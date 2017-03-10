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Holly Christensen: Meet Lyra

By Holly Christensen Special to the Beacon Journal

Published: March 10, 2017 - 05:56 PM
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Newborn Lyra Christensen photographed in the studio. (VCG Photography)


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