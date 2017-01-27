Holly Christensen: Meet our new columnist and her family

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX1JSLS0+PHA+V2VsY29tZSB0byBteSBjb2x1bW4hICBJbiB0aGUgbW9u
dGhzIGFoZWFkLCBJJiM4MjE3O2xsIGJlIGludHJvZHVjaW5nIHlvdSB0byBteXNlbGYsIG15IGZh
bWlseSBhbmQgb3VyIGxpdmVzIGhlcmUgaW4gQWtyb24sIGV4cGxvcmluZyB3aGF0IGl0IG1lYW5z
IHRvIGJlIGEgcGFyZW50LCBhIGZhbWlseSBhbmQgYSBjb21tdW5pdHkuPC9wPjxwPkkgZGlkbiYj
ODIxNzt0IGluaXRpYWxseSBwbGFuIHRvIHdyaXRlIGFib3V0IHRoZXNlIHRoaW5nczsgYWZ0ZXIg
Z3JhZHVhdGluZyBmcm9tIHRoZSBORU9NRkEgcHJvZ3JhbSwgSSB3YXMgd29ya2luZyBvbiBhIG1l
bW9pci4gQnV0IGluIDIwMTIsIHdoZW4gbXkgZmlmdGggY2hpbGQgd2FzIGJvcm4gd2l0aCBkaXNh
YmlsaXRpZXMsIEkgbm8gbG9uZ2VyIGhhZCB0aGUgdGltZSB0byB3b3JrIG9uIGxhcmdlciB3cml0
aW5nIHByb2plY3RzLiBBIGZyaWVuZCBzdWdnZXN0ZWQgSSBibG9nIGZvciB0aGUgdGltZSBiZWlu
ZyAmIzgyMTI7IGFuIGlkZWEgYXQgd2hpY2ggSSBmaXJzdCBicmlzdGxlZCwgYXMgdGhvdWdoIGl0
IHdlcmUgYmVuZWF0aCBtZS48L3A+PHA+QnV0IEkgdG9vayBteSBmcmllbmQmIzgyMTc7cyBhZHZp
Y2UsIGJlZ2FuIHdyaXRpbmcgV2hvb3BzaWUgUGlnZ2xlICg8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6
Ly93aG9vcHNpZXBpZ2dsZS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly93aG9vcHNpZXBp
Z2dsZS5jb20vPC9hPikgYW5kIGxlYXJuZWQgaG93IHdyb25nIEkgd2FzLiBCbG9nZ2luZyBwcm92
aWRlcyBhIHZpcnR1YWwgYXVkaWVuY2UsIGFuZCBrbm93aW5nIHRoYXQgYXVkaWVuY2UgaXMgb3V0
IHRoZXJlIGhlbHBlZCBtZSB0byBjYXJ2ZSBvdXQgcHJlY2lvdXMgdGltZSB0byB3cml0ZS4gSSBh
bHNvIGNhbWUgdG8gcmVhZCBvdGhlciBibG9ncywgbWFueSBvZiB3aGljaCBwdXQgbWUgYW5kIG15
IGVhcmxpZXIgZGlzZGFpbiB0byBzaGFtZS48L3A+PHA+V2hpbGUgdGhlIHN0YXIgb2YgbXkgZXNz
YXlzIGluIFdob29wc2llIFBpZ2dsZSBpcyBteSB5b3VuZ2VzdCBjaGlsZCBhbmQgd2hhdCBzaGUg
aGFzIHRhdWdodCB1cywgaXQgd2FzIGFsd2F5cyBpbXBvcnRhbnQgdG8gbWUgdG8gd3JpdGUgYWJv
dXQgbXkgZW50aXJlIGZhbWlseS4gTm90aGluZyBoYXBwZW5zIHRvIGFueSBvZiB1cyBpbiBpc29s
YXRpb247IG15IGNoaWxkcmVuLCBteSBwYXJ0bmVyIGFuZCBJIGFyZSB3aG8gd2UgYXJlIGJlY2F1
