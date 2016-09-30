All CATEGORIES
☰ Menu

‘Lustron Stories’ explores quirky metal homes and their devoted owners

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: September 30, 2016 - 02:06 PM | Updated: September 30, 2016 - 02:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sue Williams stands on the front porch of her Lustron home in Canton, a prefab house made from steel built in 1950 by the Lustron Corp. of Columbus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

Sirius to launch talk channel on music

It seems like a contradiction in terms, but the SiriusXM satellite radio network is launching a talk channel devoted to music.

sailboat01cut_02
A dream and $1 gets Rootstown couple a sailboat to share the seas together
haiku25cut_01
Haiku study group / meets in Cuyahoga Falls, / making word pictures
stayhome02cut
Being a stay-at-home mom is not a happy job for some
John Rosemond: Disobedience requires ’The Godfather’ principle
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next