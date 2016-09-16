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NYC museum invites viewers to use 18-karat gold toilet

Associated Press

Published: September 16, 2016 - 11:46 AM
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In this undated photo provided by the Solomon R. Guggenheim Museum, an18-karat gold toilet is shown in the museum's 14th floor restroom at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York. As part of the museum's "America" exhibit, Italian artist Maurizio Cattelan replaced the standard toilet with the fully functional replica cast in gold. (Kristopher McKay/Solomon R. Guggenheim Museum via AP)


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