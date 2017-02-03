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Houseplants can thrive during our absence

By Lee Reich
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 02:53 PM
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This lemon tree will be able to go a long time without water because of the "watering cone" being pushed into the soil; the cone draws water from the neighboring jar as the potting soil dries out. (Lee Reich via AP)


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