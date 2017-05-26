Tips for decorating indoors with plants

PHA+RnJvbSBraXRjaGVuIGhlcmIgZ2FyZGVucyB0byBtaW5pYXR1cmUgaW5kb29yIHRyZWVzLCBp
bnRlcmlvciBkZXNpZ25lcnMgYXJlIGluY3JlYXNpbmdseSBicmluZ2luZyBwbGFudHMgaW50byB0
aGVpciBob21lIGRlc2lnbiBwcm9qZWN0cy48L3A+PHA+UGxhbnRzIGFyZSAmIzgyMjA7dGhlIG9u
ZSBsaXR0bGUgcGllY2UgdGhhdCBwZW9wbGUgYWx3YXlzIGZvcmdldCB3aWxsIGZpbmlzaCBhIHJv
b20sJiM4MjIxOyBzYXlzIE1hc3NhY2h1c2V0dHMtYmFzZWQgZGVzaWduZXIgS3Jpc3RpbmEgQ3Jl
c3Rpbi4gVGhleSBtYWtlIGEgc3BhY2UgZmVlbCBjb21wbGV0ZSBidXQgbm90IG92ZXJhY2Nlc3Nv
cml6ZWQsIHNoZSBzYXlzLCBhbmQgY2FuIHNvbHZlIGEgcmFuZ2Ugb2YgZGVzaWduIGNoYWxsZW5n
ZXMuPC9wPjxwPk5ldyBZb3JrIGRlc2lnbmVyIFlvdW5nIEh1aCBhZ3JlZXM6IEEgbWluaWF0dXJl
IHRyZWUgY2FuIGJlIHRoZSBwZXJmZWN0IGFkZGl0aW9uIHdoZXJlIHlvdSBuZWVkIHNvbWV0aGlu
ZyB0YWxsLCBzaGUgc2F5cywgYW5kIGEgZmxvd2VyaW5nIHBsYW50IGNhbiBicmluZyBhIGJ1cnN0
IG9mIGNvbG9yIHRvIGEgdGFibGV0b3AuIFBsYW50cyBhbHNvIGhlbHAgY2xlYW4gdGhlIGFpciwg
Ym9vc3Qgb3h5Z2VuIGxldmVscywgYW5kIGJyaW5nIGEgd2VsY29tZSBzZW5zZSBvZiBuYXR1cmFs
IHVucHJlZGljdGFiaWxpdHkgaW50byBvdGhlcndpc2UgbWV0aWN1bG91cywgbW9kZXJuIHNwYWNl
cy48L3A+PHA+V2hpY2ggcGxhbnRzIGFyZSBwb3B1bGFyIHJpZ2h0IG5vdyBhbmQgd2hhdCBhcmUg
dGhlIGJlc3Qgd2F5cyB0byBkZWNvcmF0ZSB3aXRoIHRoZW0/IFRocmVlIGRlc2lnbmVycyAmIzgy
MTI7IENyZXN0aW4sIEh1aCBhbmQgTmV3IFlvcmstYmFzZWQgTGluZHNleSBDb3JhbCBIYXJwZXIg
JiM4MjEyOyBvZmZlciB0aGVpciB0aG91Z2h0cy48L3A+PHA+Rm9yIHNldmVyYWwgeWVhcnMgcnVu
bmluZywgdGhlICYjODIyMDtpdCBwbGFudCYjODIyMTsgYW1vbmcgZGVzaWduZXJzIGhhcyBiZWVu
IHRoZSBmaWRkbGVmaWcgdHJlZSAoYWxzbyBjYWxsZWQgYSAmIzgyMjA7ZmlkZGxlZmlnIGZlcm4m
IzgyMjE7KS4gVGhlaXIgdHJ1bmtzIGFyZSB0YWxsIGFuZCBncmFjZWZ1bCwgd2l0aCBsYXJnZSBn
bG9zc3kgbGVhdmVzIGNyZWF0aW5nIGEgYnVyc3Qgb2YgcmljaCwgZ3JlZW4gY29sb3IgdGhhdCBi
bGVuZHMgd2l0aCBqdXN0IGFib3V0IGFueSBkZWNvci48L3A+PHA+RmlkZGxlZmlncyBhcmUgYmVh
dXRpZnVsIGFuZCByZWxhdGl2ZWx5IGVhc3kgdG8gY2FyZSBmb3IsIENyZXN0aW4gc2F5cywgc28g
