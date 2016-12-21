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Local families share recipes passed down through generations

By the readers of the Akron Beacon Journal and Ohio.com

Published: December 21, 2016 - 01:29 AM | Updated: December 21, 2016 - 01:40 PM
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The Rasinski family making pierogies last year. In the foreground is my Tim and Kathy Rasinski. In between them in background are their daughters Emily and Jenny Rasinski. (Family photo)


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