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Odd Ohio: Villain’s skeleton a permanent resident at Ragersville museum

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 07:46 PM | Updated: October 8, 2016 - 11:16 PM
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A close up of the skull of Jeff Davis at Ragersville Historical Society. Davis was was lynched in 1873 by a vigilante mob. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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