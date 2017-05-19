Backyard flights of fancy: Hobbits, dragons, pirates, oh my!

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk1vcmUgb25saW5lIC4uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBU
WFRfQm9keVR4dC0tPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cud29vZGVuLXdvbmRlcnMuY29tIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lndvb2Rlbi13b25kZXJzLmNvbTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5tYWdpY2FscGxheWhvdXNlcy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm1h
Z2ljYWxwbGF5aG91c2VzLmNvbS88L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYW5pbWFs
cGxhbmV0LmNvbS90di1zaG93cy90cmVlaG91c2UtbWFzdGVycyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5hbmltYWxwbGFuZXQuY29tL3R2LXNob3dzL3RyZWVob3VzZS1tYXN0ZXJzPC9hPjwvcD48IS0t
UFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9kYW5pZWxzd29vZGxhbmQu
Y29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9kYW5pZWxzd29vZGxhbmQuY29tLzwvYT48L3A+
PHA+TWFueSBhIGtpZCAoYW5kIGdyb3duLXVwKSBoYXMgZHJlYW1lZCBvZiBoYXZpbmcgYSBtYWdp
Y2FsIHBsYXlob3VzZS4gSWYgeW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCBtb3JlIGNhc2ggdGhhbiBjYXJwZW50
cnkgc2tpbGxzLCB0aGVyZSBhcmUgY3JlYXRpdmUgZW50cmVwcmVuZXVycyB3aG8gc3BlY2lhbGl6
ZSBpbiBicmluZ2luZyBzdG9yeWJvb2sgZmxpZ2h0cyBvZiBmYW5jeSBhbGl2ZSB3aXRoIEhvYmJp
dCBob2xlcywgdHJlZWhvdXNlcywgY2FzdGxlcyBhbmQgbW9yZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBzZXQgb3V0IHRvIGJlIGEgSG9iYml0IGhvbGUgY29tcGFueSwmIzgyMjE7IE1l
bGlzc2EgUGlsbHNidXJ5IHNheXMgb2YgdGhlIEouUi5SLiBUb2xraWVuLWluc3BpcmVkIHBsYXlo
b3VzZXMgdGhhdCBzaGUgYW5kIGhlciBodXNiYW5kLCBSb2N5LCBzZWxsIHVuZGVyIHRoZSBjb21w
YW55IG5hbWUgV29vZGVuLVdvbmRlcnMuICYjODIyMDtIZSBoYWQgYWxsIHNvcnRzIG9mIGRlc2ln
bnMuIEJ1dCB0aGUgcmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIEhvYmJpdCBob2xlcyB0b2xkIHVzIHdlIGhhZCBz
b21ldGhpbmcgdW5pcXVlIGFuZCBzcGVjaWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIE1haW5lLWJhc2Vk
IGhvbWUgYnVzaW5lc3MgZ290IHRoZSB0cmFkZW1hcmsgdG8gdGhlIEhvYmJpdCBuYW1lIGFuZCBz