c2Ugb2YgbGl2aW5nIHdpdGggb25lIGFub3RoZXIsIGFuZCBiZWNhdXNlIG9mIHdoZXJlIHdlIGxp
dmUuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBqb3VybmV5IHRoYXQgbmV2ZXIgZW5kcyBhbmQgaGFzIHRhdWdodCBt
ZSBtb3JlIGFib3V0IG15c2VsZiBhbmQgd2hhdCBpcyBpbXBvcnRhbnQgdGhhbiBhbnl0aGluZyBl
bHNlLiAgIDwvcD48cD5XaGVuIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byB3cml0ZSBhYm91dCB0aGlzIGpv
dXJuZXkgaW4gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGNhbWUgdXAsIGl0IHNlZW1lZCBuYXR1cmFsICYj
ODIxMjsgYXMgaWYgSSYjODIxNztkIGJlZW4gcHJlcGFyaW5nIHRvIGRvIHNvIGFsbCBhbG9uZy4g
QnV0IGl0IHdvdWxkIG5ldmVyIGhhdmUgaGFwcGVuZWQgaGFkIEkgbm90IGZvbGxvd2VkIHRoZSBy
ZWNvbW1lbmRhdGlvbiBvZiBteSBmcmllbmQgZm91ciB5ZWFycyBhZ28uIEkmIzgyMTc7bSBnbGFk
IEkgZGlkLCBhbmQgSSBob3BlIHlvdSB3aWxsIGJlLCB0b28uPC9wPg==
PHA+TGFzdCBtb250aCwgbXkgZmlyc3QtYm9ybiBjaGlsZCwgQ2xhdWRlLCBncmFkdWF0ZWQgZnJv
bSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWNoaWdhbiB3aGlsZSBteSB5b3VuZ2VzdCBjaGlsZCB3cmFw
cGVkIHVwIGhlciB0aGlyZCBzZW1lc3RlciBpbiBwcmVzY2hvb2wuIEhvdyB3ZSBnb3QgaGVyZSBp
cyBhIGNvbnRpbnVpbmcgam91cm5leSBlbWJhcmtlZCB1cG9uIHRoZSBkYXkgbXkgZmlyc3QgYmFi
eSB3YXMgYm9ybiBhbmQgb25lIEkgcGxhbiB0byBleHBsb3JlIGluIHRoaXMgY29sdW1uLjwvcD48
cD5DbGF1ZGUsIEh1Z28sIEp1bGVzLCBMZWlmLCBMeXJhLiBGaXZlIGNoaWxkcmVuIHdhcyBub3Qg
bXkgcGxhbi4gWmVybyB3YXMgbXkgb3JpZ2luYWwgcGxhbiBiZWNhdXNlIG15IG1vdGhlciB3YXMg
cG9vcmx5IHBhcmVudGVkIGFuZCBzaGUsIGluIHR1cm4sIHBhcmVudGVkIHBvb3JseS4gSSBmZWx0
IHRoZSBvbmx5IHdheSB0byBzdG9wIHRoZSBjeWNsZSB3YXMgdG8gYXZvaWQgcGFyZW50aW5nIGFs
dG9nZXRoZXIuPC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIGluIG15IGxhdGUgMjBzLCBhIHRhbGwgY2hhcm1lciB3
aXRoIGNoYW1lbGVvbiBleWVzIHN3ZXB0IG1lIG9mZiBteSBmZWV0LiBNeSBvcHBvc2l0aW9uIHRv
IGhhdmluZyBjaGlsZHJlbiBldmFwb3JhdGVkLiBJIGFncmVlZCB0byBiaXJ0aCB0d28gYmFiaWVz
LCB0aGlua2luZyB0aGV5IGNvdWxkIGhhdmUgZWFjaCBvdGhlciwgdGhlIHNpYmxpbmcgcmVsYXRp
