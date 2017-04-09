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Hundreds rock out at party for Civic Theatre

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: April 9, 2017 - 10:17 PM

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