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Holly Christensen: Your child’s happiness? Responsibility is what breeds contentment

By Holly Christensen Special to the Beacon Journal

Published: April 21, 2017 - 04:32 PM
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Seven-year-old Leif Christensen at work on his Saturday chore.


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