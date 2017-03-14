Lamb with sweet-and-sour mint sauce perfect for St. Patrick’s Day

PHA+U3QuIFBhdHJpY2smIzgyMTc7cyBEYXksIGFrYSB0aGUgRmVhc3Qgb2YgU3QuIFBhdHJpY2ss
IGlzIGRldm90ZWQgbm90IG9ubHkgdG8gJiM4MjIwO3RoZSB3ZWFyaW5nIG8mIzgyMTc7IHRoZSBn
cmVlbiwmIzgyMjE7IGJ1dCB0aGUgZWF0aW5nIG9mIHRoZSBncmVlbi4gQm90aCBjdXN0b21zIG5v
ZCB0byB0aGUgY29sb3Igb2YgdGhlIHNoYW1yb2NrLCBvbmUgb2YgdGhlIGdyZWF0IHRvdGVtcyBv
ZiBJcmVsYW5kLCBvZiB3aGljaCBQYXRyaWNrIGlzIHRoZSBwYXRyb24gc2FpbnQuPC9wPjxwPkxp
a2UgdGhlIHNoYW1yb2NrLCBtaW50IGlzIGdyZWVuLCB3aGljaCBoZWxwcyB0byBleHBsYWluIHdo
eSByZWNpcGVzIGZvciBsYW1iIHdpdGggYSBzd2VldC1hbmQtc291ciBtaW50IHNhdWNlIGFib3Vu
ZCBpbiBJcmVsYW5kIChhbmQgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgQnJpdGlzaCBJc2xlcykuIDwvcD48cD5N
eSB2ZXJzaW9uIG9mIHRoZSBzYXVjZSBpc24mIzgyMTc7dCBzd2VldCAmIzgyMTI7IEkmIzgyMTc7
bSBubyBmYW4gb2Ygc3dlZXQgaW4gbXkgc2F2b3J5ICYjODIxMjsgYnV0IGl0IGlzIGJyaWdodCBn
cmVlbiwgZGVlcGx5IGZsYXZvcmZ1bCBhbmQgcmVmcmVzaGluZywgYSB0YW5neSBjb21wbGVtZW50
IHRvIHNvbWUgdGhpbiBhbmQgY3Jpc3B5IGxhbWIgY2hvcHMuPC9wPjxwPlRoZSBsYW1iIGNob3Bz
IGF2YWlsYWJsZSBpbiBvdXIgc3VwZXJtYXJrZXRzIHVzdWFsbHkgY29tZSBmcm9tIEFtZXJpY2Eg
b3IgTmV3IFplYWxhbmQuIEFtZXJpY2FuIGNob3BzIHRlbmQgdG8gYmUgbGFyZ2VyIGFuZCBtaWxk
ZXIgaW4gZmxhdm9yLCBidXQgZWl0aGVyIGtpbmQgd291bGQgYmUgZGVsaWNpb3VzIGhlcmUuIDwv
cD48cD5JIGNhbGwgZm9yIHRoZXNlIHJpYiBjaG9wcyB0byBiZSBwb3VuZGVkLCB3aGljaCBjcmVh
dGVzIG1vcmUgc3VyZmFjZSBhcmVhLCB3aGljaCBtZWFucyBhIG1vcmUgZGVsaWNpb3VzIGNydXN0
IG9uIHRoZSBjaG9wcyBvbmNlIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBzZWFyZWQgaW4gdGhlIHNraWxs
ZXQuIFRoZSBlYXNpZXN0IHdheSB0byBwb3VuZCB0aGVtIChvciBhbnkgdGhpbiBwaWVjZSBvZiBt