b25zaGlwIGJlaW5nIHRoZSBsb25nZXN0IGluIG91ciBsaXZlcywgd2l0aG91dCBhZGRpbmcgdG8g
b3ZlcnBvcHVsYXRpb24uPC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIHdoZW4gSHVnbyB3YXMgMiwgbXkgaHVzYmFu
ZCBiZWdhbiBhZHZvY2F0aW5nIGZvciBhIHRoaXJkIGNoaWxkLiBPZiB0aGUgbWFueSB0aGluZ3Mg
aGUgdGFsa2VkIG1lIGludG8gYWdhaW5zdCBteSBiZXR0ZXIganVkZ21lbnQsIEkgYW0gZm9yZXZl
ciBncmF0ZWZ1bCBJIGNhcGl0dWxhdGVkIG9uIHRoYXQgdGhpcmQgY2hpbGQuIElmIHlvdSBldmVy
IG1lZXQgbXkgSnVsZXMsIHlvdSYjODIxNztsbCBxdWlja2x5IGtub3cgd2h5LiBFdmVuIGhpcyBv
bGRlciBicm90aGVycyB0ZWxsIG1lIEp1bGVzIHBvc3Nlc3NlcyB0aGVpciBiZXR0ZXIgY2hhcmFj
dGVyaXN0aWNzIHdpdGhvdXQgdGhlaXIgZm9pYmxlcyAoQ2xhdWRlOiBzdHVkaWVzIGFuZCB3b3Jr
cyBoYXJkLCBidXQgc29jaWFsbHkgcmV0aWNlbnQ7IEh1Z286IG11c2ljYWwgZXh0cm92ZXJ0IHdo
byByYXJlbHkgdHVybnMgaG9tZXdvcmsgaW4gb24gdGltZSwgaWYgYXQgYWxsKS48L3A+PHA+Rm9y
IG5pbmUgeWVhcnMsIEp1bGVzIHdhcyB0aGUgYmFieSBvZiB0aGUgZmFtaWx5LiBXaGVuIGhlIHdh
cyA3LCBJIGVuZGVkIG15IG1hcnJpYWdlLiBBIHllYXIgbGF0ZXIsIG15IGZyaWVuZCBNYXggYW5k
IEkgZmVsbCBpbiBsb3ZlIGFuZCwgYXQgYWdlIDQ0LCBJIGdhdmUgYmlydGggdG8gbXkgZm91cnRo
IHNvbiBvbiB0aGUgZm91cnRoIG9mIEZlYnJ1YXJ5LjwvcD48cD5MZWlmIHNvbGlkaWZpZWQgb3Vy
IG5ld2x5IGZvcm1lZCBmYW1pbHksIGEgd2hpcC1zbWFydCBwaXN0b2wgd2hvc2UgZXhpc3RlbmNl
IG5vdCBvbmx5IGJpb2xvZ2ljYWxseSBjb25uZWN0cyB0aGUgYm95cyB0byBNYXgsIGJ1dCB3YXMg
YWxzbyB0aGUgYmVzdCBiaXJ0aCBjb250cm9sIHlvdSBjb3VsZCBnaXZlIHRlZW5hZ2UgYm95cy4g
TGl2aW5nIHdpdGggYSBiYWJ5IHdoZW4geW91IGFyZSBpbiBoaWdoIHNjaG9vbCBkaXNwZWxzIGFu
eSBub3Rpb24gdGhhdCBjaGlsZCByZWFyaW5nIGlzIGVhc3kuPC9wPjxwPkJlaW5nIHByZWduYW50
IGFuZCBnaXZpbmcgYmlydGggd2FzIG5vIGRpZmZlcmVudCBpbiBteSA0MHMgdGhhbiBpdCBoYWQg
YmVlbiBpbiBteSAyMHMgYW5kIDMwcy4gRWFzeS1wZWFzeS1sZW1vbi1zcXVlZXp5LiBXaGljaCBo
ZWxwZWQgTWF4IHdoZW4gaGUgYWR2b2NhdGVkIGZvciBqdXN0IG9uZSBtb3JlLCBwb2ludGluZyBv
dXQgd2hlbiBKdWxlcyBsZWF2ZXMgZm9yIGNvbGxlZ2UsIExlaWYgd2lsbCBiZSBqdXN0IDkgeWVh
cnMgb2xkLiBBbmQgc28sIGF0IDQ2LCBJIGZpbmFsbHkgZ290IG15IGRhcmxpbmcgZGF1Z2h0ZXIs
