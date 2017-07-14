Life in Brief: Chocolate for heart health? ‘Star Wars’ toys in Cincinnati; Hints from Heloise

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SXMgY2hvY29sYXRlIGdvb2QmIzgyMzI7Zm9yIGhlYXJ0IGhlYWx0aD88L3A+PHA+Q2hvY29s
YXRlIG1heSByZWR1Y2UgeW91ciByaXNrIG9mIGEgZGFuZ2Vyb3VzIHR5cGUgb2YgaGVhcnQgcmh5
dGhtIHRoYXQgY2FuIGxlYWQgdG8gc3Ryb2tlcywgZGVtZW50aWEsIGhlYXJ0IGZhaWx1cmUgYW5k
IGVhcmx5IGRlYXRoLjwvcD48cD5JbiBhIHN0dWR5IG9mIG1vcmUgdGhhbiA1NSwwMDAgRGFuaXNo
IG1lbiBhbmQgd29tZW4gd2hvIHdlcmUgdHJhY2tlZCBmb3IgdXAgdG8gMTYgeWVhcnMsIHBlb3Bs
ZSB3aG8gYXRlIGNob2NvbGF0ZSB3ZXJlIHVwIHRvIDIwIHBlcmNlbnQgbGVzcyBsaWtlbHkgdG8g
ZXhwZXJpZW5jZSB0aGUgaGVhcnQgY29uZGl0aW9uLiA8L3A+PHA+SW5ncmVkaWVudHMgaW4gY2hv
Y29sYXRlIGFyZSBrbm93biB0byBjb3VudGVyYWN0IHNvbWUgb2YgdGhlc2UgcHJvYmxlbXMuIEZv
ciBpbnN0YW5jZSwgaXQgY29udGFpbnMgZmxhdmFub2xzIHRoYXQgY2FuIHByZXZlbnQgdGhlIGtp
bmQgb2YgaW5mbGFtbWF0aW9uIHRoYXQgY2FuIGxlYWQgdG8gdGlzc3VlIGRhbWFnZS4gVGhleSBt
YXkgY291bnRlcmFjdCBjbG90cyB0aGF0IGNvdWxkIGZvcm0gd2hlbiBhbiBpcnJlZ3VsYXIgaGVh
cnRiZWF0IGFsbG93cyBibG9vZCB0byBwb29sIGluIHRoZSBoZWFydC48L3A+PHA+VGhlIHJlc3Vs
dHMgd2VyZSBwdWJsaXNoZWQgaW4gdGhlIGpvdXJuYWwgSGVhcnQuPC9wPjxwPk1vcmUgcmVzZWFy
Y2ggaXMgbmVlZGVkLiBBbmQgY2hvY29sYXRlIGlzIGZ1bGwgb2Ygc3VnYXIsIGZhdCBhbmQgY2Fs
b3JpZXMuIEJ1dCBtb2RlcmF0ZSBpbnRha2Ugb2YgY2hvY29sYXRlIHdpdGggaGlnaCBjb2NvYSBj
b250ZW50IG1heSBiZSBhIGhlYWx0aHkgY2hvaWNlLCByZXNlYXJjaGVycyBjb25jbHVkZWQuIDwv
cD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsgS2FyZW4gS2FwbGFuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
TG9zIEFuZ2VsZXMgVGltZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PC9wPjxwPkhpbnRzIGZyb20gSGVsb2lz
ZTwvcD48cD5UcmljayBtYXkgY29udmluY2Uga2lkcyB0byBlYXQgdmVnZ2llczwvcD48cD48c3Ry
b25nPkFnbmVzIEQuIGluIE9udGFyaW8sIENhbmFkYSwgd3JpdGVzPC9zdHJvbmc+OiBZZWFycyBh
Z28sIG15IGdyYW5kbW90aGVyIHdvdWxkIGdvIG91dCBpbnRvIHRoZSBnYXJkZW4gd2l0aCBhIHBp
biBhZnRlciB3ZSYjODIxNztkIGdvbmUgdG8gYmVkLCBhbmQgb24gYSBzbWFsbCB3YXRlcm1lbG9u
IG9yIHNxdWFzaCBvciB5b3VuZyBjdWN1bWJlciwgc2hlIHdvdWxkIHNjcmF0Y2ggb3VyIG5hbWVz
LiBBcyB0aGUgdmVnZXRhYmxlIGdyZXcsIG91ciBuYW1lcyBiZWNhbWUgbW9yZSB2aXNpYmxlLiBT
aGUgdG9sZCB1cyB0aGUgZ2FyZGVuIGVsdmVzIGhhZCBzZWxlY3RlZCB0aGF0IHBhcnRpY3VsYXIg
