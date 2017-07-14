John Rosemond: You might need a parent nanny, if ...

PHA+RG8geW91IG5lZWQgYSBuYW5ueT8gTm90IGZvciB5b3VyIGNoaWxkLCBidXQgZm9yIFlPVSE8
L3A+PHA+SSByZWNlbnRseSB3cm90ZSBhYm91dCAmIzgyMjA7dXBzaWRlLWRvd24sIGluc2lkZS1v
dXQgYW5kIHR1cm5lZCBhcm91bmQgYmFja3dhcmRzIHBhcmVudC12aWV3IGRpc29yZGVyLiYjODIy
MTsgVGhlIHN5bXB0b21zIGluY2x1ZGUgcGVyc2lzdGVudCBwYXJlbnRpbmcgc3RyZXNzLCB3b3Jy
eSwgYW54aWV0eSwgZ3VpbHQsIGFuZ2VyIGFuZCByZXNlbnRtZW50LjwvcD48cD5UbyBoZWxwIHRo
ZXNlIHN1ZmZlcmluZyBzb3VscyBzZWxmLWlkZW50aWZ5LCBJIGFtIHJvbGxpbmcgb3V0IHRoZSAm
IzgyMjA7QW0gSSBPciBBbSBJIE5vdCBhIFJhdmluZyBQYXJlbnRpbmcgTHVuYXRpYyBTY2llbnRp
ZmljIFJhdGluZyBTY2FsZS4mIzgyMjE7IEhlcmUmIzgyMTc7cyBob3cgaXQgd29ya3M6IFNpbXBs
eSB3cml0ZSBUIChmb3IgVHJ1ZSkgb3IgRiAoZm9yIEZhbHNlKSB0byB0aGUgbGVmdCBvZiBlYWNo
IHF1ZXN0aW9uLiBEb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0b28gbXVjaCBhYm91dCBhbnkgYW5zd2VyLjwv
cD48cD4xLiBJIHRoaW5rIG1vcmUgYWJvdXQgbXkgY2hpbGRyZW4gdGhhbiBJIHRoaW5rIGFib3V0
IGFueXRoaW5nIGVsc2UuPC9wPjxwPjIuIEkgYmVsaWV2ZSBwYXJlbnRzIHNob3VsZCBwYXkgYXMg
bXVjaCBhdHRlbnRpb24gdG8gdGhlaXIgY2hpbGRyZW4gYXMgdGhleSBwb3NzaWJseSBjYW4uPC9w
PjxwPjMuIEkgd2FudCB0byBiZSBpbnZvbHZlZCBpbiBldmVyeSBhc3BlY3Qgb2YgbXkga2lkcyYj
ODIxNzsgbGl2ZXMuPC9wPjxwPjQuIE15IHJlbGF0aW9uc2hpcHMgd2l0aCBteSBjaGlsZHJlbiBh
cmUgdGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IHJlbGF0aW9uc2hpcHMgaW4gbXkgbGlmZS48L3A+PHA+NS4g
SSB3YW50IG15IGtpZHMgdG8gbGlrZSBtZS48L3A+PHA+Ni4gV2hlbiBhIGRlY2lzaW9uIG9mIG1p
bmUgdXBzZXRzIG9uZSBvZiBteSBjaGlsZHJlbiwgSSB1c3VhbGx5IHNlY29uZC1ndWVzcyBteXNl
bGYuPC9wPjxwPjcuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBwYXJlbnQmIzgyMTc7cyByZXNwb25zaWJpbGl0eSB0
byBoZWxwIGEgY2hpbGQgZ2V0IGdvb2QgZ3JhZGVzLjwvcD48cD44LiBCdWxseWluZyBpcyBhbnl0
aGluZyBkb25lIHRvIG15IGNoaWxkIGJ5IGFub3RoZXIgY2hpbGQgdGhhdCB1cHNldHMgbXkgY2hp
