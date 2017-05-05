All CATEGORIES
☰ Menu

Cheap ways to use your tax refund to fix up your home

By Marilyn Kalfus
Orange County Register

Published: May 5, 2017 - 01:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A connected doorbell with video camera so you can see and talk to people who ring your bell. The Ring connects to your home's WiFi network and you use an app on your smartphone to see and speak to visitors, even if you're across the country. (Ring/TNS)


MORE IN LIFESTYLE

cuddle06cut_web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Couple gives gift of time to other families grieving loss of baby

A North Canton couple is on a mission to help grieving parents of stillborn infants or newborn death get something they didn’t: enough time to say goodbye.

thingstodo0506
Things to Do, May 6: Free Comic Book Day; spot blue herons; ballet at Civic; Akron Artwalk; symphony, choirs perform ‘Elijah’
Area religious events — May 6, 2017
refund06cut_01
Cheap ways to use your tax refund to fix up your home
insta06cut
Unicorn Frappuccinos are just the latest food designed with Instagram in mind
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next