ZWxscyBhcm91bmQgMTAwIEhvYmJpdCBob2xlcyBwZXIgeWVhci4gVGhlIGNvbXBhbnkgc2hpcHMg
b3IgZGVsaXZlcnMgdGhlIGZsYXQtcGFja2VkIGtpdHMgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5LiBJbiBh
ZGRpdGlvbiB0byBraWQtc2l6ZSBwbGF5aG91c2VzIHN0YXJ0aW5nIGF0ICQxLDY5NSwgV29vZGVu
LVdvbmRlcnMgb2ZmZXJzIGEgbGFyZ2VyLCBncm93bi11cCB2ZXJzaW9uIGNhbGxlZCB0aGUgRmFl
aGF2ZW4gZm9yIGp1c3QgdW5kZXIgJDQsMDAwLCBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSAkNyw5OTUgQmFnIEVu
ZCwgYSBmdWxsLXNpemUgbW9kZWwgbWFkZSB0byBiZSBidWlsdCBpbnRvIGEgaGlsbHNpZGUuPC9w
PjxwPlRoZSBjb21wYW55IGFsc28gZG9lcyBjdXN0b20gSG9iYml0IGhvbGVzLCB3aGljaCBoYXZl
IGJlZW4gdXNlZCBmb3IgZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIGEgbWFwbGUgc3lydXAgc3VnYXIgaG91c2Ug
dG8gYSBtb3NzLWNvdmVyZWQgbXVzaWNpYW4mIzgyMTc7cyBzdHVkaW8uIE9uZSBjbGllbnQgb3Jk
ZXJlZCB0aHJlZSBmb3IgYSBmYXJtLiBUaGUgbW9zdCBtZW1vcmFibGUgcHJvamVjdCwgUGlsbHNi
dXJ5IHNheXMsIHdhcyB3aXRoIHRoZSBNYWtlLWEtV2lzaCBmb3VuZGF0aW9uLCB3aGljaCBjb25u
ZWN0ZWQgdGhlbSB3aXRoIGEgYm95IGR5aW5nIG9mIGNhbmNlciB3aG9zZSBncmVhdGVzdCB3aXNo
IHdhcyB0byBoYXZlIGEgSG9iYml0IGhvbGUgb2YgaGlzIG93bi4gV2l0aCB0aGUgaGVscCBvZiB2
b2x1bnRlZXJzLCBXb29kZW4tV29uZGVycyBpbnN0YWxsZWQgYSBsYW5kc2NhcGVkIGNyZWF0aW9u
IGluIGhpcyBzdWJ1cmJhbiBiYWNreWFyZC48L3A+PHA+V2hpbGUgbWFueSBjdXN0b21lcnMgYXJl
IGZhbnMgb2YgPGVtPlRoZSBMb3JkIG9mIHRoZSBSaW5nczwvZW0+LCBQaWxsc2J1cnkgc2F5cyBv
dGhlcnMgc2ltcGx5IGxpa2UgdGhlIEhvYmJpdCBob2xlcyYjODIxNzsgaGFsZi1tb29uIGRlc2ln
bi4gU29tZSBoYXZlIGV2ZW4gYXNrZWQgd2hhdCBhIEhvYmJpdCBpcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Bl
b3BsZSBuYXR1cmFsbHkgZ3Jhdml0YXRlIHRvIHRoaW5ncyB0aGF0IGFyZSByb3VuZCBhbmQgY2F2
ZS1saWtlLCYjODIyMTsgUGlsbHNidXJ5IHNheXMuPC9wPjxwPkNocmlzIEF4bGluZywgb3duZXIg
b2YgTWFnaWNhbCBQbGF5aG91c2VzIGluIFBvcnQgVG93bnNlbmQsIFdhc2guLCBhZ3JlZXMsIHNh
eWluZyBjdXJ2ZXMgYXJlIHRoZSBzZWNyZXQgdG8gYW55IG1hZ2ljYWwgZGVzaWduLiBIaXMgY3Vz
dG9tIGNyZWF0aW9ucyBoYXZlIHdhdnkgcm9vZmxpbmVzIGFuZCByb3VuZGVkIHdpbmRvd3MgZm9y
IGEgbG9vayBzdHJhaWdodCBvdXQgb2YgYSBzdG9yeWJvb2suPC9wPjxwPkF4bGluZywgd2hvIG9u
