Match for mutts? New website helps people adopt the best dog

PHA+UGVvcGxlIGxvb2tpbmcgZm9yIHRoZSBwZXJmZWN0IGZhbWlseSBwZXQgdGVuZCB0byBjaG9v
c2UgYSBkb2cgYmFzZWQgb24gYXBwZWFyYW5jZSBvciBicmVlZCAmIzgyMTI7IGJ1dCB0aGF0JiM4
MjE3O3MgYmFya2luZyB1cCB0aGUgd3JvbmcgdHJlZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHlvdSB0aGlu
ayB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGN1dGUsIHlvdSBicmluZyB0aGVtIGhvbWUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEpv
ZGkgQW5kZXJzZW4sIGEgZG9nIHRyYWluZXIgYW5kIGF1dGhvci48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztz
IHdoeSBBbmRlcnNlbiwgYWxvbmcgd2l0aCBNYXJ5QW5uIFplbWFuIGFuZCBTaGFyb24gTW9zc2Us
IGZvdW5kZWQgdGhlIG5ldyBvbmxpbmUgYnVzaW5lc3MgSG93IEkgTWV0IE15IERvZy4gSXQgd29y
a3MgbGlrZSBNYXRjaCBvciBlSGFybW9ueSwgZml0dGluZyBodW1hbnMgd2l0aCBkb2dzIGJhc2Vk
IG9uIHdoYXQgcmVhbGx5IG1hdHRlcnM6IHBlcnNvbmFsaXR5LCBsaWZlc3R5bGUgYW5kIGJlaGF2
aW9yLjwvcD48cD5TZXZlcmFsIG90aGVyIG9ubGluZSBzZXJ2aWNlcyBtYXRjaCBwZW9wbGUgd2l0
aCBwZXRzLCBidXQgdGhlIGZvdW5kZXJzIG9mIEhvdyBJIE1ldCBNeSBEb2cgc2F5IHRoZXkgdGFr
ZSB0aGluZ3MgdG8gYSBuZXcgbGV2ZWwgd2l0aCBhIG1vcmUgZGV0YWlsZWQsIHNjaWVuY2UtYmFz
ZWQgcXVlc3Rpb25uYWlyZSB0aGF0IG5hcnJvd3MgdGhlIG51bWJlciBvZiBkb2dzIHRoYXQgbWVl
dCBhIGh1bWFuIGFkb3B0ZXImIzgyMTc7cyBsaWZlc3R5bGUgYW5kIGV4cGVjdGF0aW9ucy48L3A+
PHA+VGhlIHNlcnZpY2UgaXMgbmVlZGVkIGJlY2F1c2UgYWJvdXQgNCBtaWxsaW9uIGRvZ3MgcGVy
IHllYXIgYXJlIGhhbmRlZCBvdmVyIHRvIHNoZWx0ZXJzIGFuZCByZXNjdWVzLCB0aGV5IHNhaWQu
IFRvbyBtYW55IGVuZCB1cCBiYWNrIGluIHNoZWx0ZXJzLCBhbmQgdG9vIG1hbnkgYXJlIGJlaW5n
IGV1dGhhbml6ZWQgYmVjYXVzZSB0aGV5IGNhbiYjODIxNzt0IGZpbmQgZ29vZCBob21lcy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzeXN0ZW0gd2UmIzgyMTc7cmUgdXNpbmcgbm93IGlzIGJyb2tlbiBhbmQg
aGFzIHRvIGJlIGZpeGVkLCYjODIyMTsgQW5kZXJzZW4gc2FpZC48L3A+PHA+UGxhY2luZyBhIHBl
dCBpbiB0aGUgd3JvbmcgaG9tZSBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGJpZ2dlc3QgY29uY2VybnMgYXQgdGhl
IE1hc3NhY2h1c2V0dHMgU29jaWV0eSBmb3IgdGhlIFByZXZlbnRpb24gb2YgQ3J1ZWx0eSB0byBB
