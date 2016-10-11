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Actress Monica Potter’s transformation of Cleveland home to be documented in show debuting tonight

Beacon Journal staff report

Published: October 11, 2016 - 09:41 AM | Updated: October 11, 2016 - 10:53 AM
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Monica Potter poses for a portrait in the doorway of the new garage as seen on Welcome Back Potter. (portrait)


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