dGhlaXIgdHJlbmRpbmVzcyBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgYSByZWFzb24gdG8gYXZvaWQgb25l
LjwvcD48cD5Gb3Igc29tZXRoaW5nIG1vcmUgJiM4MjIwO3NpbXBsZSBhbmQgc29waGlzdGljYXRl
ZCwmIzgyMjE7IEhhcnBlciByZWNvbW1lbmRzICYjODIyMDthbnkgdHlwZSBvZiBib3h3b29kIG9y
IHRvcGlhcnkuIFRoZXJlIGFyZSBzbyBtYW55IG9wdGlvbnMgaGVyZSwgYW5kIHN1Y2ggYSByYW5n
ZSBvZiBzaGFwZXMgYW5kIHNpemVzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IGFsc28g
bWFrZSB3b25kZXJmdWwgaG9zdGVzcyBnaWZ0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFub3RoZXIgY3VycmVu
dCBmYXZvcml0ZTogdGhlIHN0YWdob3JuIGZlcm4sIHdoaWNoIGhhcyBzdHJvbmcsIGRyYW1hdGlj
IGxlYXZlcyB0aGF0IGFsbW9zdCBsb29rIGxpa2UgYSBzY3VscHR1cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtT
dGFnaG9ybiBmZXJucyBhcmUgcmVhbGx5IGludGVyZXN0aW5nIGFuZCB2ZXJ5IG1hc2N1bGluZSB0
byBtZSwmIzgyMjE7IEhhcnBlciBzYWlkLCBhbmQgdGhleSBsb29rIGdyZWF0ICYjODIyMDtpbiBh
IG1vcmUgcnVzdGljIHNldHRpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgc2Vla2lu
ZyBzb21ldGhpbmcgZGVsaWNhdGUsIEh1aCByZWNvbW1lbmRzIGEgbWFpZGVuaGFpciBmZXJuLiBV
cGtlZXAgaXMgbWluaW1hbCwgc2hlIHNheXMgKGp1c3QgJiM4MjIwO2tlZXAgdGhlbSBtaXN0ZWQg
YW5kIG1vaXN0JiM4MjIxOyksIGFuZCB0aGUgaW50cmljYXRlIGxlYXZlcyBsb29rIGFsbW9zdCBh
cyBwcmV0dHkgYXMgYSBmbG93ZXJpbmcgcGxhbnQuPC9wPjxwPkFub3RoZXIgcG9wdWxhciBjaG9p
Y2U6IG1pbmlhdHVyZSBvbGl2ZSB0cmVlcy4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgYSBzaWduIG9m
IHBlYWNlIGFuZCBmcnVpdGZ1bG5lc3MsJiM4MjIxOyBIdWggc2FpZCwgYW5kIGxvb2sgZ29yZ2Vv
dXMgaW4gYSBjZXJhbWljIHBvdCBvbiBhIHRhYmxlLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHBvcHVsYXIg
dG8gaGFuZyBwbGFudGVycyBvbiB3YWxscywgb3IgcHV0IHVwIGhhbmdpbmcgdGVycmFyaXVtcyB3
aXRoIHN1Y2N1bGVudHMgb3IgJiM4MjIwO2FpciBwbGFudHMmIzgyMjE7IGluc2lkZSwgc2F5cyBI
dWguPC9wPjxwPlRoZXNlIGxvdyBtYWludGVuYW5jZSBwbGFudHMgb25seSBuZWVkIHRvIGJlIG1p
c3RlZCwgcmF0aGVyIHRoYW4gd2F0ZXJlZCwgYW5kICYjODIyMDt0aGV5IHN0YXkgYWxpdmUgZm9y
ZXZlciwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBoYWQgdGhpcyBhaXIgcGxhbnQgdGhhdCBz
dGF5ZWQgYWxpdmUgZm9yIHNvIGxvbmcsIG15IGtpZHMgbmFtZWQgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