ZWF0KSBpcyB0byBzcHJpbmtsZSB0aGUgY2hvcHMgbGliZXJhbGx5IHdpdGggd2F0ZXIgb24gYm90
aCBzaWRlcywgcHV0IHRoZW0gaW50byBhIHppcHBlci1sb2NrIGJhZyBvciBiZXR3ZWVuIHR3byBw
aWVjZXMgb2YgcGxhc3RpYyB3cmFwLCBhbmQgdGhlbiBwb3VuZCB0aGVtIHdpdGggYSBtZWF0IHBv
dW5kZXIgb3Igcm9sbGluZyBwaW4gdW50aWwgdGhleSYjODIxNztyZSB1bmlmb3JtbHkgJiMxODg7
LWluY2ggdGhpY2suIChUaGUgd2F0ZXIga2VlcHMgdGhlbSBmcm9tIHN0aWNraW5nIHRvIHRoZSBw
bGFzdGljIGFuZCBzaHJlZGRpbmcuKTwvcD48cD5JZiB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBz
cHJpbmcgZm9yIHJpYiBjaG9wcyAmIzgyMTI7IHRoZXkgY2FuIGJlIGEgdGFkIHByaWNleSAmIzgy
MTI7IHVzZSBzaG91bGRlciBjaG9wcyBpbnN0ZWFkLiBTaG91bGRlciBjaG9wcyBhcmUgdGFzdHks
IGJ1dCB0aGUgYm9uZSBpbiB0aGUgY2VudGVyIG9mIHRoZSBjaG9wIHdpbGwgcHJldmVudCB5b3Ug
ZnJvbSBwb3VuZGluZyB0aGVtLiBCZWNhdXNlIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgdGhpY2tlciB0aGFuIHRo
ZSBwb3VuZGVkIHJpYiBjaG9wcywgdGhleSByZXF1aXJlIGEgbGl0dGxlIG1vcmUgY29va2luZyB0
aW1lLjwvcD48cD5XaGF0IHRvIHNlcnZlIHdpdGggdGhlc2UgY2hvcHM/IElyaXNoIHRyYWRpdGlv
biBjYWxscyBmb3IgcG90YXRvZXMuIEp1c3Qgc2xpY2Ugc29tZSBZdWtvbiBHb2xkcyBhYm91dCAm
IzE4ODstaW5jaCB0aGljaywgdG9zcyB0aGVtIHdpdGggb2lsLCBzYWx0IGFuZCBwZXBwZXIsIGFu
ZCByb2FzdCB0aGVtIGluIGEgNDAwLWRlZ3JlZSBvdmVuIHVudGlsIGdvbGRlbi48L3A+PHA+PC9w
PjxwPlNlYXJlZCBMYW1iIENob3BzIDwvcD48cD53aXRoIE1pbnQgSGVyYiBTYXVjZTwvcD48cD5G
b3IgdGhlIHNhdWNlOjwvcD48cD4mIzE4OTsgY3VwIGZpbmVseSBjaG9wcGVkIG1pbnQ8L3A+PHA+
JiMxODk7IGN1cCBmaW5lbHkgY2hvcHBlZCBwYXJzbGV5PC9wPjxwPjYgdGJzcC4gZXh0cmEtdmly
Z2luIG9saXZlIG9pbCwgZGl2aWRlZDwvcD48cD4yIHRic3AuIG1pbmNlZCBzaGFsbG90PC9wPjxw
PjEgdGJzcC4gZnJlc2ggbGVtb24ganVpY2U8L3A+PHA+MiB0c3AuIGZyZXNoIGxlbW9uIHplc3Q8
L3A+PHA+MSB0c3AuIG1pbmNlZCBnYXJsaWM8L3A+PHA+JiMxODk7IHRlYXNwb29uIHNhbHQ8L3A+
PHA+OCB0cmltbWVkLCBGcmVuY2hlZCByaWIgY2hvcHMgKGFib3V0IDIgb3ouIGVhY2gpPC9wPjxw