IEx5cmEuPC9wPjxwPkxvdmUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBkZXNjcmliZSB3aGF0IEkgZmVlbCBmb3Ig
bXkgY2hpbGRyZW4uIEl0JiM4MjE3O3MgYXQgb25jZSBib3RoIGJpZ2dlciBhbmQgbW9yZSBtdW5k
YW5lLiBJIHJlY2VudGx5IGxlYXJuZWQgdGhhdCBlYWNoIHRpbWUgYSB3b21hbiBoYXMgYSBiYWJ5
LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNtaXRoc29uaWFubWFnLmNvbS9zY2llbmNlLW5hdHVyZS9i
YWJ5cy1jZWxscy1jYW4tbWFuaXB1bGF0ZS1tb21zLWJvZHktZGVjYWRlcy0xODA5NTY0OTMvIj50
aGUgY2hpbGQmIzgyMTc7cyBETkEgaW5qZWN0cyBpdHNlbGYgaW50byB0aGUgbW90aGVyJiM4MjE3
O3MgY2VsbHM8L2E+LCBtYWtpbmcgdGhlIG1vdGhlciBhIGNoaW1lcmEgb2YgaGVyc2VsZiBhbmQg
aGVyIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD5XaGlsZSBJIG5ldmVyIHBsYW5uZWQgdG8gaGF2ZSBmaXZlIGNo
aWxkcmVuLCBvZiBjb3Vyc2Ugbm93IEkgY2Fubm90IGltYWdpbmUgYSBsaWZlIHdpdGhvdXQgdGhl
bS4gSSBoYXZlIHJhaXNlZCBteSBjaGlsZHJlbiBob3cgSSB3aXNoIEkgaGFkIGJlZW4gcmFpc2Vk
LCB3aGljaCB3ZW50IGEgbG9uZyB3YXksIGFsb25nIHdpdGggbG90cyBvZiB0aGVyYXB5LCB0byBo
ZWFsaW5nIG1lIGZyb20gbXkgb3duIGNoaWxkaG9vZC4gPC9wPjxwPkkgaW52ZXN0IGluIG15IGNo
aWxkcmVuLCB3aGljaCBkb2VzIG5vdCBtZWFuIEkgaGVsaWNvcHRlciBwYXJlbnQuIFF1aXRlIHRo
ZSBvcHBvc2l0ZSwgZm9yIG15IHBhcmVudGluZyBtYW50cmEgaXMgcHVzaCBhbmQgbGlmdCwgcHVz
aCBhbmQgbGlmdC4gSSBwdXNoIHRoZW0gdG8gd29yayBmb3IgdGhlaXIgZ29hbHMgYW5kIGhlbHAg
dGhlbSBmaW5kIHRoZSBtZWFucyB0byBkbyBzby4gSSBzb21ldGltZXMgbWlzcyB0aGUgbWFyayBv
ciBjb21wbGV0ZWx5IGZhaWwgKHBhcnRpY3VsYXJseSB3aXRoIEh1Z28sIHdobyBpcyBvZnRlbiBj
aXRlZCBhcyB0aGUgbW9zdCBsaWtlIG1lKSwgYnV0IG1vc3RseSBpdCBoYXMgd29ya2VkIG91dCwg
dGhpcyBwYXJlbnRpbmcgYnVzaW5lc3MuPC9wPjxwPlRoZSBkYXkgYWZ0ZXIgaGUgZ3JhZHVhdGVk
IGZyb20gaGlnaCBzY2hvb2wsIENsYXVkZSBnb3Qgb24gYSBidXMgdG8gaGlzIGdyYW5kcGFyZW50
cyYjODIxNzsgaG9tZSBpbiBDaGFybGV2b2l4LCBNaWNoLiwgd2hlcmUgaGUgd29ya2VkIGZvciB0
aGUgc3RyZWV0cyBkZXBhcnRtZW50IHRoYXQgc3VtbWVyLiBBbGwgdGhlaXIgbGl2ZXMsIGhlIGFu
ZCBoaXMgYnJvdGhlcnMgaGF2ZSBzcGVudCBtYW55IHdlZWtzIGVhY2ggc3VtbWVyIGluIENoYXJs
ZXZvaXgsIGJ1dCB0aGUgZGF5IGhlIGxlZnQgdG8gd29yayBmdWxsIHRpbWUsIEkgY2FsbGVkIG15