Y2Ugd29ya2VkIHdpdGggdHJlZWhvdXNlIGd1cnUgUGV0ZSBOZWxzb24gb2YgdGhlIEFuaW1hbCBQ
bGFuZXQgVFYgc2hvdyA8ZW0+VHJlZWhvdXNlIE1hc3RlcnM8L2VtPiwgaXMga25vd24gZm9yIGhp
cyBkcmFnb24gcGxheWhvdXNlLCBhIDEyLWZvb3Qgd29uZGVyIHdpdGggc3RhaW5lZCBnbGFzcyB3
aW5kb3dzLCBjdXN0b20gY2FiaW5ldHJ5IGFuZCBhIDQmIzE4OTstZm9vdC10YWxsIGRyYWdvbiBo
ZWFkIGVydXB0aW5nIGZyb20gdGhlIHJvb2YuIFN0YXJ0aW5nIHdpdGggYSBjaGFpbiBzYXcsIEF4
bGluZyBjYXJ2ZWQgdGhlIDYwLXBvdW5kIGRyYWdvbiBvdXQgb2YgdHdvIGh1Z2UgY2h1bmtzIG9m
IGNlZGFyLCBhbmQgYWRkZWQgc3RlZXIgaG9ybnMgZnJvbSBhIHRheGlkZXJteSBzaG9wIGluIFRl
eGFzLjwvcD48cD5XaGlsZSBmYW50YXN5IGRyaXZlcyB0aGUgYnVsayBvZiBoaXMgYnVzaW5lc3Ms
IEF4bGluZyYjODIxNztzIHdvcmsgd2FzIGJvcm4gZnJvbSBub3Qtc28tY2hhcm1pbmcgYmVnaW5u
aW5nczsgaGUgbG9zdCBoaXMgam9iIGluIGhpZ2gtZW5kIHJlc2lkZW50aWFsIGNvbnN0cnVjdGlv
bi4gVGFraW5nIG9uIHRoZSByb2xlIG9mIHN0YXktYXQtaG9tZSBwYXJlbnQsIGhlIGRldmlzZWQg
YSBjYXJwZW50ZXItZGFkIHdheSBvZiBlbnRlcnRhaW5pbmcgaGlzIDIteWVhci1vbGQ6IEhlIGJ1
aWx0IGhlciBhIHNjaG9vbGhvdXNlLiBTaW5jZSB0aGVuLCBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gbWFraW5n
IHdoaW1zaWNhbCBiYWNreWFyZCBzdHJ1Y3R1cmVzIGFsb25nc2lkZSBib3RoIG9mIGhpcyB0d28g
eW91bmcgY2hpbGRyZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBkYXVnaHRlciBpcyBvdXQgdGhlcmUgd2l0
aCBtZSBwb3VuZGluZyBuYWlscywmIzgyMjE7IEF4bGluZyBzYXlzLiAmIzgyMjA7U2hlIHdhbnRz
IHRvIGJlIGEgY2FycGVudGVyIHdoZW4gc2hlIGdyb3dzIHVwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3BlbmRp
bmcgdGltZSB3aXRoIGtpZHMgd2FzIGV4YWN0bHkgd2hhdCBzZW50IFNhbiBEaWVnbyBncmFuZGZh
dGhlciBCcmlhbiBDYXN0ZXIgb24gdGhlIGh1bnQgZm9yIGEgdHJlZWhvdXNlLiBIZSBncmV3IHVw
IHdpdGggdGhlIHBsYXlob3VzZSBidWcsIGhhdmluZyAmIzgyMjA7bW9yZSBmdW4gdGhhbiBzaG91
bGQgYmUgYWxsb3dlZCYjODIyMTsgaW4gaGlzIG93biBjaGlsZGhvb2QgdHJlZSBmb3J0LCBhbmQg
cmVhZGluZyBzdG9yaWVzIGxpa2UgPGVtPlRoZSBKdW5nbGUgQm9vazwvZW0+LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSB0aG91Z2h0LCBzb21lZGF5IEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBidWlsZCBteSBvd24gU3dp
c3MgRmFtaWx5IFJvYmluc29uIHRyZWUgZm9ydCwmIzgyMjE7IENhc3RlciBzYXlzLjwvcD48cD5J
dCBvbmx5IHRvb2sgaGlzIGZpcnN0IGdyYW5kY2hpbGQgdG8gY29udmluY2UgaGltIHRoYXQgZGF5