PkJsYWNrIHBlcHBlcjwvcD48cD48L3A+PHA+SW4gYSBzbWFsbCBib3dsIGNvbWJpbmUgdGhlIG1p
bnQsIHBhcnNsZXksIDMgdGFibGVzcG9vbnMgb2YgdGhlIG9saXZlIG9pbCwgc2hhbGxvdCwgbGVt
b24ganVpY2UsIGxlbW9uIHplc3QsIGdhcmxpYyBhbmQgc2FsdDsgc2V0IGFzaWRlLjwvcD48cD5X
b3JraW5nIHdpdGggb25lIGNob3AgYXQgYSB0aW1lLCBzcHJpbmtsZSBpdCBnZW5lcm91c2x5IG9u
IGJvdGggc2lkZXMgd2l0aCB3YXRlci4gUGxhY2UgdGhlIGNob3AgaW4gYSBsYXJnZSByZXNlYWxh
YmxlIGJhZyBvciBiZXR3ZWVuIHR3byBzaGVldHMgb2YgcGxhc3RpYyB3cmFwIGFuZCBwb3VuZCB0
aGUgY2hvcCB1c2luZyBlaXRoZXIgYSBtZWF0IHBvdW5kZXIgb3IgYSByb2xsaW5nIHBpbiB1bnRp
bCBpdCBpcyAmIzE4ODstaW5jaCB0aGljay4gUmVwZWF0IHRoZSBwcm9jZWR1cmUgd2l0aCB0aGUg
cmVtYWluaW5nIGNob3BzLiBQYXQgdGhlbSBhbGwgZHJ5LjwvcD48cD5JbiBhIGxhcmdlIHNraWxs
ZXQgaGVhdCBoYWxmIHRoZSByZW1haW5pbmcgb2lsIG92ZXIgaGlnaCBoZWF0LiBTZWFzb24gaGFs
ZiB0aGUgY2hvcHMgd2l0aCBzYWx0IGFuZCBwZXBwZXIgb24gYm90aCBzaWRlcyBhbmQgYWRkIHRo
ZW0gdG8gdGhlIHBhbi4gU2F1dGUgdW50aWwgbmljZWx5IGJyb3duZWQsIGFib3V0IDEgbWludXRl
IGEgc2lkZS4gVHJhbnNmZXIgdG8gYSBwbGF0dGVyIGFuZCBrZWVwIGNvdmVyZWQgbG9vc2VseSB3
aXRoIGZvaWwuIFBvdXIgb2ZmIHRoZSBmYXQsIGFkZCAmIzE4ODsgY3VwIHdhdGVyIGFuZCBzaW1t
ZXIgdG8gY2xlYW4gdGhlIHBhbi4gRHVtcCBvZmYgdGhlIHdhdGVyIGFuZCB3aXBlIG91dCB0aGUg
c2tpbGxldC4gUmVwZWF0IHRoZSBwcm9jZWR1cmUgd2l0aCB0aGUgcmVtYWluaW5nIGNob3BzIGFu
ZCB0aGUgcmVtYWluaW5nIG9pbC4gPC9wPjxwPlRyYW5zZmVyIHRoZSBjaG9wcyB0byB0aGUgcGxh
dHRlciBhbmQgbGV0IHRoZW0gcmVzdCBmb3IgMyBtaW51dGVzIGJlZm9yZSBzZXJ2aW5nLiBBZGQg
YW55IGp1aWNlcyBmcm9tIHRoZSBwbGF0dGVyIHRvIHRoZSBoZXJiIG1peHR1cmUuPC9wPjxwPlRv
IHNlcnZlLCB0cmFuc2ZlciB0d28gY2hvcHMgdG8gZWFjaCBvZiBmb3VyIHBsYXRlcyBhbmQgdG9w
IGVhY2ggcG9ydGlvbiB3aXRoIGEgaGVhcGluZyBzcG9vbmZ1bCBvZiB0aGUgbWludCBoZXJiIHNh
dWNlLjwvcD48cD5NYWtlcyBmb3VyIHNlcnZpbmdzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.