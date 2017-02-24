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Holly Christensen: One memorable day for mom

By Holly Christensen Special to the Beacon Journal

Published: February 24, 2017 - 05:16 PM
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Holly Christensen and her family, (back row from left) Jules, Claude, Hugo, Grandma Liane, Holly, Max. In front are Leif and Lyra with Santa.


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