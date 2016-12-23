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Home decor trends for 2017 are all about ease, comfort

By Kim Cook
Associated Press

Published: December 23, 2016 - 02:11 PM
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This photo provided by West Elm shows West Elm's Delphine buffet in walnut veneer, a marble top, and brushed bronze hardware which suggests the chic yet comfortable style of midcentury French and Italian furniture. That continental look is a strong trend going into 2017. (West Elm via AP)


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