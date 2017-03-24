By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer
Home Notes: Repurposing fundraiser at Kent ReStore, upcycling program on Channel 3, Elegant Egg show in Akron and more March 24,2017 05:17 PM GMT Mary Beth Breckenridge Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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