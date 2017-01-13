Twin beds make a comeback

PHA+Tm90IHNpbmNlIHRoZSBkYXlzIG9mIDxlbT5JIExvdmUgTHVjeTwvZW0+IGFuZCA8ZW0+VGhl
IERpY2sgVmFuIER5a2UgU2hvdzwvZW0+IGhhdmUgdHdpbiBiZWRzIGdvdHRlbiBzbyBtdWNoIGF0
dGVudGlvbiBmcm9tIGdyb3duLXVwcy48L3A+PHA+V2hldGhlciBpdCYjODIxNztzIGJlY2F1c2Ug
YmFieSBib29tZXJzIGFyZSBkb3duc2l6aW5nIG9yIHBlb3BsZSBzaW1wbHkgd2FudCB0byBtYXhp
bWl6ZSB0aGVpciBzcGFjZSBmb3IgaG91c2UgZ3Vlc3RzLCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBqdXN0IGZv
ciBraWRzIGFueW1vcmUuPC9wPjxwPk9uY2UgYSBmYXZvcml0ZSBvZiB0ZWxldmlzaW9uIGNlbnNv
cnMsIHRoZSB0d2luIGJlZCBoYXMgd29ya2VkIGl0cyB3YXkgYmFjayBpbnRvIHRoZSBsaW1lbGln
aHQgYXMgbW9yZSBtYW51ZmFjdHVyZXJzIGRlY2lkZSB0aGF0IHR3byBiZWRzIGFyZSBzb21ldGlt
ZXMgYmV0dGVyIHRoYW4gb25lLiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIHNob3dpbmcgdXAgbm90IG9ubHkgaW4g
dGhlIHlvdXRoIGZ1cm5pdHVyZSBzZWdtZW50IG9mIHRoZSBtYXJrZXQgYnV0IGFsc28gYXMgYWx0
ZXJuYXRpdmVzIHRvIHF1ZWVucyBvciBraW5ncyBpbiB0aGUgbWFzdGVyIGJlZHJvb20uPC9wPjxw
PlR3aW4gYmVkcyBoYXZlIHNldmVyYWwgYWR2YW50YWdlcyBvdmVyIHRoZWlyIGxhcmdlciBjb3Vu
dGVycGFydHMsIG9uZSBiZWluZyB0aGVpciBhYmlsaXR5IHRvIGFjY29tbW9kYXRlIHJvbWFudGlj
cyBhbmQgbm9uLXJvbWFudGljcyBhbGlrZSBzaW1wbHkgYnkgcHVzaGluZyB0aGVtIHRvZ2V0aGVy
IG9yIHB1bGxpbmcgdGhlbSBhcGFydC4gVGhleSBvZmZlciBpbmNvbXBhdGlibGUgc2xlZXBlcnMg
dGhlaXIgb3duIHNwYWNlIHdoaWxlIHN0aWxsIGFsbG93aW5nIGZvciBjb21wYW55IGluIHRoZSBy
b29tLiBTbGVlcGluZyBhcGFydCBidXQgdG9nZXRoZXIgYWxzbyBjdXRzIGRvd24gb24gc2xlZXAg
aW50ZXJydXB0aW9ucyBmcm9tIGEgcGFydG5lciYjODIxNztzIHRvc3NpbmcgYW5kIHR1cm5pbmcu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgc2VlaW5nIGEgbG90IG1vcmUgcGVvcGxlIHVzaW5nIHR3aW4g
YmVkcyBiZWNhdXNlIGl0IGFsbG93cyBncmFuZGNoaWxkcmVuLCBmYW1pbHkgYW5kIGZyaWVuZHMg
dG8gdXRpbGl6ZSBvbmUgYmVkcm9vbSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQWRhbSBUaWxsZXksIHNlbmlvciB2
aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBtYXJrZXRpbmcgZm9yIEEuUi5ULiBGdXJuaXR1cmUuPC9wPjxwPktl
bmlhbiBGdXJuaXR1cmUsIGEgY29tcGFueSBrbm93biBmb3IgaXRzIHJhdHRhbiBhbmQgYmFtYm9v
IGZ1cm5pdHVyZSwgZmVhdHVyZWQgaXRzIEphcmRpbiB0d2luIGhlYWRib2FyZCBpbiBhIGRlZXAg
Ymx1ZSB3aXRoIHJhdHRhbiBhbmQgbGVhdGhlciBiaW5kaW5ncyBhdCB0aGUgRmFsbCBIaWdoIFBv
aW50IE1hcmtldC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1R3aW5zIGFyZSBvdXIgbW9zdCBwb3B1bGFyIGhlYWRi
b2FyZHMsJiM4MjIxOyBzYWlkIGNvbXBhbnkgcHJlc2lkZW50IENsZWxsIFNtaXRoLjwvcD48cD5U
aGUgSmFyZGluIGlzIHBhcnQgb2YgaXRzIFBhaW50IHRvIE9yZGVyIHByb2dyYW0sIHdoaWNoIG9m
ZmVycyBmdXJuaXR1cmUgaW4gMjIgY29sb3JzIHBsdXMgY3VzdG9tZXImIzgyMTc7cyBjaG9pY2Vz
LjwvcD48cD5EYXZpZCBGcmFuY2lzIHdhcyBhbm90aGVyIGNvbXBhbnkgc2hvd2Nhc2luZyByYXR0
YW4gYW5kIGhhcmR3b29kIHR3aW4gYmVkcy4gQ2hpcHBlbmRhbGUsIFBhbG0gU3ByaW5ncyBhbmQg
