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‘Lustron Stories’ explores quirky metal homes and their devoted owners

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: September 30, 2016 - 02:06 PM | Updated: September 30, 2016 - 02:35 PM
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Sue Williams stands on the front porch of her Lustron home in Canton, a prefab house made from steel built in 1950 by the Lustron Corp. of Columbus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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