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Hundreds show support for Boys & Girls Clubs at fundraiser

By Joyce M. Johnson
Special to the Beacon Journal

Published: March 26, 2017 - 10:10 PM | Updated: March 26, 2017 - 11:11 PM
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Tia Colvin , 12, of Akron performs the National Anthem at the Boys & Girls Clubs of the Western Reserve's Aspire! Gala saturday at St. George Family Centre in Fairlawn. Guests enjoyed dinner, silent and live auctions, raffles, a famous dessert dash, and a short musical program by the Boys and Girls Clubs Choir. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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