bGQuPC9wPjxwPjkuIE90aGVyIGFkdWx0cyBvZnRlbiBmYWlsIHRvIHRyZWF0IG15IGNoaWxkIHBy
b3Blcmx5LjwvcD48cD4xMC4gV2hlbiBteSBjaGlsZCBmZWVscyB1cHNldCwgSSBmZWVsIHVwc2V0
IGFzIHdlbGwuPC9wPjxwPjExLiBJIHVzdWFsbHkgZmluaXNoIGFuIGluc3RydWN0aW9uIHRvIG15
IGNoaWxkIHdpdGggdGhlIHdvcmQgJiM4MjIwO09LPyYjODIyMTs8L3A+PHA+MTIuIE9uZSBvZiBt
eSBjaGlsZHJlbiBpcyB2ZXJ5IGFyZ3VtZW50YXRpdmUuPC9wPjxwPjEzLiBPbmUgb2YgbXkgY2hp
bGRyZW4gc2VlbXMgdG8gYmUgdmVyeSBuZWVkeSBvZiBteSBhdHRlbnRpb24uPC9wPjxwPjE0LiBP
bmUgb2YgbXkgY2hpbGRyZW4gb2Z0ZW4gaW50ZXJydXB0cyBtZSB3aGVuIEkmIzgyMTc7bSB0YWxr
aW5nIHRvIHNvbWVvbmUgZWxzZS48L3A+PHA+MTUuIFJhaXNpbmcgYSBjaGlsZCBpcyB0aGUgaGFy
ZGVzdCB0aGluZyBJJiM4MjE3O3ZlIGV2ZXIgZG9uZS48L3A+PHA+MTYuIFdvcnJ5aW5nIGFib3V0
IG9uZSBvciBhbm90aGVyIG9mIG15IGtpZHMgY2F1c2VzIG1lIGZyZXF1ZW50IHNsZWVwIGRlcHJp
dmF0aW9uLjwvcD48cD4xNy4gT25lIG9mIG15IGNoaWxkcmVuIGlzIHZlcnkgZGVtYW5kaW5nIGFu
ZCBkaXNyZXNwZWN0ZnVsLjwvcD48cD4xOC4gT25lIG9mIG15IGNoaWxkcmVuIGNhbm5vdCB0YWtl
ICYjODIyMDtubyYjODIyMTsgZm9yIGFuIGFuc3dlci48L3A+PHA+MTkuIEkgZmVlbCBndWlsdHkg
YWJvdXQgc29tZXRpbWVzIHdhbnRpbmcgbXkgY2hpbGRyZW4gdG8gbGVhdmUgbWUgYWxvbmUuPC9w
PjxwPjIwLiBJIG11c3QgYmUgZG9pbmcgc29tZXRoaW5nIHdyb25nLjwvcD48cD5JZiB5b3UgYW5z
d2VyZWQgVHJ1ZSB0byBiZXR3ZWVuIHplcm8gYW5kIGZpdmUgcXVlc3Rpb25zLCB5b3UmIzgyMTc7
cmUgT0suIFJlbWFpbiBjYWxtIGFuZCBzdGF5IHRoZSBjb3Vyc2UuIElmIHlvdSBhbnN3ZXJlZCBU
cnVlIHRvIGJldHdlZW4gc2l4IGFuZCAxMCBxdWVzdGlvbnMsIHlvdSBhcmUgc2hha3kgYnV0IGhh
bmdpbmcgaW4gdGhlcmUuIElmIHlvdSBhbnN3ZXJlZCBUcnVlIHRvIGJldHdlZW4gMTEgYW5kIDE1
IHF1ZXN0aW9ucywgeW91ciBwYXJlbnRpbmcgbWVudGFsIGhlYWx0aCBpcyBvdmVyIHRoZSBlZGdl
LiBJZiB5b3UgYW5zd2VyZWQgVHJ1ZSB0byBtb3JlIHRoYW4gMTUgcXVlc3Rpb25zLCB5b3UgYXJl
IGEgY2VydGlmaWVkIHBhcmVudGluZyB3cmVjay4gWW91IG5lZWQgYSBsaXZlLWluIHBhcmVudGlu
ZyBleHBlcnQuIENhbGwgbWUuIEFueXRoaW5nIGlzIG5lZ290aWFibGUuPC9wPjxwPlNlbmQgZW1h
aWxzIHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpxdWVzdGlvbnNAcm9zZW1vbmQuY29tIj5xdWVzdGlvbnNA
cm9zZW1vbmQuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.