IHN0ZXBtb3RoZXIgYW5kLCB0byBteSBzdXJwcmlzZSwgYmVnYW4gaGVhdmluZyBncmllZi1maWxs
ZWQgc29icy48L3A+PHA+U2hlIGxpc3RlbmVkIGFuZCBzb290aGVkLCBuZXZlciB0ZWxsaW5nIG1l
IHRvIHN0b3AuIFRoZXJlIHdlcmUgc28gbWFueSB0aGluZ3MgSSBwbGFubmVkIG9uIGRvaW5nIHdp
dGggbXkgY2hpY2tzIGFsbCBpbiB0aGUgbmVzdCwgYnV0IHN1ZGRlbmx5IHRoZXkgd2VyZSBmbGVk
Z2luZyBhbmQgaXQgd291bGQgbmV2ZXIgYmUgdGhlIHNhbWUuPC9wPjxwPk5vLCBpdCBuZXZlciBp
cyB0aGUgc2FtZSBvbmNlIHRoZXkgYXJlIGdyb3duLiBZZXMsIEkgcmVtYWluIHRoZWlyIG1vdGhl
ciwgdGhleSBteSBjaGlsZHJlbiwgYnV0IHdlIGFyZSBhbGwgYWR1bHRzIGFuZCBpdCBpcyBhcyBh
ZHVsdHMgdGhhdCB3ZSBpbnRlcmFjdC4gV2hlbiB0aGV5IGFyZSBhbGwgaG9tZSwgbXkgc29ucyB0
b3dlciBvdmVyIG1lLCB0YWxraW5nLCBsYXVnaGluZyBhbmQgYXJndWluZyB0b2dldGhlci4gQW5k
IGVhY2ggb2YgdGhlc2UgdGhyZWUgeW91bmcgbWVuIHJlZ3VsYXJseSBwZWVscyBtZSBvZmYgZnJv
bSB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgZmFtaWx5IHRvIHRhbGsgb25lLW9uLW9uZSwgd2hpY2ggSSB2YWx1
ZSBtb3JlIHRoYW4gYW55IHB1cmNoYXNlZCBnaWZ0LjwvcD48cD5IYXZpbmcgdHdvIGNoaWxkcmVu
IHRoZSBhZ2Ugb2YgbWFueSBvZiBteSBoaWdoIHNjaG9vbCBjbGFzc21hdGVzJiM4MjE3OyBncmFu
ZGNoaWxkcmVuIGhhcyBzaG93biBJIGFtIG5vdCB0aGUgc2FtZSBwYXJlbnQgYXQgNTAgYXMgSSB3
YXMgYXQgMzAuIEhvd2V2ZXIsIG5vdyBJIGhhdmUgTWF4LCB3aG8gd2VudCBmcm9tIHplcm8gdG8g
Zml2ZSBjaGlsZHJlbiBpbiBmb3VyIHllYXJzLiBIZSBkb2VzIG11Y2ggb2YgdGhlIGhlYXZ5IGxp
ZnRpbmcgaW4gcGFyZW50aW5nIHRoZSAmIzgyMjA7bGl0dGxlcywmIzgyMjE7IHJldmVhbGluZyBh
IGxhcmdlIHBhcnQgb2Ygd2hvIE1heCBpcyBhbmQgaG93IHNhZCBpdCB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4g
Zm9yIGhpbSB0byBtaXNzIG91dCBvbiBiZWluZyBhIGRhZC4gRm9yIGV2ZW4gd2hlbiB3ZSBoYXZl
IHN0ZXAtcGFyZW50aW5nIGlzc3VlcywgYW5kIHdlIGRvLCB0aGUgYmlnIGJveXMgbmV2ZXIgZG91
YnQgTWF4JiM4MjE3O3MgZmlkZWxpdHkuPC9wPjxwPldlIGFyZSBmYW1pbHkuPC9wPjxwPkNvbnRh
Y3QgSG9sbHkgQ2hyaXN0ZW5zZW4gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOndob29wc2llcGlnZ2xlQGdt
YWlsLmNvbSI+d2hvb3BzaWVwaWdnbGVAZ21haWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.