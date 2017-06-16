John Rosemond: Hold off on ‘evaluation’ of happy, content kid

PHA+UTogT3VyIDQteWVhci1vbGQgcHJlZmVycyBzb2xpdGFyeSBwbGF5IG92ZXIgcGxheSB3aXRo
IG90aGVyIGNoaWxkcmVuLiBJdCYjODIxNztzIGJlZW4gdGhpcyB3YXkgZnJvbSBlYXJseSBvbiB3
aGVuIEkgYmVnYW4gYXJyYW5naW5nIHBsYXkgZGF0ZXMgZm9yIGhpbS4gV2hlbiB0aG9zZSByZWFs
bHkgZGlkbiYjODIxNzt0IHdvcmssIEkgZW5yb2xsZWQgaGltIGluIHByZXNjaG9vbCBidXQgdGhh
dCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGVscCBlaXRoZXIuIElmIGZpcm1seSBpbnN0cnVjdGVkIHRvIGRvIHNv
LCBoZSB3aWxsIGpvaW4gaW4gYW5kICYjODIyMDtwbGF5JiM4MjIxOyB3aXRoIG90aGVyIGNoaWxk
cmVuLiBJIHB1dCB0aGUgd29yZCBpbiBxdW90ZXMgYmVjYXVzZSBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHNl
ZW0gdG8gY29ubmVjdC4gSGUmIzgyMTc7cyB2ZXJ5IGltYWdpbmF0aXZlIGFuZCB3aWxsIHNwZW5k
IGhvdXJzIGluIGhpcyByb29tIHBsYXlpbmcgcXVpZXRseSBvbiBoaXMgb3duIG9yIGV2ZW4gYm9p
c3Rlcm91c2x5IHdpdGggdmFyaW91cyBpbWFnaW5hcnkgZnJpZW5kcy4gQXQgaG9tZSBhbmQgc2No
b29sLCBoZSYjODIxNztzIHBvbGl0ZSwgb2JlZGllbnQgYW5kIHNvbWV0aW1lcyBjYW4gYmUgdmVy
eSB0YWxrYXRpdmUgd2l0aCBoaXMgb2xkZXIgc2libGluZ3Mgb3IgdXMuPC9wPjxwPjxlbT5FdmVy
eW9uZSBhZ3JlZXMgdGhhdCBoZSBzZWVtcyBoYXBweSBhbmQgY29udGVudC4gSGUmIzgyMTc7cyBp
biBwcmUtSyBub3cgYW5kIGhpcyB0ZWFjaGVyIHRlbGxzIHVzIGhlJiM4MjE3O3MgYXQgbGVhc3Qg
YSB5ZWFyIGFoZWFkIG9mIG1vc3Qgb2YgdGhlIGtpZHMgaW4gaGlzIGNsYXNzLiBOb25ldGhlbGVz
cywgaGlzIHNjaG9vbCBjb3Vuc2Vsb3IgY2FsbGVkIHVzIGluIHRoZSBvdGhlciBkYXkgYW5kIHN1
Z2dlc3RlZCBoZSBtaWdodCBoYXZlIGEgbWlsZCBmb3JtIG9mIGF1dGlzbSAmIzgyMTI7IHNwZWNp
ZmljYWxseSwgQXNwZXJnZXImIzgyMTc7cyBkaXNvcmRlci4gRG8geW91IHRoaW5rIHdlIHNob3Vs
ZCBoYXZlIGhpbSBldmFsdWF0ZWQ/PC9lbT48L3A+PHA+QTogT2J2aW91c2x5LCB5b3VyIHNvbiBo
YXMgbW9yZSBnb2luZyBmb3IgaGltIHRoYW4gYWdhaW5zdCBoaW0sIHdoaWNoIGlzIG15IHByaW1h
cnkgcmVhc29uIGZvciByZWNvbW1lbmRpbmcgYWdhaW5zdCBhbiBldmFsdWF0aW9uICYjODIxMjsg
Zm9yIHRoZSBwcmVzZW50LCBhdCBsZWFzdC4gQmFzZWQgb24geW91ciBkZXNjcmlwdGlvbiwgaXQg
c291bmRzIHRvIG1lIGFzIHRob3VnaCB5b3VyIHNvbiBpcyBvbiB0aGUgY3VzcCBvZiBxdWFsaWZ5
aW5nIGZvciBhIGRpYWdub3NpcyBvZiBBc3BlcmdlciYjODIxNztzIGRpc29yZGVyLiBXaGV0aGVy
