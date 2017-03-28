PHA+DQoJRWdncyBtYXkgYmUgZnJhZ2lsZSwgYnV0IHRoZSBmb2xrcyB3aG8gZGVjb3JhdGUgdGhl
bSBhcmUgYW55dGhpbmcgYnV0LjwvcD4NCjxwPg0KCUJhY2sgaW4gMTk5OCwgZWdnc2hlbGwgYXJ0
aXN0cyB3ZXJlIHJvY2tlZCBieSB0aGUgbmV3cyB0aGF0IFN0YW4gSHl3ZXQgSGFsbCAmYW1wOyBH
YXJkZW5zIGhhZCBjYW5jZWxlZCBpdHMgYW5udWFsIHNob3cgb2YgZGVjb3JhdGVkIGVnZ3MsIGEg
dHJhZGl0aW9uIGF0IHRoZSBoaXN0b3JpY2FsIGVzdGF0ZSBmb3IgbW9yZSB0aGFuIGEgcXVhcnRl
ci1jZW50dXJ5LiBUaGV5IGxlYXJuZWQgb2YgdGhlIGNhbmNlbGxhdGlvbiBqdXN0IHdlZWtzIGJl
Zm9yZSB0aGUgc2hvdyB3YXMgdG8gdGFrZSBwbGFjZSwgbGVhdmluZyB0aGVtIHRvLCB1bSwgc2Ny
YW1ibGUgdG8gZmluZCBhIG5ldyBob21lLjwvcD4NCjxwPg0KCVVuZGV0ZXJyZWQsIHRob3NlIHJl
c2lsaWVudCBhcnRpc3RzIG1hbmFnZWQgdG8gZmluZCBhIG5ldyByb29zdCBhdCBRdWFrZXIgU3F1
YXJlIGp1c3QgaW4gdGltZS4gVGhleSBiYW5kZWQgdG9nZXRoZXIgYXMgdGhlIE9oaW8gRWdnIEFy
dGlzdHMgR3VpbGQgdG8ga2VlcCB0aGUgZXZlbnQgZ29pbmcsIGFuZCB0aGlzIHdlZWtlbmQgdGhl
IGdyb3VwIHdpbGwgcHJlc2VudCBpdHMgMjB0aCBlZ2cgc2hvdy4gSXTigJlzIG9wZW4gU2F0dXJk
YXkgYW5kIFN1bmRheSBhdCBPdXIgTGFkeSBvZiB0aGUgRWxtcywgdGhlIHNob3figJlzIGhvbWUg
c2luY2UgMjAxNC48L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIGxlZnQtc2lkZS1p
bWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9ImVnZ3MiIHNyYz0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wb2xvcG9s
eV9mcy8xLjc1NjU5Ni4xNDkwNjQ1NzYwIS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVz
L2xhbmRzY2FwZV81MDAvY2xvc2UwMWN1dC0wMi5qcGciIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNy
ZWRpdCI+DQoJCShLYXJlbiBTY2hpZWx5L0Frcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKTwvZGl2Pg0KCTxk
aXYgY2xhc3M9InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJVGhlc2UgUHlzYW5reSBlZ2dzIHdlcmUgY3JlYXRl
ZCBieSBlZ2cgYXJ0aXN0IERlbmlzZSBEaUdlcm9uaW1vLCBhbiBvZmZpY2VyIHdpdGggdGhlIE9o
aW8gRWdnIEFydGlzdHMgR3VpbGQuIFRoZXkgd2lsbCBiZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBndWlsZCdzIGFu
bnVhbCBFbGVnYW50IEVnZyBTaG93IGhlbGQgYXQgT3VyIExhZHkgb2YgdGhlIEVsbXMuPC9kaXY+
DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCUdldHRpbmcgdG8gdGhlIDIwdGggeWVhciBpcyBhIHRlc3RhbWVudCB0
byB0aGUgZ3JvdXDigJlzIHBlcnNldmVyYW5jZS4gSXTigJlzIGhhZCB0byBzdHJ1Z2dsZSBwZXJp
b2RpY2FsbHkgdG8gZmluZCBzdWl0YWJsZSBsb2NhdGlvbnMgZm9yIHRoZSBzaG93LCBub3cgY2Fs
bGVkIHRoZSBFbGVnYW50IEVnZyAmYW1wOyBNb3JlLjwvcD4NCjxwPg0KCUluIHRoZSBlYXJseSB5
ZWFycyB0aGUgc2hvdyBib3VuY2VkIGZyb20gUXVha2VyIFNxdWFyZSB0byBDaGFwZWwgSGlsbCBN
YWxsLCBidXQgbmVpdGhlciBwbGFjZSBkcmV3IHRoZSBraW5kcyBvZiBjcm93ZHMgdGhlIGd1aWxk