bmltYWxzLCB3aGljaCBmaW5kcyBob21lcyBmb3IgdGhvdXNhbmRzIG9mIGRvZ3MgYW5kIG90aGVy
IGFuaW1hbHMgZXZlcnkgeWVhciwgc3Bva2VzbWFuIFJvYiBIYWxwaW4gc2FpZC48L3A+PHA+UGVy
c3VhZGluZyBhZG9wdGVycyBub3QgdG8gZmFsbCBpbiBsb3ZlIHdpdGggdGhlIGZpcnN0IGRvZyB0
aGV5IHNlZSBpcyBhIG1ham9yIGlzc3VlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29tZXRpbWVzIG91ciBlbW90
aW9ucyB0YWtlIGxlYXZlIG9mIG91ciBzZW5zZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEhhbHBpbiwgd2hvIHdh
cyBub3QgZmFtaWxpYXIgd2l0aCBIb3cgSSBNZXQgTXkgRG9nLjwvcD48cD5UaGUgTVNQQ0EgaGFz
ICYjODIyMDthZG9wdGlvbiBjb3Vuc2Vsb3JzJiM4MjIxOyB3aG8gdHJ5IHRvIGVuc3VyZSBwZW9w
bGUgYXJlIG1hdGNoZWQgd2l0aCB0aGUgcmlnaHQgZG9ncywgYnV0IEhhbHBpbiBlbWJyYWNlZCB0
aGUgaWRlYSBvZiBzZXJ2aWNlcyB0aGF0IHNtb290aCB0aGF0IHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXZSB3ZWxjb21lIHRoZSBub3Rpb24gb2YgdGVjaG5vbG9neSBoZWxwaW5nIHBlb3BsZSBkbyBz
b21lIG9mIHRoZSBoYXJkIHdvcmsgaXQgdGFrZXMgdG8gcGljayB0aGUgcmlnaHQgcGV0LCYjODIy
MTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+SG93IEkgTWV0IE15IERvZywgd2hpY2ggYWxzbyBoZWxwcyBwZW9w
bGUgd2hvIHdhbnQgdG8gZmluZCBhIG5ldyBob21lIGZvciBhIGRvZyB0aGV5IGp1c3QgY2FuJiM4
MjE3O3QgbGl2ZSB3aXRoIGFueW1vcmUsIHNvIGZhciBoYXMgcGFydG5lcmVkIHdpdGggMjQgQm9z
dG9uLWFyZWEgc2hlbHRlcnMgYW5kIHJlc2N1ZXMuIFRoZSBwbGFuIGlzIHRvIHJvbGwgaXQgb3V0
IG5hdGlvbmFsbHkgYnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+PHA+QSBwZXJzb24gbG9va2lu
ZyB0byBhZG9wdCBmaWxscyBvdXQgd2hhdCB0aGUgZm91bmRlcnMgY2FsbCBhICYjODIyMDtQRVQg
cHJvZmlsZSYjODIyMTsgZm9yIHBlcnNvbmFsaXR5LCBleHBlY3RhdGlvbnMgYW5kIHRyYWluaW5n
IHN0eWxlLiBBcmUgeW91IGEgY291Y2ggcG90YXRvIG9yIGFuIGFjdGl2ZSBhdGhsZXRlPyBEbyB5
b3Ugd2FudCBhIGRvZyB0aGF0IGdldHMgYWxvbmcgd2l0aCBjaGlsZHJlbj8gQXJlIHlvdSBhIGRp
c2NpcGxpbmFyaWFuIHdoZW4gdHJhaW5pbmcgYSBkb2cgb3IgbW9yZSBsYWlkLWJhY2s/PC9wPjxw
PlRoZSBkb2cgcHJvZmlsZXMgYXJlIGNvbXBsZXRlZCBlaXRoZXIgYnkgdGhlIHNoZWx0ZXIgc3Rh
ZmYgb3IgdGhlIGN1cnJlbnQgb3duZXIuIFRoZSBhbGdvcml0aG0gbWF0Y2hlcyB0aGUgaHVtYW5z
IHdpdGggZG9ncyB0aGF0IGNvbXBsZW1lbnQgdGhlaXIgbGlmZXN0eWxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