dmVnZXRhYmxlIGp1c3QgZm9yIHVzLCBzbyBuYXR1cmFsbHkgd2UgYXRlIGl0ISBHcmVhdCB3YXkg
dG8gZ2V0IGtpZHMgdG8gZWF0IHRoZWlyIHZlZ2dpZXMhIDwvcD48cD48c3Ryb25nPkJhcmJhcmEg
UC4gaW4gTWlkZGxldG9uLCBPaGlvLCB3cml0ZXM6PC9zdHJvbmc+IE15IGhpbnQgaXMgdG8gc2F2
ZSB0aGUgcGxhc3RpYyBzbGVldmUgdGhhdCBuZXdzcGFwZXJzIGNvbWUgaW4uIFdoZW4gbWFraW5n
IHRoaW5ncyB0aGF0IGhhdmUgdG8gYmUgbWl4ZWQgYnkgaGFuZCAoZS5nLiwgbWVhdGxvYWYsIHNh
bG1vbiBwYXR0aWVzLCBldGMuKSwgSSBwdXQgYWxsIGluZ3JlZGllbnRzIGluIGEgYm93bC4gVGhl
biBJIHB1dCBhIGNsZWFuIHNsZWV2ZSBvbiBlYWNoIGhhbmQsIG1peCB3ZWxsIGFuZCBwdXQgaW4g
YSBiYWtpbmcgY29udGFpbmVyLiBJIGRpc3Bvc2Ugb2YgdGhlIHNsZWV2ZXMsIGFuZCBteSBoYW5k
cyBhcmUgYXMgY2xlYW4gYXMgd2hlbiBJIHN0YXJ0ZWQhIDwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsg
S2luZyBGZWF0dXJlczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48L3A+PHA+QXdha2VuIHRoZSBGb3JjZSYjODIz
Mjt3aGlsZSBpbiBDaW5jaW5uYXRpPC9wPjxwPkRpZCB5b3VyIG1vbSB0aHJvdyBvdXQgeW91ciBE
YWdvYmFoIFN3YW1wIEJhc2Ugb3IgSG90aCBJb24gQ2Fubm9uPyBSZWxpdmUgdGhlIHBsYXN0aWMg
PGVtPlN0YXIgV2FycyA8L2VtPm1hZ2ljIGF0IGEgbmV3IGV4aGliaXQgYXQgdGhlIENpbmNpbm5h
dGkgTXVzZXVtIENlbnRlciwgPGVtPktlbm5lciBhbmQgdGhlIEJ1aWxkaW5nIG9mIGFuIEVtcGly
ZTwvZW0+LjwvcD48cD5UaGUgZXhoaWJpdCBmZWF0dXJlcyBtb3JlIHRoYW4gMTUwIHRveXMgcHJv
ZHVjZWQgYnkgQ2luY2lubmF0aS1iYXNlZCBLZW5uZXIgUHJvZHVjdHMgZm9yIHRoZSA8ZW0+U3Rh
ciBXYXJzIDwvZW0+bW92aWUgc2VyaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIG9yaWdpbmFsIDxlbT5TdGFy
IFdhcnM8L2VtPiBhY3Rpb24gZmlndXJlcyBwcm9kdWNlZCBhZnRlciB0aGUgZmlyc3QgZmlsbSYj
ODIxNztzIHJlbGVhc2UgaW4gMTk3NyAmIzgyMTI7IHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgYSBmaWxtLWJh
c2VkIG1lcmNoYW5kaXNpbmcgYm9vbSB0aGF0IGNvbnRpbnVlcyB0byB0aGlzIGRheS48L3A+PHA+
QW5kIHllcywgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBldmVuIGFuIEV3b2sgVGFsa2luZyBUZWxlcGhvbmUuPC9w
PjxwPlRoZSBleGhpYml0IHJ1bnMgdGhyb3VnaCBPY3QuIDEuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9u
LCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNpbmN5bXVzZXVtLm9yZy9rZW5uZXIiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cuY2luY3ltdXNldW0ub3JnL2tlbm5lcjwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
JiM4MjEyOyBTdGV2ZSBTdGVwaGVuczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNvbHVtYnVzIERp
c3BhdGNoPC9zdHJvbmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.