCBoYXZlIHRvIHdlYXIgeW91ciBz
aG9lcyBhbmQgYm9vdHMgd2l0aG91dCB0aGVtLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkFzIGZhciBhcyBJIGtu
b3csIGhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBkb25lIGl0IHNpbmNlLiBCZWNhdXNlIGhlIGJlbGlldmVzIG1l
LiBBbmQgaGUgYmVsaWV2ZXMgbWUgYmVjYXVzZSBJJiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIGdpdmVuIGhpbSBy
ZWFzb24gbm90IHRvLjwvcD48cD5Ob3cgYmVmb3JlIHlvdSB0aGluaywgJiM4MjIwO1dvdywgdGhh
dCBIb2xseSBpcyBqdXN0IHNvIHNtdWcsJiM4MjIxOyBsZXQgbWUgY29tZSBjbGVhbi4gVGhpcyBo
YXMgYmVlbiBhIGxlYXJuaW5nIGV4cGVyaWVuY2UuIFdoZW4gbXkgZWxkZXN0IHNvbiBDbGF1ZGUg
d2FzIDUsIEkgaGVhcmQgb2YgYSBtZXRob2QgdG8gbmlwIG1pc2JlaGF2aW9yOiBUZWxsIHRoZSBj
aGlsZCBpbiBjbGVhciBsYW5ndWFnZSB0aGUgYmVoYXZpb3IgdGhhdCBtdXN0IGNoYW5nZSAoWW91
IG11c3QgbmV2ZXIgYWdhaW4gcHVsbCB0aGUgY2F0JiM4MjE3O3MgdGFpbCwgeW91IG11c3QgYWx3
YXlzIHB1dCB0aGUgUGxheS1Eb2ggYXdheSB3aGVuIGZpbmlzaGVkLCBldGMuKS4gU2hvdWxkIHRo
ZXkgcmVwZWF0IHRoZSBvZmZlbnNlLCB0aGV5IHdpbGwgbG9zZSB0aGVpciBmYXZvcml0ZSB0b3ks
IHdoaWNoIGlzIGlkZW50aWZpZWQgaW4gYWR2YW5jZS4gPC9wPjxwPkNsYXVkZSBsb3ZlZCB0aGUg
YmFkbWludG9uIHJhY2tldHMgYW5kIHNodXR0bGVjb2NrcyBmcm9tIG91ciBzZXQgYW5kIHBsYXll
ZCB3aXRoIHRoZW0gaW4gdGhlIGhvdXNlLCBvZnRlbiBsZWF2aW5nIHRoZW0gc3RyZXduIG9uIHRo
ZSBsaXZpbmcgcm9vbSBmbG9vci4gQWZ0ZXIgbXVsdGlwbGUgd2FybmluZ3MgdG8ga2VlcCB0aGVt
IHB1dCBhd2F5IHdoZW4gbm90IGluIHVzZSwgSSB0b2xkIGhpbSBJJiM4MjE3O2QgdGFrZSB0aGVt
IGF3YXkgaWYgaGUgbGVmdCB0aGVtIG91dCBhZ2Fpbi4gU29vbiB0aGVyZWFmdGVyLCBDbGF1ZGUg
Y2hlY2tlZCB0byBzZWUgaWYgSSBtZWFudCB3aGF0IEkgc2FpZCwgYWdhaW4gbGVhdmluZyBoaXMg
dG95cyBsaXR0ZXJlZCBhY3Jvc3MgdGhlIGZsb29yLiA8L3A+PHA+SSBmb2xsb3dlZCB0aHJvdWdo
IGJ1dCBpbnN0ZWFkIG9mIHRha2luZyBoaXMgZmF2b3JpdGUgdG95cyBvdXQgb2YgdGhlIGhvdXNl
IHdoaWxlIGhlIHNsZXB0LCBJIHRvb2sgaGltIHdpdGggbWUgdG8gdGhlIEdvb2R3aWxsIGRyb3Ag
Ym94IGF0IHRoZSBsb2NhbCBncm9jZXJ5IHN0b3JlLiBTdHJhcHBlZCBpbiBoaXMgc2VhdCBpbiB0
aGUgYmFjayBvZiB0aGUgY2FyLCBDbGF1ZGUgd2F0Y2hlZCBtZSBkcm9wIHRoZSBiYWRtaW50b24g
