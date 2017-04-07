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Millennials, hoping to find real connections, ban the booze

By Kelli Kennedy
Associated Press

Published: April 7, 2017 - 04:34 PM
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In this March 2017 photo, Andrew Hoepfner (left) and Pamela Martinez (center) dances along with participants at a sober social event sponsored by The Shine at a hotel in the Williamsburg neighborhood of the Brooklyn borough of New York. Alcohol-free events, which are popping up in New York, Los Angeles and Chicago, are part of a trend fueled by millennials seeking to find meaningful connections while they party. (AP Photo/Kathy Willens)


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