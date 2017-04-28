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Match for mutts? New website helps people adopt the best dog

By Mark Pratt
Associated Press

Published: April 28, 2017 - 03:14 PM
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In this March 2017 photo Kate Fredette, of Waltham, Mass., walks the family dog, Roscoe, near their home in Waltham. The Fredette family found the dog through the online platform How I Met My Dog, that is designed to match humans with dogs based on what really matters: personality, lifestyle and behavior. (AP Photo/Steven Senne)


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