IGhhZCBjb21lLiBVbmFibGUgdG8gYnVpbGQgdGhlIHRyZWUgZm9ydCBoaW1zZWxmLCBoZSBmb3Vu
ZCBEYW5pZWxzIFdvb2QgTGFuZCwgYSBDYWxpZm9ybmlhLWJhc2VkIGJ1aWxkZXIgb2YgdHJlZWhv
dXNlcyB0aGF0IGNvbWUgd2l0aCB0aGVpciBvd24gcmVjeWNsZWQgdHJlZS4gUGVyY2hlZCBhdG9w
IG1hc3NpdmUsIDIwMC15ZWFyLW9sZCBzdHVtcHMsIHRoZWlyIHBsYXlob3VzZXMgcHVzaCB0aGUg
b3V0ZXIgbGltaXRzIG9mIHRoZSB3b3JkICYjODIyMDtob3VzZSwmIzgyMjE7IGFuZCBjYW4gcnVu
IHVwIHRvICQzMCwwMDAuPC9wPjxwPkNhc3RlciBsaWtlZCB0aGVpciBwaXJhdGUgc2hpcCB0cmVl
aG91c2UsIGFuZCB3b3JrZWQgd2l0aCBEYW5pZWxzIFdvb2QgTGFuZCB0byBjdXN0b21pemUgaXQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgZ3JlYXQgc2VlaW5nIHdoYXQgdGhleSBjYW1lIHVwIHdpdGgs
JiM4MjIxOyBoZSBzYXlzLiAmIzgyMjA7TXkgb25seSBsaW1pdGF0aW9ucyB3ZXJlIGhvdyBtdWNo
IEkgd2FudGVkIHRvIHNwZW5kLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGlzIDI3LWZvb3QgJiM4MjIwO0RlbHV4
ZSBTY2FsbHl3YWcgU2xvb3AmIzgyMjE7IHBsYXlob3VzZSBhcnJpdmVkIG9uIGEgdHJhY3Rvci10
cmFpbGVyLiBJdCBmZWF0dXJlcyBhbiBlbnRyYW5jZSB0aHJvdWdoIHRoZSB0cmVlLCBhbmQgaGFz
IGEgYmFjayBkZWNrIGFuZCBhIHR3aXN0eSBzbGlkZS4gQnV0IHRoZSBtYWdpYyBsaWVzIGluIHRo
ZSBkZXRhaWxzLCBmcm9tIHRoZSBza2VsZXRvbiBmaWd1cmVoZWFkIGFuZCBuZXN0aW5nIHNlYWd1
bGxzIHRvIHRoZSBjYW5ub24gYW5kIHBpcmF0ZSBmbGFnLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIHdh
eSBiZXlvbmQgbXkgZXhwZWN0YXRpb25zLCYjODIyMTsgQ2FzdGVyIHNheXMuPC9wPjxwPkEgZmV3
IHllYXJzIGFuZCBmaXZlIGdyYW5kY2hpbGRyZW4gbGF0ZXIsIENhc3RlciByZWFsaXplZCBzb21l
dGhpbmcgd2FzIG1pc3NpbmcuIEhlIG9yZGVyZWQgYSBzZWNvbmQsIGN1c3RvbSB0cmVlaG91c2Ug
ZnJvbSBEYW5pZWxzIFdvb2QgTGFuZCAmIzgyMTI7IHRoZSBTd2lzcyBGYW1pbHkgUm9iaW5zb24g
aG91c2UgaGUmIzgyMTc7ZCBhbHdheXMgd2FudGVkLiBOb3cgdGhlIHR3byB0cmVlaG91c2VzIHNp
dCBzaWRlLWJ5LXNpZGUsIGNvbm5lY3RlZCBieSBhIHJvcGUgYnJpZGdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SXQgYnJpbmdzIGJhY2sgc28gbWFueSBjaGlsZGhvb2QgbWVtb3JpZXMgZm9yIG1lLCYjODIyMTsg
Q2FzdGVyIHNheXMuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCB0aGlzIGlzIGFsbCBhYm91dCAm
IzgyMTI7IG1ha2luZyBraWRzIGZlZWwgd2VsY29tZSBhbmQgY3JlYXRpbmcgbWVtb3JpZXMuJiM4
MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.