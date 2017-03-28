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Keeping their sunny side up, egg artists overcome obstacles to produce 20th show — Mary Beth Breckenridge

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 28, 2017 - 02:01 PM | Updated: March 29, 2017 - 02:05 PM
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Gail Mercer (left) Suzanne Gibson and Denise DiGeronimo, officers with the Ohio Egg Artists Guild with examples of the guild's egg artistry. The guild is celebrating its 20th anniversary of putting on their annual Elegant Egg Show, this year again at Our Lady of the Elms. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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