Life in Brief: Watch for sunscreen ingredient; ‘Pirates’ ride updating; Hints from Heloise

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2F0Y2ggZm9yIGhhcm1mdWwgaXRlbSBpbiBzdW5zY3JlZW48L3A+PHA+V2hlbiB5b3UgcmVh
Y2ggZm9yIHN1bnNjcmVlbiB0byB0YWtlIHRvIHRoZSBwb29sIHRoaXMgc3VtbWVyLCBmbGlwIGl0
IG92ZXIgaW4gdGhlIHN0b3JlIGFuZCBjaGVjayB0aGUgaW5ncmVkaWVudHMuPC9wPjxwPk5ldyBy
ZXNlYXJjaCBzdWdnZXN0cyBhdm9iZW56b25lIGNhbiBicmVhayBkb3duIHdoZW4gZXhwb3NlZCB0
byBhIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIGxpZ2h0IGFuZCBjaGxvcmluYXRlZCB3YXRlci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0l0IGNhbiBkZWdyYWRlIGludG8gc29tZSB2ZXJ5IGhhcm1mdWwgY29tcG91bmRzLCBzb21l
IG9mIHdoaWNoIGFyZSBrbm93biBjYXJjaW5vZ2VucywmIzgyMjE7IHNhaWQgRGFuaWVsIEFpcmVz
LCBhIGRlcm1hdG9sb2dpc3Qgd2l0aCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBLYW5zYXMgSGVhbHRoIFN5
c3RlbS4gJiM4MjIwO1doYXQgaXNuJiM4MjE3O3Qga25vd24gaXMgaG93IG11Y2ggaXMgYWJzb3Ji
ZWQgaW50byB0aGUgc2tpbiwgb3IgaWYgaXQmIzgyMTc7cyB0byBhIGxldmVsIHRoYXQgY2FuIGNh
dXNlIG9yIHBvdGVudGlhbGx5IGluY3JlYXNlIHRoZSByaXNrIG9mIGNhbmNlci4gQnV0IHRoaXMg
aXMgY2VydGFpbmx5IGFsYXJtaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWlyZXMgc2FpZCBhdm9iZW56b25l
IHNob3VsZCBiZSBvZiBwYXJ0aWN1bGFyIGNvbmNlcm4gZm9yIHlvdW5nIGNoaWxkcmVuLCB3aG8g
bWlnaHQgbGljayB0aGVpciBza2luIGFuZCBpbmdlc3QgdGhlIGNoZW1pY2FsIGFmdGVyIGl0IGhh
cyBicm9rZW4gZG93bi48L3A+PHA+QWlyZXMgc2FpZCB0aGVyZSYjODIxNztzIHBsZW50eSBvZiBz
dW5zY3JlZW5zIHRoYXQgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhdm9iZW56b25lLiBUaGUgc2FmZXN0LCBt
b3N0IHByb3ZlbiBwcm9kdWN0cyBhcmUgYmFzZWQgb24gemluYyBhbmQgdGl0YW5pdW0sIGJ1dCBu
b3QgbWljcm8tc2l6ZWQgemluYyBhbmQgdGl0YW5pdW0sIGhlIHNhaWQsIGFuZCBub3Qgc3ByYXlz
OyBsb3Rpb25zIGFyZSBiZXR0ZXIuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBBbmR5IE1hcnNvPC9z
dHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+S2Fuc2FzIENpdHkgU3Rhcjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48L3A+
PHA+SGludHMgZnJvbSBIZWxvaXNlPC9wPjxwPlVzZSBsYXVuZHJ5IGJhZyBmb3Igc3BlY2lhbCBn
YXJtZW50czwvcD48cD48c3Ryb25nPk1hcnkgQmV0aCBLLiBpbiBPbWFoYSwgTmViLiwgd3JpdGVz