VGhlIGNoYWxsZW5nZSB3aXRoIHdhbGwtaHVuZyBwbGFudHMgaXMgdGhhdCByZXBlYXRlZCBtaXN0
aW5nIG1heSBkYW1hZ2UgeW91ciB3YWxscywgQ3Jlc3RpbiBwb2ludHMgb3V0LiBTbyB5b3UgbWF5
IHByZWZlciB0byBwdXQgdGhvc2Ugc2FtZSBraW5kcyBvZiBwbGFudHMgaW4gbG93LXNsdW5nIHBv
dHMgb24gYSBjb2ZmZWUgdGFibGUgb3Igb3RoZXIgc3VyZmFjZS48L3A+PHA+RG9uJiM4MjE3O3Qg
bGVhdmUgb25lIHBsYW50IHNpdHRpbmcgb3IgaGFuZ2luZyBhbGwgYWxvbmUuIE9uZSBwbGFudCBh
bGwgYnkgaXRzZWxmIGNhbiBsb29rIGEgYml0IHNhZCBhbmQgbG9uZWx5LCBzbyBhZGQgc2V2ZXJh
bCBwbGFudHMgb3IgcGxhY2UgYSBzaW5nbGUgbGFyZ2Ugb25lIG5lYXIgYSBwaWVjZSBvZiBmdXJu
aXR1cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtEb24mIzgyMTc7dCBwdXQgYSB0cmVlIGluIHRoZSBjb3JuZXIg
dG8gZmlsbCBhIHNwYWNlLCYjODIyMTsgSHVoIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGdvbm5h
IGxvb2sgYSBsaXR0bGUgc2FkLiBQdXQgYSB0cmVlIGluIGEgY29ybmVyIGlmIGl0IHJlbGF0ZXMg
dG8gc29tZXRoaW5nLCBsaWtlIGEgY2hhaXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DcmVzdGluIGFncmVlZDog
JiM4MjIwO0kgYmVsaWV2ZSBpbiByZXBldGl0aW9uLCYjODIyMTsgc2hlIHNheXMuIEZvciBhIHJl
Y2VudCBkZXNpZ24gcHJvamVjdCwgc2hlIGFkZGVkIHRocmVlIGl0ZW1zIHRvIG9uZSByb29tICYj
ODIxMjsgYSBmZXJuIGluIGEgbG93LXNsdW5nIGJvd2wgb24gYSBjb2ZmZWUgdGFibGUsIGEgYmVh
dXRpZnVsIGNlcmFtaWMgY3VwIGhvbGRpbmcgYSBkZWxpY2F0ZSwgbW9zc3kgcGxhbnQsIGFuZCB0
aGVuIGEgbGFyZ2VyIGZlcm4gaW4gYW5vdGhlciBib3dsLjwvcD48cD5UcnkgdG8gY3JlYXRlICYj
ODIyMDthIHRyaWFuZ2xlIG9mIGdyZWVuLCYjODIyMTsgc2hlIHNheXMsIGJhbGFuY2luZyBvbmUg
cGxhbnQgd2l0aCBhbm90aGVyLjwvcD48cD5IdWggc2F5cyBtYW55IGhvbWVvd25lcnMgYXJlIGJ1
eWluZyB3YWxsLW1vdW50ZWQgZ3Jvd2luZyBzeXN0ZW1zIG9yIGFkZGluZyBraXRjaGVuIHNoZWx2
ZXMgc3BlY2lmaWNhbGx5IGZvciBwb3R0ZWQgaGVyYnMsIGJlcnJpZXMgYW5kIG90aGVyIHBsYW50
cyBncm93biBmb3IgY29uc3VtcHRpb24uPC9wPjxwPlNoZSYjODIxNztzIGFsc28gcGxlYXNlZCB0
byBzZWUgcGxhbnRzIGJlaW5nIHVzZWQgaW4gYmF0aHJvb20gZGVjb3JhdGluZzogJiM4MjIwO015
IGZhdGhlciB1c2VkIHRvIGdyb3cgb3JjaGlkcyBpbiB0aGUgYmF0aHJvb20gYmVjYXVzZSB0aGV5
IGdvdCBtb2lzdHVyZSBldmVyeSBkYXksJiM4MjIxOyBIdWggc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3