c2V0IGludG8gdGhlIGJsYWNrIGhvbGUgb2YgdGhlIHNoZWQtc2l6ZWQgYm94IGJlZm9yZSBpdHMg
bWV0YWwgZG9vciBzbmFwcGVkIHNodXQuIEhlIHRlYXJmdWxseSBob3dsZWQgZm9yIGEgbG9uZyB0
aW1lLiBUb2RheSwgYXQgMjMsIENsYXVkZSBzdGlsbCByZW1lbWJlcnMgdGhpcyBhbmQganVzdCBo
b3cgbWVhbiBoZSB0aG91Z2h0IEkgd2FzLjwvcD48cD5GYWlyIGVub3VnaC4gRm9yIEkgaW1tZWRp
YXRlbHkgZmVsdCBsaWtlIGEgY3J1ZWwgb2dyZS48L3A+PHA+V2l0aCBwcmFjdGljZSwgSSBiZWNh
bWUgbW9yZSBhZGVwdCBhbmQgY29tcGFzc2lvbmF0ZSBhdCBkb2xpbmcgb3V0IGNvbnNlcXVlbmNl
cy48L3A+PHA+SHVnbyB0b29rIHN1bW1lciBzY2hvb2wgYWxnZWJyYSBhZnRlciBoaXMgZnJlc2ht
YW4geWVhci4gRWFjaCBtb3JuaW5nLCBoZSByb2RlIGhpcyBiaWtlIGZyb20gb3VyIGhvdXNlIGlu
IFdlc3QgQWtyb24gdG8gS2VubW9yZSBIaWdoIFNjaG9vbCwgdGFraW5nIFNvdXRoIEhhd2tpbnMg
bW9zdCBvZiB0aGUgd2F5LiBBYm91dCBhIHdlZWsgaW4sIEkgbG9va2VkIG91dCBteSBiZWRyb29t
IHdpbmRvdyBhbmQgc2F3IEh1Z28gcmlkaW5nIGRvd24gb3VyIGRyaXZld2F5LCBub3Qgd2Vhcmlu
ZyBoaXMgaGVsbWV0LiA8L3A+PHA+VGhpcyBpbiBzcGl0ZSBvZiBvdXIgaG91c2UgcnVsZSB0aGF0
IGV2ZXJ5b25lIG11c3QgYWx3YXlzIHdlYXIgYSBoZWxtZXQgd2hlbiByaWRpbmcgYSBiaWtlLiBU
aGlzIGV2ZW4gdGhvdWdoIEkgaGFkIHRvbGQgYWxsIG15IGNoaWxkcmVuIGFib3V0IGEgY29sbGVn
ZSBhY3F1YWludGFuY2Ugb2YgbWluZSAmIzgyMTI7IHZpYnJhbnQsIHNtYXJ0LCBhbnRpLWFwYXJ0
aGVpZCBhY3RpdmlzdCwgeW9nYS1kb2luZyAmIzgyMTI7IHdobyBmbGlwcGVkIG92ZXIgaGVyIGhh
bmRsZWJhcnMgd2hlbiBhIGNhciBiYXJlbHkgYnVtcGVkIGhlciBpbiBhIHJlc2lkZW50aWFsIG5l
aWdoYm9yaG9vZCBhbmQgZGllZCBpbnN0YW50bHkuIEEgaGVsbWV0IHdvdWxkIGhhdmUgc2F2ZWQg
aGVyLjwvcD48cD5JbiBoaW5kc2lnaHQsIEkgc2hvdWxkIGhhdmUgdGFrZW4gb2ZmIGFmdGVyIEh1
Z28sIGJ1dCBpbnN0ZWFkLCBJIGNhbGxlZCBoaW0gdXAgdG8gbXkgb2ZmaWNlIHdoZW4gaGUgcmV0
dXJuZWQgbGF0ZXIgdGhhdCBkYXkuIEhlIHNhdCBpbiB0aGUgc3BhcmUgY2hhaXIgSSBrZWVwIG5l
eHQgdG8gbXkgZGVzay4gSSBvcGVuZWQgYSBDaXR5IG9mIEFrcm9uIHdlYnBhZ2Ugb24gbXkgY29t
cHV0ZXIgYW5kIHRvbGQgSHVnbyB0byByZWFkIGl0LiBJdCBpcyBpbGxlZ2FsIGluIEFrcm9uIHRv
IHJpZGUgeW91ciBiaWtlIHdpdGhvdXQgYSBoZWxtZXQgdW5kZXIgdGhlIGFnZSBvZiAxNi4gSHVn
