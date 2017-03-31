John Rosemond: Differing parenting styles are a point of contention

PHA+T25jZSBhZ2FpbiwgYSByZWFkZXIgcHJvdmVzIHRoYXQgcGFyZW50aW5nIG11c3QgYmUgYWRk
ZWQgdG8gcmVsaWdpb24gYW5kIHBvbGl0aWNzIGFzIHZlcmJvdGVuIHN1YmplY3RzIGZvciBwb2xp
dGUgY29udmVyc2F0aW9uLiBBIGNvbHVtbiBJIHB1Ymxpc2hlZCBpbiBEZWNlbWJlciAyMDE2IHdl
bnQgdmlyYWwgcmVjZW50bHkuIEluIGl0LCBJIHByb3Bvc2VkIHRoYXQgcGFyZW50cywgbm90IGNo
aWxkcmVuLCBhcmUgdGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IHBlb3BsZSBpbiBhIGZhbWlseSBhbmQgdGhh
dCB0aGUgaHVzYmFuZC13aWZlIHJlbGF0aW9uc2hpcCwgbm90IHRoZSBwYXJlbnQtY2hpbGQgcmVs
YXRpb25zaGlwLCBzaG91bGQgYmUgZmlyc3QgYW5kIGZvcmVtb3N0LjwvcD48cD5UaGF0IGlzIHRo
ZSBuYXR1cmFsIHN0YXRlIG9mIGFmZmFpcnMsIGFmdGVyIGFsbC4gRmFtaWxpZXMgd2VyZSBwYXJl
bnQtIG9yIG1hcnJpYWdlLWNlbnRlcmVkIGZvciB0aG91c2FuZHMgb2YgeWVhcnMuIFRoZW4sIGlu
IHRoZSAxOTYwcywgQW1lcmljYSBzdWZmZXJlZCBhIHBhcmVudGluZyByZXZvbHV0aW9uIGluIHdo
aWNoIHBzeWNob2xvZ2ljYWwgdGhlb3J5IGJlZ2FuIHRvIGRvbWluYXRlIGFuZCBldmVudHVhbGx5
IGFsbCBidXQgZXh0aW5ndWlzaCBjb21tb24gc2Vuc2UuIE91dCBvZiB0aGlzIHJldm9sdXRpb24g
Y2FtZSB0aGUgY2hpbGQtY2VudGVyZWQgZmFtaWx5LCB3aGljaCBpcyBub3cgdGhlIG5vcm0uIEly
b25pY2FsbHksIGl0IGFsc28gaW5pdGlhdGVkIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgZG93bnR1cm4gaW4gY2hp
bGQgYW5kIHRlZW4gbWVudGFsIGhlYWx0aCB3aGljaCBjb250aW51ZXMgdG8gdGhpcyBkYXkuPC9w
PjxwPk15IGNyaXRpYyByZXNwb25kZWQgdG8gc2FpZCBjb2x1bW4gd2l0aCB2aXRyaW9sIHRoYXQg
aXMgbm90IHN1aXRhYmxlIGZvciBhbnlvbmUsIG5vIG1hdHRlciBob3cgY3Jhc3MuIEkgYW0sIHNo
ZSBzYWlkLCBhIGJsZWVwaW5nIGJsZWVwIHdobyBzaG91bGQgYmUgYmxlZXBlZCBvdXQgb2YgYmxl
ZXBpbmcgZXhpc3RlbmNlLiBVc2UgeW91ciBpbWFnaW5hdGlvbi48L3A+PHA+SXQgd2lsbCBub3Qg
bWF0dGVyIHRvIHNhaWQgcmVhZGVyLCBidXQgcGFyZW50aW5nIG91dGNvbWUgcmVzZWFyY2ggY29u
ZmlybXMgbXkgcHJvcG9zaXRpb24uIEV4Y2VwdCBkdXJpbmcgaW5mYW5jeSwgZWFybHkgdG9kZGxl
cmhvb2QgYW5kIGNyaXRpY2FsIGlsbG5lc3MsIGl0IGlzIG5vdCBpbiBhIGNoaWxkJiM4MjE3O3Mg
YmVzdCBpbnRlcmVzdCB0byBiZSBhdCB0aGUgY2VudGVyIG9mIGF0dGVudGlvbiBpbiBhIGZhbWls