PC9zdHJvbmc+OiBUcmVuZHkgY2xvdGhlcyBmb3Igd29tZW4gaW5jbHVkZSBjcm9jaGV0LCB0YXNz
ZWwgYW5kIGZyaW5nZSBhY2NlbnRzLiBVbmZvcnR1bmF0ZWx5LCB0aGVzZSBlbWJlbGxpc2htZW50
cyBjYW4gZ2V0IGZ1enp5LCBzdHJldGNoZWQgb3V0IG9yIHNuYWdnZWQgaW4gdGhlIHdhc2guIElm
IEkgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0aW1lIHRvIGhhbmQtd2FzaCwgSSB0dXJuIHRoZXNlIGdhcm1l
bnRzIGluc2lkZSBvdXQgYW5kIHVzZSBhIG1lc2ggbGF1bmRyeSBiYWcuIDwvcD48cD48c3Ryb25n
PlJvYmVydCBCLiBpbiBPaGlvIHdyaXRlczwvc3Ryb25nPjogQnVzaW5lc3MgZW52ZWxvcGVzIGhh
dmUgYW4gdW5nbHVlZCBwb3J0aW9uIGF0IHRoZSBjb3JuZXJzIGZvciBhIHJlYXNvbjogU28geW91
IGNhbiBzbGlwIGEgbGV0dGVyIG9wZW5lciBpbiB0aGVyZSBhbmQgb3BlbiB0aGUgbGV0dGVyISBT
byBtYW55IHRpbWVzIEkgY29tZSBhY3Jvc3MgYW4gZW52ZWxvcGUgdGhhdCBzb21lYm9keSBoYXMg
dGFwZWQgc2h1dC4gQWdncmF2YXRpbmchIFBsZWFzZSBkb24mIzgyMTc7dCB0YXBlIHRoZSBlbnZl
bG9wZXMgY2xvc2VkISA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7IEtpbmcgRmVhdHVyZXM8L3N0cm9u
Zz48L3A+PHA+PC9wPjxwPiYjODIxNjtQaXJhdGVzJiM4MjE3OyByaWRlIHRvIGdldCB1cGRhdGUg
YXQgRGlzbmV5PC9wPjxwPllvIGhvLCB5byBobywgbm8gcGlyYXRlJiM4MjE3O3Mgd2lmZSBmb3Ig
bWUuPC9wPjxwPkRpc25leSYjODIxNztzIDxlbT5QaXJhdGVzIG9mIHRoZSBDYXJpYmJlYW48L2Vt
PiByaWRlcyBhcmUgbG9zaW5nIGEgc2NlbmUgaW4gd2hpY2ggYSBib3VuZCBhbmQgdGVhcmZ1bCB3
b21hbiBpcyBvbiB0aGUgYXVjdGlvbiBibG9jayBmb3IgcGlyYXRlcyB0byBidXkgYXMgYSB3aWZl
LjwvcD48cD5BIGJhbm5lciB0aGF0IG5vdyBzYXlzICYjODIyMDtBdWN0aW9uLCB0YWtlIGEgd2Vu
Y2ggZm9yIGEgYnJpZGUmIzgyMjE7IHdpbGwgYmUgY2hhbmdlZCB0byAmIzgyMjA7QXVjdGlvbiwg
U3VycmVuZGVyIHllciBsb290LCYjODIyMTsgYW5kIHRoZSB3b21hbiBvbiB0aGUgYXVjdGlvbiBi
bG9jayB3aWxsIGhlcnNlbGYgYmVjb21lIGEgcGlyYXRlLjwvcD48cD5TcG9rZXN3b21hbiBTdXpp
IEJyb3duIHNheXMgRnJpZGF5IHRoZSBjaGFuZ2VzIHdpbGwgYmUgbWFkZSBhdCB0aGUgUGFyaXMg
cGFyayBpbiBKdWx5IGFuZCBhdCB0aGUgQW5haGVpbSwgQ2FsaWYuLCBhbmQgRmxvcmlkYSBwYXJr
cyBuZXh0IHllYXIuPC9wPjxwPlRoZSBjaGFuZ2UgaXMgdGhlIG1vc3QgcmVjZW50IG9mIHNldmVy
YWwgdXBkYXRlcyB0byB0aGUgcmlkZSB0byBtYXRjaCBtb2Rlcm4gc2Vuc2liaWxpdGllcywgaW5j
bHVkaW5nIG9uZSB3aGVyZSBhIHNjZW5lIHdhcyBhbHRlcmVkIHRvIGhhdmUgcGlyYXRlcyBjaGFz
aW5nIGEgd29tYW4mIzgyMTc7cyBmb29kIGluc3RlYWQgb2YgdGhlIHdvbWFuLjwvcD48cD48c3Ry
b25nPiYjODIxMjsgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.