byB3YXMgMTUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOZXh0IHRpbWUgeW91IGxlYXZlIHdpdGhvdXQgeW91ciBo
ZWxtZXQsIEkmIzgyMTc7bGwgY2FsbCB0aGUgcG9saWNlLCB0ZWxsIHRoZW0geW91ciByb3V0ZSBh
bmQgdGhhdCB5b3UgcmVmdXNlZCB0byB3ZWFyIGEgaGVsbWV0LCBnb3QgaXQ/JiM4MjIxOyBIZSBn
bG93ZXJlZCBhdCBtZSBiZWZvcmUgc3Rvcm1pbmcgb2ZmIHRvIGhpcyByb29tLjwvcD48cD5ZZXMs
IEkgd291bGQgaGF2ZSBmb2xsb3dlZCB0aHJvdWdoIGhhZCBoZSB0ZXN0ZWQgbWUuIEZvciBJIGNh
biBsaXZlIHdpdGggSHVnbyBiZWluZyBlbWJhcnJhc3NlZCBvciBldmVuIHRlcnJpZmllZCBieSB0
aGUgcG9saWNlIHN0b3BwaW5nIGhpbS4gSSBjYW5ub3QgbGl2ZSB3aXRoIGhpbSBkeWluZyBmb3Ig
c3VjaCBhIHN0dXBpZCByZWFzb24uPC9wPjxwPkl0IHdvcmtlZC4gTm90IG9ubHkgZGlkIGhlIHdl
YXIgaGlzIGhlbG1ldCB3aGVuIHJpZGluZyBoaXMgYmlrZSBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhhdCBz
dW1tZXIsIGJ1dCBoZSBhbHNvIGNvbnRpbnVlcyB0byB3ZWFyIGl0IGV2ZW4gbm93IGF0IGFnZSAy
MCB3aGVuIEkgbm8gbG9uZ2VyIGhhdmUgbGV2ZXJhZ2Ugb3ZlciBzdWNoIGJlaGF2aW9yLiA8L3A+
PHA+Q2hpbGRyZW4gZmVlbCBtb3N0IHNlY3VyZSB3aXRoIGEgcGFyZW50IHdobyBpcyBib3RoIG51
cnR1cmluZyBhbmQgaW4gY2hhcmdlLCBhbiBhbHBoYSBwYXJlbnQuIEFscGhhIHBhcmVudHMgbmV2
ZXIgYmx1ZmYuIEtpZHMga25vdyB0aGlzIGFuZCwgd2hpbGUgdGhleSB3b24mIzgyMTc7dCBzYXkg
c28gYXQgdGhlIG1vbWVudCBvZiBlbmZvcmNlbWVudCwgdGhleSByZXNwZWN0IGFkdWx0cyB3aG8g
Zm9sbG93IHRocm91Z2ggb24gd2hhdCB0aGV5IHByb21pc2UuIDwvcD48cD5JIGJlbmVmaXQgZnJv
bSBoYXZpbmcgc3RhcnRlZCBlYXJseSwgaWYgaW1wZXJmZWN0bHksIGluIHNldHRpbmcgY2xlYXIg
ZXhwZWN0YXRpb25zIHdpdGggZ3VhcmFudGVlZCBmb2xsb3ctdGhyb3VnaC4gQnV0IGl0IGlzIG5l
dmVyIHRvbyBsYXRlIHRvIHN0YXJ0IGJlY2F1c2UgZXZlbiB0ZWVuYWdlcnMsIG1heWJlIGVzcGVj
aWFsbHkgdGVlbmFnZXJzLCBuZWVkIHRoZSBzZWN1cml0eSBvZiBwYXJlbnRzIHdobyBwcmVkaWN0
YWJseSBob2xkIHRoZW0gYWNjb3VudGFibGUuIEl0IGlzIHBlcmhhcHMgdGhlIGNsZWFyZXN0IG1l
YXN1cmUgb2YgYSBwYXJlbnQmIzgyMTc7cyBsb3ZlLiA8L3A+PHA+Q29udGFjdCBIb2xseSBDaHJp
c3RlbnNlbiBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86d2hvb3BzaWVwaWdnbGVAZ21haWwuY29tIj53aG9v
cHNpZXBpZ2dsZUBnbWFpbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.