By Mary Beth Breckenridge
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Home Notes: Tickets on sale for yard-makeover raffle, Hale offers workshops in 19th century crafts, egg artists show their creations and more March 31,2017 05:20 PM GMT Mary Beth Breckenridge Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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