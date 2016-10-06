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Odd Ohio: Villain’s skeleton a permanent resident at Ragersville museum

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 07:46 PM | Updated: October 10, 2016 - 03:28 PM
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A close up of the skull of Jeff Davis at Ragersville Historical Society. Davis was was lynched in 1873 by a vigilante mob. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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