IHRoYXQgb2NjdXJyZWQgd291bGQgZGVwZW5kIG9uIGhvdyBsaWJlcmFsbHkgdGhlIHRoZXJhcGlz
dCBpbnRlcnByZXRlZCB0aGUgZGlhZ25vc3RpYyBjcml0ZXJpYS48L3A+PHA+SW4gbXkgZXN0aW1h
dGlvbiwgdGhvc2UgY3JpdGVyaWEgKHN5bXB0b21zKSBzaG91bGQgYWx3YXlzIGJlIGNvbnNpZGVy
ZWQgaW4gbGlnaHQgb2YgdGhlICYjODIyMDtiaWcgcGljdHVyZSwmIzgyMjE7IHdoaWNoIGluIHRo
aXMgY2FzZSBpbmNsdWRlcyB0aGUgZmFjdCB0aGF0IHlvdXIgc29uIGlzIGEgaGFwcHksIGNvbnRl
bnQsIGludGVsbGlnZW50LCB3ZWxsLWJlaGF2ZWQgYW5kIGltYWdpbmF0aXZlIGxpdHRsZSBmZWxs
b3cgd2hvIGludGVyYWN0cyB3ZWxsIHdpdGggZmFtaWx5IG1lbWJlcnMgJiM4MjEyOyB0aGUgcGVv
cGxlIHdpdGggd2hvbSBoZSBpcyBtb3N0IGZhbWlsaWFyLiBUaGF0IGRlc2NyaXB0aW9uIGlzIG1v
cmUgc2lnbmlmaWNhbnQgdGhhbiBoaXMgc29jaWFsIGltbWF0dXJpdHkuPC9wPjxwPkZ1bGwgZGlz
Y2xvc3VyZTogSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBhdXRpc20sIGluIGl0cyBjbGFzc2ljYWwgZm9y
bSwgaXMgYSBtZW50YWwgb3IgcHN5Y2hvbG9naWNhbCBkaXNvcmRlci4gR3JhbnRlZCwgaXQgaGFz
IHBzeWNob2xvZ2ljYWwgZmVhdHVyZXMgJiM4MjEyOyBzcGVjaWZpY2FsbHksIHNpZ25pZmljYW50
IGltcGFpcm1lbnQgaW4gcmVsYXRpb25zaGlwIGZvcm1hdGlvbiBhbmQgY29tbXVuaWNhdGlvbiBz
a2lsbHMgYWxvbmcgd2l0aCBvYnNlc3NpdmUgcHJlb2NjdXBhdGlvbiB3aXRoIGNlcnRhaW4gdG9w
aWNzIG9yIG9iamVjdHMgJiM4MjEyOyBidXQgZ3Jvd2luZyBldmlkZW5jZSBwb2ludHMgdG8gdGhl
IHN0cm9uZyBwb3NzaWJpbGl0eSBvZiBhIHBoeXNpb2xvZ2ljYWwgY2F1c2UgdGhhdCBoYXMgbm90
IHlldCBiZWVuIGlkZW50aWZpZWQuPC9wPjxwPldlIHNlZW0sIGNvbGxlY3RpdmVseSwgdG8gaGF2
ZSBmb3Jnb3R0ZW4gdGhhdCBjaGlsZHJlbiBhcmUgY2FwYWJsZSBvZiBiZWluZyBvZGQgbGl0dGxl
IGNyZWF0dXJlcyAmIzgyMTI7IHNvbWUgbW9yZSB0aGFuIG90aGVycy4gTW9zdCBjaGlsZHJlbiBl
dmVudHVhbGx5IG91dGdyb3cgdGhlaXIgb2RkbmVzcyBvciBsZWFybiB0aGUgYWR2aXNhYmlsaXR5
IG9mIGNvbnRyb2xsaW5nIGl0LiBGb3IgdGhhdCByZWFzb24sIEkmIzgyMTc7ZCBob2xkIG9mZiwg
Zm9yIHRoZSB0aW1lIGJlaW5nLCBvbiBhbiBldmFsdWF0aW9uLiBBdCBhZ2UgNCwgdGhlIGZhY3Qg
dGhhdCBhIGNoaWxkIGlzIGxhZ2dpbmcgaW4gb25lIGRldmVsb3BtZW50YWwgYXJlYSBpcywgaW4g
YW5kIG9mIGl0c2VsZiwgbm8gY2F1c2UgZm9yIGFsYXJtLjwvcD48cD5TZW5kIGVtYWlscyB0byA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbSI+cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25k
LmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.