Rm9yIGV4YW1wbGUsIGlmIHlvdSBoYXZlIGtpZHMsIHlvdSB3aWxsIG5ldmVyIHNlZSBhIGRvZyBm
cm9tIHVzIHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBnZXQgYWxvbmcgd2l0aCBraWRzLCYjODIyMTsgWmVt
YW4gc2FpZC48L3A+PHA+T25jZSB0aGUgd2Vic2l0ZSBtYXRjaGVzIHNvbWVvbmUgd2l0aCBhIGRv
ZywgaXQmIzgyMTc7cyB1cCB0byB0aGUgYWRvcHRlciB0byBtZWV0IHRoYXQgZG9nIGluIHBlcnNv
bi4gVGhlIHNoZWx0ZXIgb3Igb3duZXIgdWx0aW1hdGVseSBkZXRlcm1pbmVzIHdoZXRoZXIgdGhl
cmUmIzgyMTc7cyBhIG1hdGNoLjwvcD48cD5QYXdmZWN0IExpZmUgUmVzY3VlLCBvZiBVeGJyaWRn
ZSwgTWFzcy4sIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIGZpcnN0IHJlc2N1ZSBvcmdhbml6YXRpb25zIHRvIHNp
Z24gb24gd2l0aCBIb3cgSSBNZXQgTXkgRG9nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBoYXZlIGJlZW4g
cHJldHR5IHNwb3Qgb24gc28gZmFyIHdpdGggaGF2aW5nIHRoZSByaWdodCBwZW9wbGUgY29tZSBh
bmQgbG9vayBhdCB0aGUgcmlnaHQgZG9nLCYjODIyMTsgUGF3ZmVjdCBMaWZlIGZvdW5kZXIgYW5k
IHByZXNpZGVudCBKdWxpZSBVdGhvZmYgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIEZyZWRldHRlIGZhbWlseSwg
b2YgV2FsdGhhbSwgTWFzcy4sIGFkb3B0ZWQgdGhlaXIgZG9nLCBSb3Njb2UsIGZyb20gUGF3ZmVj
dCBMaWZlIGFmdGVyIGJlaW5nIG1hdGNoZWQgdGhyb3VnaCBIb3cgSSBNZXQgTXkgRG9nLiBLYXRl
IEZyZWRldHRlLCBoZXIgaHVzYmFuZCBhbmQgdHdvIGNoaWxkcmVuIGhhZCBiZWVuIHRoaW5raW5n
IG9mIGdldHRpbmcgYSBuZXcgZG9nIGZvciBhYm91dCBhIHllYXIsIGJ1dCB0aGV5IGp1c3QgZGlk
biYjODIxNzt0IGtub3cgaG93IHRvIGVuc3VyZSB0aGV5IHdvdWxkIGdldCBhIGdvb2QgZml0Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGNvbmZ1c2luZywmIzgyMjE7IEZyZWRldHRlIHNhaWQuPC9wPjxw
PlRoZXkgb2J2aW91c2x5IHdhbnRlZCBhIGRvZyB0aGF0IGdldHMgYWxvbmcgd2l0aCBjaGlsZHJl
bi4gVGhleSB3YW50ZWQgYSBkb2cgdGhleSBjb3VsZCB0YWtlIG9uIGZhbWlseSB0cmlwcy4gVGhl
eSB3YW50ZWQgYSBzb2NpYWwgZG9nIHRoZXkgY291bGQgdGFrZSB0byB0aGUgcGFyay48L3A+PHA+
VGhleSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBoYXBwaWVyIHdpdGggUm9zY29lLCBhIDQtbW9udGgtb2xk
IG1peGVkIGJyZWVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TW9ybmluZ3MgYXJlIHNvIG11Y2ggYmV0dGVyIGFy
b3VuZCBoZXJlLCYjODIyMTsgRnJlZGV0dGUgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.