O3MgYSBncmVhdCBwbGFjZSBmb3IgZmVybnMgdGhhdCBuZWVkIHRvIGJlIG1pc3RlZC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZXNlIGRlc2lnbmVycyBhbHNvIHN1Z2dlc3QgbG9va2luZyBhdCB3aGF0JiM4MjE3
O3MgYmxvb21pbmcgb3V0c2lkZSB5b3VyIGhvbWUgYW5kIG9jY2FzaW9uYWxseSBicmluZ2luZyBp
dCBpbnNpZGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGp1c3QgZ290IGJhY2sgZnJvbSBhIGpvYiBpbiBGbG9y
aWRhLCBhbmQgaXQgd2FzIHNvIGVhc3kgdG8gZ28gb3V0c2lkZSBhbmQgY2xpcCBhIGZldyBwYWxt
cywmIzgyMjE7IEhhcnBlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhyb3cgdGhlbSBpbiBhIHZhc2UgYW5kLCB2
b2lsYSEmIzgyMjE7PC9wPjxwPkN1dCBmbG93ZXJzIGFyZSBhbm90aGVyIG9wdGlvbiBmb3IgYnJp
bmdpbmcgbmF0dXJlIGluZG9vcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGxpa2UgdG8gYnV5IGZyZXNoIGZs
b3dlcnMgb24gU3VuZGF5cyB3aGVuIEkmIzgyMTc7bSBoYXZpbmcgZmFtaWx5IGRpbm5lciwmIzgy
MjE7IEh1aCBzYWlkLjwvcD48cD5UaG91Z2ggdGhleSBtYXkgb25seSBsYXN0IGEgZmV3IGRheXMs
ICYjODIyMDt0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBtYWtlcyBmbG93ZXJzIHNvIHNwZWNpYWwsJiM4MjIx
OyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+ICYjODIyMDtUaGF0IGVwaGVtZXJhbCBxdWFsaXR5IGlzIHdoYXQg
bWFrZXMgdXMgYXBwcmVjaWF0ZSB0aGVpciBiZWF1dHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FdmVuIGlmIHlv
dSBsb3ZlIHNvbWV0aGluZyBpbiBhIG1hZ2F6aW5lIG9yIHdoaWxlIHNob3BwaW5nIGF0IGEgbnVy
c2VyeSwgY29uc2lkZXIgeW91ciBwYXJ0aWN1bGFyIHNwYWNlIGFuZCBoYWJpdHMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGluayBhYm91dCBob3cgbXVjaCBzdW5saWdodCwgbG92ZSBhbmQgYXR0ZW50aW9uIHlv
dXIgcGxhbnRzIG1pZ2h0IG5lZWQsJiM4MjIxOyBIYXJwZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO01ha2Ugc3Vy
ZSB5b3UgaGF2ZSBwbGFudHMgaW4gdGhlIGFwcHJvcHJpYXRlIHNwb3QgaW4geW91ciBob21lIHNv
IHRoZXkgY2FuIGdyb3cgYW5kIHByb3NwZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QZXJzb25hbGx5LCBzaGUg
c2FpZCwgJiM4MjIwO0kgcHJlZmVyIHNvbWV0aGluZyB3aXRoIGEgbGl0dGxlIGxlc3MgbWVzcyBh
bmQgdXBrZWVwLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.