Q2hlc2FwZWFrZSBhcmUgc29tZSBvZiB0aGUgaGVhZGJvYXJkIHBhdHRlcm5zIGF2YWlsYWJsZSwg
YW5kIHRoZSByYXR0YW4gYmVkcyB3aXRoIGxlYXRoZXIgd3JhcHMgY29tZSBpbiBhIHJhbmdlIG9m
IGNvbG9ycy48L3A+PHA+SG9va2VyIEZ1cm5pdHVyZSYjODIxNztzIFNhbmRjYXN0bGUgaXMgYSB3
b29kLXBhbmVsZWQgdHdpbiBiZWQgaW4gY3JlYW15IHdoaXRlIHRoYXQgY2FuIGJlIGRyZXNzZWQg
dXAgb3IgZG93biB0byBzdWl0IHlvdXIgZGVjb3IuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIb21lcyBvbmx5IGhh
dmUgc28gbXVjaCBzcGFjZSwgYW5kIHR3aW4gYmVkcyBtYWtlIGl0IHBvc3NpYmxlIGZvciB5b3Ug
dG8gYmUgYWJsZSB0byBvcGVuIHlvdXIgaG9tZSB0byBtb3JlIHBlb3BsZSB3aG8gb3RoZXJ3aXNl
IG1heSBub3QgYmUgY29tZm9ydGFibGUgc2hhcmluZyBhIGJlZCB0b2dldGhlciwmIzgyMjE7IE1y
LiBUaWxsZXkgc2FpZC48L3A+PHA+QS5SLlQuIEZ1cm5pdHVyZSYjODIxNztzIFBhdmlsaW9uIGJl
ZCBmZWF0dXJlcyBhbiB1cGhvbHN0ZXJlZCBoZWFkYm9hcmQgdG9wcGVkIGJ5IGEgbWV0YWwgcXVh
dHJlZm9pbCBpbiBhbiBhbnRpcXVlIGJyYXNzIGZpbmlzaC4gTXIuIEJyb3duIExvbmRvbiBleHVk
ZXMgc29waGlzdGljYXRpb24gd2l0aCBpdHMgQmVsbW9udCwgYSB2ZWx2ZXQtdXBob2xzdGVyZWQg
aGVhZGJvYXJkIG9uIHdoaXRlIHJ1c3RpYyBwaW5lLiBJdCBhbHNvIGNvbWVzIGluIGEgcnVzdGlj
IGdyYXkgZmluaXNoLiBWYW5ndWFyZCYjODIxNztzIGZ1bGx5IHVwaG9sc3RlcmVkIEhpbGxhcnkg
YmVkcyBjb21lIGluIGFsbW9zdCBlbmRsZXNzIGZhYnJpYyBjaG9pY2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2UgaGF2ZSBzZWVuIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgdXBzd2luZyBpbiB0d2luIGJlZCBzYWxlcywgZXNw
ZWNpYWxseSB0aHJvdWdoIG91ciBkZXNpZ24gY2hhbm5lbCwmIzgyMjE7IHNhaWQgVmFuZ3VhcmQg
UHJlc2lkZW50IEFuZHkgQnJheS4gJiM4MjIwO0luIGZhY3QsIG1hbnkgb2YgdGhlIGtpZHMgcm9v
bXMgYXJlIGJlaW5nIHJlLW91dGZpdHRlZCB3aXRoIGEgcGFpciBvZiB0d2luIGJlZHMsIHByZXN1
bWFibHkgZm9yIGV4dHJhIGd1ZXN0IHNsZWVwaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgbm90ZWQgdGhh
dCBjb25zdW1lcnMgYXJlIG9mdGVuIHdpbGxpbmcgdG8gc3BlbmQgbW9yZSB0byBnZXQgaGlnaGVy
IHF1YWxpdHksIG1hdGNoaW5nIGN1c3RvbSBoZWFkYm9hcmRzLjwvcD48cD5EZWNpZGVkbHkgbW9y
ZSB5b3V0aGZ1bCBpcyBTdGFuZGFyZCBGdXJuaXR1cmUmIzgyMTc7cyBQbGF5aG91c2UgY2Fub3B5
IGJlZCBmcm9tIHRoZSBNYWdub2xpYSBIb21lIENvbGxlY3Rpb24gbWFkZSBwb3B1bGFyIGJ5IEpv
YW5uYSBhbmQgQ2hpcCBHYWluZXMgb2YgSEdUViYjODIxNztzIDxlbT5GaXhlciBVcHBlcjwvZW0+
LiBUaGUgYmVkIGNvbWVzIGluIHdoaXRlIGFuZCBtZWRpdW0gd29vZCBmaW5pc2hlcy48L3A+PHA+
VW5pdmVyc2FsIEZ1cm5pdHVyZSYjODIxNztzIHR3aW4gYmVkcyBhcmUgc29sZCB0aHJvdWdoIGl0
cyBTbWFydHN0dWZmIGJyYW5kLiAmIzgyMjA7QSBjaGFuZ2Ugb2YgbGluZW5zIHRha2VzIHRoZW0g
ZnJvbSBmdW4gYW5kIHlvdXRoZnVsIHRvIHNvcGhpc3RpY2F0ZWQgYW5kIG1hdHVyZSwmIzgyMjE7
IHNhaWQgSmVmZiBTY2hlZmZlciwgdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBDRU8uICYjODIyMDtUaGV5
IGFsc28gd29yayB3ZWxsIGluIHNlY29uZCBob21lcywgd2hlcmUgdGhlcmUgaXMgb2Z0ZW4gYSBi
dW5rIHJvb20gd2l0aCB0aHJlZSBvciBtb3JlIHR3aW4gYmVkcyBmb3IgZXh0cmEgZ3Vlc3RzLiYj
ODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.