IHdhbnRlZC4gVGhlbiB2b2x1bnRlZXIgU3V6YW5uZSBHaWJzb24g4oCUIG5vdyB0aGUgZ3VpbGTi
gJlzIHByZXNpZGVudCDigJQgc3VnZ2VzdGVkIHRoZSBmb3JtZXIgRmlyc3QgUHJlc2J5dGVyaWFu
IENodXJjaCBvbiBFYXN0IE1hcmtldCBTdHJlZXQsIHdoaWNoIHByb3ZlZCBhIGhhcHB5IHBhcnRu
ZXJzaGlwIGZvciAxMCB5ZWFycy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGV5IHdlcmUgdHJ1bHkgYW4gYW5n
ZWwgdG8gb3VyIGd1aWxkLOKAnSBjaGFydGVyIG1lbWJlciBEZW5pc2UgRGkgR2Vyb25pbW8gc2Fp
ZC48L3A+DQo8cD4NCglVbmZvcnR1bmF0ZWx5LCB0aGUgYXJyYW5nZW1lbnQgZGlkbuKAmXQgbGFz
dC4gV2hlbiB0aGUgY29uZ3JlZ2F0aW9uIG1vdmVkIHRvIENvcGxleSB0byBiZWNvbWUgdGhlIFZp
bmUgRmVsbG93c2hpcCwgdGhlIHNob3cgd2FzIGxlZnQgaG9tZWxlc3MgYWdhaW4uPC9wPg0KPHA+
DQoJVGhpcyB0aW1lIGl0IHdhcyB3ZWxjb21lZCBieSBGaXJzdCBVbml0ZWQgTWV0aG9kaXN0IENo
dXJjaCBvbiBNaWxsIFN0cmVldCwgYnV0IHRoZSByZWxhdGlvbnNoaXAg4oCcanVzdCBkaWRu4oCZ
dCB3b3JrIG91dCzigJ0gR2lic29uIHNhaWQuIFNvIGFmdGVyIG9uZSB5ZWFyLCB0aGUgZ3VpbGQg
bW92ZWQgdGhlIHNob3cgdG8gdGhlIEVsbXMsIGFuZCBpdOKAmXMgYmVlbiBoYXBweSBhYm91dCB0
aGF0IGRlY2lzaW9uIGV2ZXIgc2luY2UuPC9wPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFn
ZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9ImVnZyIgc3JjPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3BvbG9wb2x5X2Zz
LzEuNzU2NTk4LjE0OTA2NDU3NjchL2ltYWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFu
ZHNjYXBlXzUwMC9jbG9zZTAxY3V0LTA0LmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0
Ij4NCgkJKEthcmVuIFNjaGllbHkgLyBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCk8L2Rpdj4NCgk8ZGl2
IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCUdhaWwgTWVyY2VyIG9mIEFrcm9uIG9mIHRoZSBPaGlv
IEVnZyBBcnRpc3RzIEd1aWxkIGNyZWF0ZWQgdGhpcyBzY2VuZSBkZXBpY3RpbmcgYSBsYWR5IGJ1
ZyBob21lIGFuZCBnYXJkZW4gdXNpbmcgYSBidXR0b24gcXVhaWwgZWdnLiBUaGUgZ3VpbGQgd2ls
bCBiZSBob2xkaW5nIGl0cyBhbm51YWwgRWxlZ2FudCBFZ2cgU2hvdyBoZWxkIGF0IE91ciBMYWR5
IG9mIHRoZSBFbG1zLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglTdWNoIHRlbmFjaXR5IHByb2JhYmx5
IGlzbuKAmXQgc3VycHJpc2luZyBmb3IgcGVvcGxlIHdobyB3aWxsIHNwZW5kIHVudG9sZCBob3Vy
cyBvbiB0aGUgbWV0aWN1bG91cyB3b3JrIG9mIHR1cm5pbmcgZWdnc2hlbGxzIGludG8gYXJ0Ljwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZSB3YXlzIHRoZXkgZG8gdGhhdCBhcmUgbWluZC1ib2dnbGluZy4gQXJ0aXN0
cyBhdCB0aGUgc2hvdyByZXByZXNlbnQgYSByYW5nZSBvZiBtZXRob2RzIOKAlCB0ZWNobmlxdWVz
IHN1Y2ggYXMgY2FydmluZyBhbmQgZGVjb3VwYWdlIGFuZCBaZW50YW5nbGUsIGJlYWRpbmcgYW5k
IGhhbmQtcGFpbnRpbmcgYW5kIHNncmFmZml0bywgd2hpY2ggaW52b2x2ZXMgc2NyYXRjaGluZyBh
IGRlc2lnbiBpbnRvIGEgZHllZCBzaGVsbC48L3A+DQo8cD4NCglHYWlsIE1lcmNlciwgdGhlIGdy
b3Vw4oCZcyB2aWNlIHByZXNpZGVudCwgZGlkbuKAmXQgZXZlbiBsZXQgYSBicm9rZW4gdGh1bWIg
