How to nurture daffodils, tulips for another spring

PHA+RGFmZm9kaWxzIGFuZCB0dWxpcHMgYXJlIGFsbW9zdCBjZXJ0YWluIHRvIGJsb29tIHdoZW4g
YW5vdGhlciBzcHJpbmcgcm9sbHMgYXJvdW5kLCBidXQgZXZlbiB0aGV5IGNhbiBoYXZlIGFuIG9j
Y2FzaW9uYWwgYmFkIHNlYXNvbi48L3A+PHA+UGVyZW5uaWFsIGJ1bGJzIG5lZWQgYSBsb25nIGRv
cm1hbmN5IHBlcmlvZCBhZnRlciB0aGV5IGZpbmlzaCBmbG93ZXJpbmcgJiM4MjEyOyBhIGNoYW5j
ZSB0byByZWdlbmVyYXRlLiBXaXRob3V0IHRoYXQsIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbGlrZWx5IHRvIGJl
IGNvbG9ybGVzcyB0aGUgZm9sbG93aW5nIHllYXIuPC9wPjxwPkV2ZW4gYWZ0ZXIgdGhlIHBsYW50
cyBoYXZlIGZpbmlzaGVkIGJsb29taW5nIGFuZCBkcm9wcGluZyB0aGVpciBwZXRhbHMsIHRoZXkg
YXJlIGFjdGl2ZWx5IHBob3Rvc3ludGhlc2l6aW5nLCBzYWlkIENocmlzdGlhbiBDdXJsZXNzLCBh
IHNwb2tlc21hbiBmb3IgQ29sb3JibGVuZHMsIGEgd2hvbGVzYWxlIGJ1bGIgY29tcGFueSBpbiBC
cmlkZ2Vwb3J0LCBDb25uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TGVhdmUgdGhlbSBhbG9uZSB1bnRpbCB0aGUg
Zm9saWFnZSBpcyB5ZWxsb3dlZCBhbmQgd2l0aGVyZWQsJiM4MjIxOyBDdXJsZXNzIHNhaWQuICYj
ODIyMDtBIHBsYW50IHN0YXlzIGdyZWVuIGFzIGxvbmcgYXMgaXQgbmVlZHMgdG8gc3RheSBncmVl
bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXkgbWF5IG5vdCBjb250aW51ZSB0byBmbG93ZXIgaWYgeW91IHBy
b21wdGx5IGNsZWFyIHRob3NlIHVuc2lnaHRseSBzdGVtcyBhbmQgbGVhdmVzLiBDdXJsZXNzIHNh
aWQsICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIG5vIHJ1bGUgb2YgdGh1bWIgZm9yIGhvdyBsb25nIGJ1
bGJzIHNob3VsZCBiZSBhbGxvd2VkIHRvIGdldCB0aGUgZW5lcmd5IHRoZXkgbmVlZCB0byBibG9v
bSBhZ2Fpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk90aGVyIGlzc3VlcyB0byBjb25zaWRlcjo8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtNYXliZSB5b3UmIzgyMTc7cmUgcGxhbnRpbmcgdG9vIGVhcmx5IG9yIHRvbyBs
YXRlIGZvciBzcHJpbmctYmxvb21pbmcgYnVsYnMuIFBsYW50IHRvbyBlYXJseSBhbmQgdGhleSYj
ODIxNztyZSBzdXNjZXB0aWJsZSB0byBkaXNlYXNlLiBUb28gbGF0ZSBhbmQgdGhleSBtYXkgbm90
IGhhdmUgZW5vdWdoIHRpbWUgdG8gZGV2ZWxvcC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtQZXJoYXBz
IHlvdSYjODIxNztyZSBub3QgcGxhbnRpbmcgdGhlIGJ1bGJzIGRlZXAgZW5vdWdoLiBCdWxicyBz
aG91bGQgYmUgcGxhY2VkIDIgdG8gMyB0aW1lcyB0aGVpciBoZWlnaHQgaW50byB0aGUgc29pbC48
L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJZiBsZWF2ZXMgYW5kIHN0ZW1zIGRvbiYjODIxNzt0IGFwcGVh
ciwgZGlnIGRvd24gYW5kIGNoZWNrIHRoZSBidWxicy4gSXQmIzgyMTc7cyBwb3NzaWJsZSB0aGV5
IHJvdHRlZCBiZWNhdXNlIHRoZSBncm91bmQgd2FzIHRvbyB3ZXQuIEZpbmQgYXJlYXMgd2l0aCBi
ZXR0ZXIgZHJhaW5hZ2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7JiM4MjIwO0lmIHRoZSBsZWF2ZXMg
YXJlIHNtYWxsLCB0aGUgYnVsYnMgbWF5IGhhdmUgdG8gYmUgZGl2aWRlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQg
U2FuZHJhIE1hc29uLCBhbiBleHRlbnNpb24gaG9ydGljdWx0dXJpc3Qgd2l0aCB0aGUgVW5pdmVy
c2l0eSBvZiBJbGxpbm9pcy4gJiM4MjIwO0FmdGVyIGEgdGltZSwgdGhleSBnZXQgc28gdGlnaHQg
aW4gdGhlcmUgdGhhdCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGNvbXBldGluZyBmb3IgZm9vZCBhbmQgaGF2ZSBu
byBzcGFjZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UHJlZGF0aW9uLiBUaGVyZSBhcmUg
bm8gd2lsZGxpZmUtcHJvb2YgYnVsYnMgYnV0IHNvbWUgJiM4MjEyOyBsaWtlIGRhZmZvZGlscywg
ZnJpdGlsbGFyaWEgYW5kIGFsbGl1bSAmIzgyMTI7IGFyZSBtb3JlIGRpc3Rhc3RlZnVsIHRvIGZv
cmFnaW5nIHdpbGRsaWZlIHRoYW4gb3RoZXJzLjwvcD48cD5VbnNlYXNvbmFibGUgZnJlZXplLXRo
YXcgY3ljbGVzIGFsc28gaGluZGVyIGJ1bGIgcGVyZm9ybWFuY2UuIEEgc3RyaW5nIG9mIGxhdGUt
d2ludGVyIHRlbXBlcmF0dXJlcyBzb2FyaW5nIGludG8gdGhlIDUwcyBhbmQgNjBzIGZvbGxvd2Vk
IGNsb3NlbHkgYnkgYW5vdGhlciByb3VuZCBvZiBzbm93IG9yIGZyZWV6aW5nIHJhaW4gY2FuIHdy
ZWFrIGhhdm9jLiBCdXQgdGhlcmUgaXMgbGl0dGxlIGEgZ2FyZGVuZXIgY2FuIGRvLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SWYgdGhlIGZsb3dlcnMgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBvcGVuZWQsIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mg
YSBnb29kIGNoYW5jZSB0aGV5JiM4MjE3O2xsIHN1cnZpdmUgdGhlIHZhcmlhYmxlIHRlbXBlcmF0
dXJlcywmIzgyMjE7IEN1cmxlc3Mgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.