eS4gVGhlIGNoaWxkIG1heSBlbmpveSB0aGF0IHN0YXRlIG9mIGFmZmFpcnMsIGJ1dCB0aGVuIGNo
aWxkcmVuIGFsc28gcHJlZmVyIGljZSBjcmVhbSBvdmVyIGJyb2Njb2xpLiBSYXRpb25hbCBwZW9w
bGUgZG8gbm90IGdlbmVyYWxseSBjYXJlIHdoYXQga2lkcyBsaWtlIGFuZCBkb24mIzgyMTc7dCBs
aWtlLjwvcD48cD5Bbm90aGVyIHdheSBvZiBzYXlpbmcgdGhpcyBpcyB0byBwcm9wb3NlIHRoYXQg
dGhlIHJvbGVzIHBhcmVudHMgc2hvdWxkIG9jY3VweSwgcHJpbWFyaWx5IHNwZWFraW5nLCBhcmUg
aHVzYmFuZCBhbmQgd2lmZTsgb3IsIGluIHRoZSBjYXNlIG9mIGEgc2luZ2xlIHBhcmVudCwgYW4g
YWR1bHQgd2hvc2UgbGlmZSwgZnJvbSBoZXIgY2hpbGQmIzgyMTc7cyB2YW50YWdlLCBpcyBpbnRl
cmVzdGluZyBhbmQgdGhlcmVmb3JlIHdvcnRoIGVtdWxhdGluZy48L3A+PHA+WW91IGFyZSBub3Qg
aW50ZXJlc3RpbmcgdG8gYSBjaGlsZCB3aG8gaXMgdGhlIGZvY2FsIHBvaW50IG9mIHlvdXIgYXR0
ZW50aW9uLiBJbnN0ZWFkLCB0aGUgY2hpbGQgd2lsbCB0YWtlIHlvdSBmb3IgZ3JhbnRlZC4gSGUg
d2lsbCBleHByZXNzIGhpcyBzZW5zZSBvZiBlbnRpdGxlbWVudCBieSBiZWluZyBkZW1hbmRpbmcs
IHVuZ3JhdGVmdWwsIGRpc3Jlc3BlY3RmdWwgYW5kIG9mdGVuIG9ibm94aW91cyBpbiB3YXlzIHBl
cmhhcHMgeW91ciB0dW5uZWwgdmlzaW9uIGRvZXMgbm90IGFsbG93IHlvdSB0byBzZWUgKGJ1dCBv
dGhlcnMgcmVhZGlseSBjYW4pLjwvcD48cD5BIGNoaWxkLWNlbnRlcmVkIGZhbWlseSBpcyBvbmUg
aW4gd2hpY2ggdGhlIGFkdWx0cyBvY2N1cHkgdGhlIHJvbGVzIG9mIGRhZGR5IGFuZCBtb21teSBt
b3JlIHRoYW4gdGhleSBvY2N1cHkgdGhlIHJvbGVzIG9mIGh1c2JhbmQgYW5kIHdpZmUuIFdoZW4g
eW91IGFyZSBkYWRkeSBhbmQgbW9tbXksIHlvdSBhcmUgcGF5aW5nIGF0dGVudGlvbiB0byBhbmQg
ZG9pbmcgdGhpbmdzIGZvciB5b3VyIGtpZHMuIFdoZW4geW91IGFyZSBodXNiYW5kIGFuZCB3aWZl
LCB5b3UgYXJlIHBheWluZyBhdHRlbnRpb24gdG8gZmlyc3QgdGhpbmdzIGFuZCB5b3VyIGtpZHMs
IHF1aXRlIG5hdHVyYWxseSwgd2lsbCBwYXkgYXR0ZW50aW9uIHRvIHlvdS4gVGhhdCBjb25kaXRp
b24gaXMgZXNzZW50aWFsIHRvIGVzdGFibGlzaGluZyBwYXJlbnRhbCBhdXRob3JpdHkuPC9wPjxw
PkNoaWxkcmVuIG5lZWQgYWR1bHRzIGluIHRoZWlyIGxpdmVzIHdobyBhcmUgd29ydGh5IG9mIGJl
aW5nIHBhaWQgYXR0ZW50aW9uLiBSZXNwZWN0IGZvciBvdGhlcnMgaXMgd29ydGggZmFyIG1vcmUg
dGhhbiBoaWdoIHNlbGYtZXN0ZWVtLjwvcD48cD5TZW5kIGVtYWlscyB0byA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbSI+cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbTwvYT4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.