ZGV0ZXIgaGVyIGZyb20gdGFraW5nIGEgY2xhc3MgdG8gbGVhcm4gaG93IHRvIGNhcnZlIGFuIGVn
ZyB3aXRoIGFuIGFpciB0b29sLiDigJxJIGRpZCBpdCBhbGwgbGVmdC1oYW5kZWQs4oCdIHNoZSBz
YWlkLjwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgcmlnaHQtc2lkZS1pbWFnZSI+
DQoJPGltZyBhbHQ9ImVnZyIgc3JjPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3BvbG9wb2x5X2ZzLzEu
NzU2NTk5LjE0OTA2NDU3NjkhL2ltYWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFuZHNj
YXBlXzUwMC9jbG9zZTAxY3V0LTA1LmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4N
CgkJKEthcmVuIFNjaGllbHkvQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwpPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFz
cz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlHYWlsIE1lcmNlciBvZiBBa3JvbiBvZiB0aGUgT2hpbyBFZ2cg
QXJ0aXN0cyBHdWlsZCBjcmVhdGVkIHRoaXMgT2hpbyB0aGVtZWQgZGVzaWduIG9uIGEgZ29vc2Ug
ZWdnLiBUaGUgZ3VpbGQgd2lsbCBiZSBob2xkaW5nIGl0cyBhbm51YWwgRWxlZ2FudCBFZ2cgU2hv
dyBoZWxkIGF0IE91ciBMYWR5IG9mIHRoZSBFbG1zLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglNZXJj
ZXLigJlzIGRlbGljYXRlIGNyZWF0aW9ucyBpbmNsdWRlIGFuIGVnZyBjYXJ2ZWQgd2l0aCB3aWxk
Zmxvd2VycyBhbmQgb3V0bGluZXMgb2YgdGhlIHN0YXRlIG9mIE9oaW8sIGFzIHdlbGwgYXMgYSB0
ZWVueSBsYWR5YnVnIGhvdXNlIG1hZGUgZnJvbSBhIGJ1dHRvbiBxdWFpbCBlZ2cgd2l0aCBhbiBh
Y29ybiBjYXAgZm9yIGEgcm9vZi4gVHdvIG9mIGhlciBlZ2dzIHdvbiByZWdpb25hbCBjb21wZXRp
dGlvbnMgYW5kIGFyZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBwZXJtYW5lbnQgY29sbGVjdGlvbiBhdCB0aGUgT2hp
byBHb3Zlcm5vcuKAmXMgTWFuc2lvbi48L3A+DQo8cD4NCglEaSBHZXJvbmltb+KAmXMgc3BlY2lh
bHR5IGlzIHB5c2Fua3ksIGEgdHJhZGl0aW9uYWwgVWtyYWluaWFuIGFydCBmb3JtIHRoYXQgdXNl
cyBzeW1ib2xpYyBmb2xrIGRlc2lnbnMgYW5kIGEgd2F4LXJlc2lzdCBtZXRob2QuIElyb25pY2Fs
bHksIHNoZSBsZWFybmVkIHRoZSB0ZWNobmlxdWUgZnJvbSBhbiBJcmlzaCBmcmllbmQsIGFuZCBm
b3IgNDMgeWVhcnMgc2hl4oCZcyBiZWVuIHR1cm5pbmcgb3V0IGpld2VsLXRvbmVkIGVnZ3Mgd2l0
aCBpbnRyaWNhdGUgZGVzaWducyBhcyB3ZWxsIGFzIHRlYWNoaW5nIG90aGVycyB0aGUgY3JhZnQu
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcTXkgc2lzdGVyIHNheXMgaXQga2VlcHMgbWUgb2ZmIHRoZSBzdHJlZXRz
LOKAnSBzaGUgam9rZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJR2lic29uIGRvZXNu4oCZdCBqdXN0IGRlY29yYXRl
IGVnZ3M7IHNoZSBjb2xsZWN0cyB0aGVtLiBTaGXigJlzIGluIGF3ZSBvZiB0aGUgd29yayB0aGF0
IGVnZyBhcnRpc3RzIHByb2R1Y2UsIGluY2x1ZGluZyBqZXdlbHJ5LCBtaW5pYXR1cmUgZGlvcmFt
YXMsIGJlamV3ZWxlZCBGYWJlcmdlLXN0eWxlIGVnZ3MgYW5kIGV2ZW4gYSB0aW55IGZpc2ggY3Jl
YXRlZCBieSBjb3ZlcmluZyBhIHF1YWlsIGVnZyBpbiBiZWFkcyBhYm91dCB0aGUgc2l6ZSBvZiBu
b25wYXJlaWxzLCBwYWluc3Rha2luZ2x5IGFwcGxpZWQgb25lIGJ5IG9uZS48L3A+DQo8ZGl2IGNs
YXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIGxlZnQtc2lkZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9ImVnZyIg
c3JjPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3BvbG9wb2x5X2ZzLzEuNzU2NTk3LjE0OTA2NDU3NjQh
L2ltYWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFuZHNjYXBlXzUwMC9jbG9zZTAxY3V0
LTAzLmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKEthcmVuIFNjaGllbHkg
LyBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbDwvZGl2Pg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1jYXB0aW9uIj4N
CgkJVGhpcyBjYXJ2ZWQgZGVjb3VwYWdlIGVnZyB3YXMgY3JlYXRlZCBieSBsYXRlIGVnZyBhcnRp
c3QgSmFja2llIERhdmlzIHdobyB3YXMgYWxzbyBhIGZvdW5kaW5nIG1lbWJlciBvZiB0aGUgT2hp
byBFZ2cgQXJ0aXN0IEd1aWxkIGFuZCBpcyBzaG93biBhcyBhbiBleGFtcGxlIG9mIHRoZSBhcnRp
c3RyeSBvZiBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBndWlsZC4gVGhlIGd1aWxkIHdpbGwgYmUgaG9sZGluZyBp
dHMgYW5udWFsIEVsZWdhbnQgRWdnIFNob3cgaGVsZCBhdCBPdXIgTGFkeSBvZiB0aGUgRWxtcy48
L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJVGhlIHZhcmlldHkgb2Ygc3R5bGVzIHJlcHJlc2VudGVkIGF0
IHRoZSBzaG93IGtlZXBzIHNvbWUgcGVvcGxlIGNvbWluZyBiYWNrIHllYXIgYWZ0ZXIgeWVhciBh
bmQgc3VycHJpc2VzIG90aGVycyB3aG8gYXJlIGVuY291bnRlcmluZyBpdCBmb3IgdGhlIGZpcnN0
IHRpbWUsIHRoZSBvcmdhbml6ZXJzIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWW91IGNhbiBhbHdheXMg
dGVsbCBzb21lb25lIHdob+KAmXMgY29tZSBpbnRvIGFuIGVnZyBzaG93IGZvciB0aGUgdmVyeSBm
aXJzdCB0aW1lLOKAnSBNZXJjZXIgc2FpZC4gTmV3IGZvbGtzIGFyZSBzbyBvdmVyd2hlbG1lZCBi
eSB3aGF0IHRoZXkgc2VlLCBzaGUgc2FpZCwgdGhhdCB0aGV5IG9mdGVuIHN0b3AgZGVhZCBpbiB0
aGVpciB0cmFja3MuPC9wPg0KPHA+DQoJR2lic29uIHNhaWQgdGhlIGFydGlzdHJ5IGlzIGFsbW9z
dCB1bmltYWdpbmFibGUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWW91IGhhdmUgdG8gY29tZSBhbmQgc2VlIGl0
LOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcVGhhdOKAmXMgdGhlIG9ubHkgd2F5IHlvdSBjYW4gZ2V0IGFuIGlk
ZWEgb2YgdGhlIGJlYXV0eS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglNYXJ5IEJldGggQnJlY2tlbnJpZGdlIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc1NiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJyZWNrZW5A
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1icmVja2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
WW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFj
ZWJvb2suY29tL01CQnJlY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01C
QnJlY2tBQko8L2E+IG9yIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01C
QnJlY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDtATUJCcmVja0FCSiZuYnNwOzwvYT4uPC9w
Pg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.